We hebben een mislukte Europese top over migratiestromen nodig

Een vast onderdeel van iedere Europese crisis is de mislukte Europese top. Leiders hebben die top nodig om thuis te kunnen laten zien dat ze hard gestreden hebben voor hun nationale belangen. Europese beleidsmakers hebben die top nodig om half uitgewerkte ideeën uit te testen. De procesmanagers bij de Europese Raad hebben die top nodig om te zien hoe de verhoudingen liggen, en hoe hard leiders bereid zijn om het spel te spelen. De Europese media dragen hun steentje bij, door het schrijven van ‘te weinig, te laat’ analyses, over hoe de leiders er wederom niet in geslaagd zijn om een antwoord te formuleren op de crisis.

Over de auteur: Sandrino Smeets is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet onderzoek naar de crisisonderhandelingen in de Europese Unie. Hij is in oktober gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt om vier tot vijf keer een column te publiceren op volkskrant.nl/opinie.

Er zijn twee soorten mislukte Europese toppen: de geënsceneerde en de ongecoördineerde mislukking. De geënsceneerde mislukking is spectaculair maar heeft inhoudelijk vaak minder om het lijf. Verwachtingen worden opgeklopt, confrontaties tussen leiders zijn voorspelbaar, maar als het stof is neergedaald is er weinig van terug te zien in de vastgestelde Conclusies. Het ontbreekt daardoor vaak aan een concrete follow-up. Voorbeelden zijn de confrontaties over euro-obligaties tijdens de eurozone-crisis of over verplichte herverdeling van migranten tijdens de migratiecrisis.

Mislukking

De ongecoördineerde mislukking is veel pijnlijker voor direct betrokkenen, en de impact ervan is minder eenvoudig vast te stellen. De procesmanagers – het kabinet van de President van de Europese Raad, de adviseurs (Sherpa’s) van de leiders en de Coreper Ambassadeurs in Brussel – zijn er niet in geslaagd om het proces in goede banen te leiden. Conclusies zijn onvoldoende afgekaart van te voren. Het debat gaat alle kanten op.

Het meest kenmerkende aan een ongecoördineerde mislukking is wanneer de leiders zich uitgebreid gaan bemoeien met de tekst van de Conclusies. Dergelijke ‘drafting sessies’ worden in Brussel gezien als recept voor rampspoed. Immers, op het moment dat een zinsnede onderdeel is geworden van de Europese Raadsconclusies krijgt deze een welhaast canonieke status. Leiders kunnen er naar blijven terugverwijzen en de andere Europese instituties kunnen er niet meer omheen.

Menig betrokkene herinnert zich de Europese top over migratie van juni 2018. Veel ging er mis in de voorbereiding. De president van de Europese Raad Donald Tusk slaagde er niet in om de regie te behouden. De Duitse bondskanselier Angela Merkel verviel in haar oude gewoonte om voorafgaand een minitop te organiseren met een selectief gezelschap van welwillenden. De politieke Commissie van voorzitter Jean-Claude Juncker en zijn secretaris-generaal Martin Selmayr kwam wederom met veel te ambitieuze voorstellen waar niemand op zat te wachten.

Geprikkelde leiders

De top zelf werd een nachtelijke sessie, zoals we die kenden uit de eurozone-crisis, waarin uitgeputte, geprikkelde leiders de richting verliezen en uitkomen bij ‘oplossingen’ die voor de wachtenden buiten de zaal onbegrijpelijk en onuitvoerbaar zijn, of lijken. President Tusk wilde er destijds zelfs de brui aan geven. ‘Als de president niet verder wil gaan; sommigen van ons willen en zullen dat wel doen’, beet bondskanselier Merkel hem toe. Het nachtelijk conclaaf resulteerde in ellenlange Conclusies met daarin een stortvloed aan maatregelen: van partnerschappen met Afrika, tot ontschepingsplatforms tot gecontroleerde centra voor de afhandeling van asielaanvragen.

Dit was de Europese Unie op zijn slechtst, zo betoogden betrokkenen na afloop. Het mantra in Brussel is immers dat reacties in ieder geval gecoördineerd moeten zijn. ‘Gecoördineerd’ is een van de weinige woorden in de Europese Raadsconclusies waarover niet wordt gestreden. En toch. Het nadeel van gecoördineerde reacties is dat ze voorspelbaar zijn en dat politieke en ambtelijke kanalen genoegzaam in staat zijn om het effect ervan te kanaliseren.

Instroom migranten

De huidige asielstromen zijn in veel landen net zo hoog als tijdens de vluchtelingencrisis van 2015. Veertien landen hebben bij het Europees Asielagentschap (EUAA) aangegeven dat ze huidige instroom niet aankunnen. Het is met name de instroom via Servië die nu onder de loep ligt. Maar het is, anders dan bij voorgaande crises, een bredere beweging die niet eenvoudigweg te verbinden valt aan specifieke route of oorzaak: een crisis zonder crisis. Het huidige systeem werkt niet, maar niemand weet nog wat ervoor in de plaats moet komen.

Kortom, het is hoog tijd voor een mislukte Europese top over migratiestromen. Een voorschot hierop was de Europese top van oktober 2021. Aanleiding was de instrumentalisatie (gebruik voor eigenbelang) van migranten door Wit-Rusland. De Europese leiders – en de presidenten Charles Michel en Ursula von der Leyen – vlogen elkaar in de haren over de het financieren van ‘fysieke grensbarrières’. De Conclusies waren wederom lang en de oplossingen ongericht: van actieplannen tot ontwikkelingsfondsen, tot het tegengaan van hybride dreigingen.

Maar de top heeft wel gewerkt. Op aandringen van de Europese Raad heeft de Raad van Ministers de regie naar zich toegetrokken, en is de Commissie werk gaan maken van de externe dimensie van migratie. Op Frans initiatief, is het roulerend voorzitterschap van de Raad strak gaan toezien op de afspraken die de Commissie maakt met transitlanden en landen van herkomst, zoals Nigeria en Algerije. Binnen de Commissie ligt de nadruk steeds meer op het tegengaan van irreguliere migratie, heropname en terugkeer. Het toont het nut van ongemakkelijke debatten over onhaalbare oplossingen.