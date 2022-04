We hebben de verdomde plicht om Oekraïne van voldoende wapens te voorzien en een energieboycot af te kondigen

Terwijl de straten in Boetsja, een voorstad van Kyiv, bezaaid liggen met de lichamen van Oekraïense mannen die zijn doodgeschoten voor de Russische troepen de aftocht bliezen, denk ik aan de woorden van de Duitse bondskanselier Scholz die tijdens een persconferentie met president Poetin op 15 februari zei dat we de ‘verdammte Pflicht’ hadden om deze oorlog te voorkomen. De Russische invasie is een keerpunt in de geschiedenis.

Francis Fukuyama betoogde op 4 maart in de Financial Times dat een Russische nederlaag in Oekraïne de geest van 1989 zou doen herleven. Toen viel de Berlijnse muur en voorspelde Fukuyama in The End of History een wereldwijde zegetocht van het politiek liberalisme zoals we dat in het Westen kenden. In plaats van dat het westerse liberalisme universeel is geworden, is de wereld sinds de eeuwwisseling juist onvrijer geworden. Volgens de Britse denktank Freedom House leefde aan het begin van deze eeuw bijna de helft van de wereldbevolking in een vrij land terwijl dat nu nog maar 20 procent is.

Als het zou lukken om Poetin ten val te brengen door het Russische leger op het slagveld uit te putten en de Russische economie met sancties te ondermijnen, zou dat een belangrijk signaal zijn richting China om niet hetzelfde te wagen met Taiwan. De Chinese regering heeft er dus belang bij om Poetin overeind te houden. Na een ontmoeting vorige week woensdag tussen de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi en zijn Russische collega Sergei Lavrov zei de woordvoerder dat China’s wens om zich samen met Rusland te verdedigen tegen (westerse) hegemonie alleen maar groter is geworden.

Tijdens de top tussen de EU en China afgelopen vrijdag waarschuwde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen president Xi Jinping dat China de westerse sancties tegen Rusland niet mag doorkruisen. Maar Xi gaf de EU geen enkele garantie dat zijn land Rusland niet te hulp zou komen. Integendeel. Volgens Xi is de Navo schuldig aan het uitlokken van het conflict, omdat het bondgenootschap de veiligheidszorgen van Rusland niet serieus heeft genomen.

China staat voor een lastige keuze. Xi wil niet dat Poetin bezwijkt onder de Oekraïense strijdlust en westerse sancties, want dat zou nog vernederender zijn dan het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Maar Xi wil ook geen secundaire sancties riskeren door de westerse sancties tegen Rusland te ondermijnen of Poetin militaire hulp te bieden. De Chinese economie, die toch al kwetsbaar is vanwege het strenge zerocovidbeleid en de onrust in de vastgoedsector, kan de westerse kooplust niet missen.

Het onvoorwaardelijke partnerschap met ‘slager’ Poetin heeft het aanzien van China hoe dan ook zwaar beschadigd. Niet alleen heeft China op het internationale toneel zijn geloofwaardigheid en legitimiteit verloren als beschermer van de nationale soevereiniteit. Ook China’s autoritaire bestuursmodel kan niet langer worden gezien als een acceptabel alternatief voor het westers liberalisme.

Als China de westerse sancties doorkruist of Rusland militaire hulp aanbiedt, moeten de VS en de EU tegen China soortgelijke sancties afkondigen als tegen Rusland. Daarmee zou een einde komen aan dertig jaar globalisering. Er zou een periode aanbreken van schaarste en aanhoudend hoge inflatie doordat bedrijven niet langer tegen de laagste kosten kunnen produceren.

De Oekraïense soldaten strijden op het slagveld om onze westerse idealen te redden. In een verontrustende column in NRC Handelsblad schreef Luuk van Middelaar dat er Britten en Amerikanen zijn die de oorlog in Oekraïne lang wil laten duren ten einde de Russen uit te putten. ‘Bleeding the Russians’, heet het ijzingwekkende scenario waarin de VS Oekraïne wel van voldoende wapens voorzien om zich staande te houden tegenover het Russische leger, maar van onvoldoende wapens om de strijd te beslechten.

In zijn rede voor de Tweede Kamer waarschuwde Zelenski dat er gewenning optreedt, dat de oorlog routine wordt en onze aandacht verslapt. De Russische bezetters plunderen en verkrachten. Ze doden niet om militair succes te behalen, maar bij wijze van terreur. Zelenski zei in het parlement dat de oorlog niet nog eens 36 dagen mag duren. We hebben de verdomde plicht om Oekraïne van voldoende wapens te voorzien en een totale boycot van Russisch olie en gas af te kondigen.

Heleen Mees is econoom en schrijft om de week een wisselcolumn met Marcia Luijten.