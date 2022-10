‘We hebben als maatschappij echt een probleem met alcohol’

Twee meisjes bij het Museumplein in Amsterdam. Beeld Martijn van de Griendt - de gefotografeerde mensen komen niet voor in het verhaal en hebben toestemming gegeven voor gebruik van de foto.

Hij gooit zijn leren tas en verfrommelde witte doktersjas op een stoel in een van de overlegkamers van het Delftse Reinier de Graafziekenhuis: hij heeft nachtdienst gehad. Gelukkig heeft hij deze keer geen ‘comazuipende’ pubers hoeven opnemen. Maar eergister was het nog raak, vertelt kinderarts Nico van der Lely (58). Een jongen van 15. ‘Hij zou om 1 uur thuis zijn. Om half 2 hoort zijn vader gerommel aan de deur – daar zal je hem hebben, denkt hij – hij dommelt weer in, maar schrikt na een uur wakker: het blijft wel heel stil. Vader zijn bed uit. Kan de jongen nergens vinden. Ligt-ie buiten voor de voordeur. In coma, nog net niet onderkoeld, met een promillage van 2 in zijn bloed – dat red je niet met bier drinken.’

De eerste keer dat Van der Lely het meemaakte was ongeveer vijftien jaar geleden: een meisje van 13 met 1,5 liter Pisang Ambon achter de kiezen. Dat had hij in zijn hele loopbaan nog nooit gezien. Toen het aantal kinderen dat in zijn ziekenhuis werd opgenomen met een alcoholvergiftiging ieder jaar verdubbelde, dacht hij: wat is hier aan de hand? Hij wilde het uitzoeken. Tijdens zijn opleiding bedrijfskunde voor artsen aan het gerenommeerde Franse instituut INSEAD had hij geleerd hoe belangrijk data zijn als je iets nieuws wilt opzetten en anderen moet overtuigen. Dus dat was het eerste dat hij deed. Hij constateert: 46,6 procent van de jongeren onder 18 drinkt. Bij ongeveer 3000 minderjarigen die jaarlijks via de spoedeisende hulp worden opgenomen is alcohol in het spel. Bij een kleine 1000 daarvan is sprake van alcoholvergiftiging. Naar schatting zes kinderen overlijden jaarlijks doordat ze dronken verdrinken in ondiep water of stikken in hun eigen braaksel. Een flink deel loopt hersenschade op en heeft black-outverschijnselen, sommigen worden wakker ‘naast een wildvreemde met hun slip op de knieën’, zegt Van der Lely. ‘We hebben als maatschappij echt een probleem.’

Met die data wist hij het Reinier de Graaf-ziekenhuis te overtuigen dat er een alcoholpoli moest komen, waarvan er inmiddels twaalf zijn in Nederland. Sinds hij hoogleraar kindergeneeskunde is in Antwerpen, zet hij ze ook op in België.

Nico van der Lely: Als je iets wilt veranderen, zul je als dokter het ziekenhuis uit moeten, de maatschappij in.’ Beeld Frank van der Burg

Hij verdomt het om die kinderen alleen maar op te lappen en lijdzaam af te wachten tot de volgende wordt binnengebracht. ‘Als je iets wilt veranderen, zul je als dokter het ziekenhuis uit moeten, de maatschappij in.’ En dus bestookt hij politici met zijn data, kreeg samen met anderen voor elkaar dat de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 jaar naar 18 ging, zit aan overlegtafels van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bezoekt hij voetbalclubs en studentenverenigingen om jongeren en ouders te overtuigen van de schade die alcohol kan aanrichten.

Maar soortgelijke acties zouden dus veel meer artsen moeten ondernemen, vindt hij. In december publiceert hij daarom met longarts Wanda de Kanter, die al jaren strijdt tegen de tabakslobby, een artikel in medisch vakblad Praktische pediatrie waarin zij collega’s oproepen tot meer activisme.

Moeten artsen met spandoeken de straat op?

‘Ze moeten in ieder geval van zich laten horen. Wij begrijpen niet dat je bijvoorbeeld als chirurg overdag maagverkleiningsoperaties uitvoert en dan om 5 uur ’s middags naar huis gaat om je Volkskrantje te lezen, zonder je te bekommeren om de snoep- en frisdrankautomaten op scholen. Waarom je als oncoloog niet óók strijdt tegen alcohol of tabak, de belangrijkste veroorzakers van kanker: één glas wijn per dag vergroot de kans op borstkanker met twaalf procent. En bij twee glazen met 24 procent. Maar zo activistisch als Wanda de Kanter en ik, of oogarts De Faber, die zich jarenlang hard heeft gemaakt voor de vuurwerkbril, word je niet opgeleid.’

Geneeskundestudenten zouden er eigenlijk les in moeten krijgen?

‘Het is toch van de zotte dat we nu een batterij orthopedisch chirurgen opleiden die over vijftien jaar de knieën moeten herstellen van al die kinderen die nu te dik zijn omdat de kantines vol liggen met ongezond voedsel en snoep? Geef studenten geneeskunde en artsen de gelegenheid om ook buiten het ziekenhuis te werken en op scholen voorlichting te geven. Ik werk samen met het NOC*NSF om langs voetbalclubs te kunnen gaan. Er zijn verenigingen hier om de hoek in het Westland waar jongens van 15 jaar na de training een biertje krijgen van de trainer. Ik vertel ze hoe dom dat sporttechnisch is; dat je spiermassa door alcohol met twee procent afneemt.’

Hoe zouden dat soort lessen eruit moeten zien?

‘Leer artsen hoe je maatschappelijke oorzaken van medische problemen aanpakt, hoe je data verzamelt en geef ze tools waarmee ze in staat zijn dingen te veranderen. In Antwerpen, waar ik hoogleraar ben, leer ik alle eerstejaars hoe ze meer preventief in plaats van alleen curatief te werk kunnen gaan. Laat ze observeren en gegevens bijhouden: wat zie je op een spoedeisende hulp binnenkomen aan drugsgebruik bijvoorbeeld? Wij hadden hier laatst een 3-jarige die tandenknarsend van de xtc op de spoedeisende hulp kwam omdat zijn ouders zo graag hun te gekke, dynamische leventje van uitgaan en drugsgebruik wilden voortzetten. Maar: één vergeten pilletje op een nachtkastje en een kind heeft het te pakken. Leg dat soort data vast, zoek naar patronen en kijk wat je daar in de maatschappij aan kunt doen. Er gaat 100 miljard naar curatieve zorg en 3 miljoen naar preventieve. Terwijl onderzoek laat zien dat iedere euro die je besteedt aan preventieve zorg 5 euro aan gezondheidswinst oplevert.’

Hebben artsen het daar niet veel te druk voor? Ze klagen nu al over werkdruk.

‘Hard werken hoort bij het vak. Dat is van alle tijden.’

Is het wel de verantwoordelijkheid van dokters om ook te voorkómen dat mensen ziek worden?

‘Dokters zijn er niet alleen om mensen beter te maken. Ze moeten zich juist ook bezighouden met preventie. Kijk naar de nieuwe artsenrichtlijn. Die schrijft voor dat je maatschappelijke factoren signaleert die van invloed zijn op de volksgezondheid. Juist omdat ik arts ben, wordt mijn verhaal serieus genomen. Een willekeurige voorlichter ziet als hij zijn ogen dichtdoet niet zoals ik al die kinderen voor zich die zwevend op het randje van de dood worden binnengedragen.’

Maar weten mensen inmiddels niet dat alcohol slecht voor ze is?

‘Mensen weten wel dat alcohol schadelijk is voor het brein, maar kennen niet de specifieke feiten: 43 procent van de jongeren die voor de tweede keer na comazuipen wordt opgenomen blijkt tien tot vijftien IQ-punten lager te scoren dan op grond van de cito aangenomen mocht worden. Alcohol maakt je dus echt gewoon dommer. Je ziet die schade ook in de hersenen als je jongeren in de MRI legt. Tussen het 16de en 23ste jaar maken de hersencellen van jongeren duizenden verbindingen aan. Bij middelengebruik zoals cocaïne en drank neemt dat proces af. Dat is dus blijvende schade. Er is ook veel collateral damage zoals botbreuken, vernielingen, aanranding en verkrachting. Het RIVM schat de schade van alcohol in het algemeen op zo’n 3,8 miljard per jaar. En dan hebben we het niet alleen over het verlies van IQ-punten en medische kosten, maar ook over productiviteitsverlies en kosten voor politie en justitie.’

Wat heeft uw activisme tot nu toe opgeleverd?

‘De gemiddelde leeftijd waarop kinderen voor het eerst alcohol drinken is gestegen van 13,5 jaar naar 14,5. Het alcoholverbod voor minderjarigen werkt dus remmend. We zien op de eerste hulp en de alcoholpoli’s helaas nog altijd een kleine duizend kinderen per jaar. Maar de gemiddelde leeftijd is ook hier gestegen van 14,9 jaar in 2007 naar 15,9 in 2021. Ook bij ouders is wel een andere mindset gekomen. Tien jaar geleden vond een kwart de leeftijdsgrens van 18 jaar een goed idee, nu is dat ruim 60 procent. Je ziet dat ook aan de rechtszaken die over dit onderwerp worden gevoerd. Een voorbeeld: In Delft klaagden de ouders van een 14-jarige die dronken werd op het ‘sweet sixteen’-feestje van een vriendinnetje, de moeder van de jarige aan. Ze kreeg een geldboete. Hoewel de 14-jarige de drank zelf had meegenomen werd de ouder van het feestvarken verantwoordelijk gehouden: die had het moeten voorkomen.’

Er zijn ook nog steeds redelijk wat ouders die zeggen: het hoort erbij, wij dronken ook. Je kunt ze beter thuis leren om er verantwoord mee om te laten gaan.

‘Maar zo werkt het niet. Onderzoek laat zien dat kinderen onder de 16 die beginnen met drinken en van wie de ouders dat prima vinden vier tot zes keer meer kans hebben om later een veelgebruiker te worden. Elk jaar dat je later begint met alcohol daalt die kans met 14 procent. Kinderen die tot hun 18de ‘nee’ hebben gehoord, drinken ook beduidend minder.’

Waarom zijn jongeren sinds de eeuwwisseling zoveel meer gaan drinken?

‘Drank is in onze samenleving sowieso normaler geworden. In de jaren zestig dronken we gemiddeld driehonderd glazen per jaar. Inmiddels is dat het dubbele. Kinderen hebben ook meer geld te besteden doordat ze allemaal een bijbaantje hebben. Wij dronken bier en wijn, nu drinken ze wodka en Licor 43. En kinderen worden veel vrijer gelaten. Die pubers kun je niets kwalijk nemen. Die hebben te maken met de ‘puberparadox’, zoals de kinderpsychologen op mijn poli het noemen: ze weten dat drank niet goed voor ze is, maar ze doen het toch omdat hun brein is ingesteld op spannende en nieuwe dingen doen. Dat is evolutionair gezien goed, anders zou er nooit iets veranderen in de wereld. Maar het betekent ook dat ouders en de samenleving hen moeten beschermen.

‘Alleen willen veel ouders vriendjes zijn met hun kinderen, ze willen niet controleren en handhaven. En de groepsdruk door sociale media is natuurlijk ook enorm toegenomen. We hebben vorig jaar voor elkaar gekregen dat er geen drankreclames meer te zien zijn op tv vóór 9 uur ’s avonds. Maar we merken dat jongeren geen tv meer kijken maar op TikTok massa’s filmpjes zien met drankspelletjes en challenges. Een op de vijf gaat over drank.’

De drank ligt koel bij het kamperen in Overveen. Beeld Joris van Gennip

In het Nationaal Preventieakkoord van het ministerie van VWS is afgesproken dat het aantal minderjarigen dat drinkt in 2040 nul moet zijn. Dat akkoord is tot stand gekomen aan een overlegtafel waar ook u en de drankindustrie aanzitten. Twee weken geleden liet staatssecretaris Maarten van Ooijen de Tweede Kamer weten dat hij ermee stopt omdat de industrie ‘vertragend’ werkt.

‘Ik was met vakantie toen het gebeurde, dus ik weet nog niet precies wat de gevolgen hiervan zijn. Ik ga ervan uit dat het overleg met VWS zonder de industrie door zal gaan. Maar eerlijk gezegd ben ik niet per se tegen commerciële partijen aan tafel. We hebben de bierbrouwers in Nederland bijvoorbeeld echt aan onze zijde waar het gaat om het beleid dat alcohol alleen voor boven de 18 jaar is. Ook dragen zij uit dat alcoholvrij bier niet voor minderjarigen is omdat je kinderen daarmee laat wennen aan bier. Kom daar in België, waar ik vergelijkbare alcoholpoli’s aan het opzetten ben, maar eens om.

‘Nog een voorbeeld. Toen ik bij een Delftse studentenvereniging meedacht over wat zij tegen drankmisbruik konden doen, kreeg ik te horen dat ze geen alcoholvrij bier konden tappen vanwege de langlopende contracten met bepaalde brouwers. Op zo’n moment bel ik die contacten om te helpen de contracten open te laten breken. Dat was niet gelukt als ik die lui niet kende van de overlegtafels.’

Wat zou zonder de industrie sneller kunnen worden doorgevoerd?

‘We weten uit onderzoek heel goed aan welke knoppen we moeten draaien om jongeren minder te laten drinken: prijsstelling, beschikbaarheid en blootstelling aan reclame. De prijs zou eigenlijk met een factor twee omhoog moeten en alcoholvrij zou goedkoper moeten zijn dan gewoon bier. Het aantal verkooppunten moet naar beneden. En er moet meer gehandhaafd worden op leeftijd. In winkels gaat dat redelijk goed, maar bij de online bezorgdiensten wordt er slechts in 15 procent van de gevallen gecontroleerd. Bij flitsbezorgers is dat één procent. Eén procent!’

Tv-programma Pointer liet onlangs zien dat Van Ooijens eigen kabinet het aantal verkooppunten laat toenemen door ‘blurring’ toe te staan: het vermengen van horeca met andere bedrijfsvormen: kappers en boekhandels mogen dan bijvoorbeeld ook drank schenken.

‘Absurd. Een ideetje uit de VVD-koker. Daar zijn de verschillende partijen die aan die overlegtafels zaten, heel boos over, omdat je daarmee de beschikbaarheid juist vergroot in plaats van verkleint. Met meer drankgebruik als gevolg. Een drankje bij de kapper maakt alcohol nog vanzelfsprekender. Ook voor kinderen die dat zien. Overigens zit hier niet zozeer de drankindustrie achter als wel werkgeversorganisatie VNO NCW – die is wildenthousiast omdat het fysiek winkelen aantrekkelijker zou maken. Maar de lobby heeft dus wel gewonnen. Dit ondermijnt rechtstreeks de doelen van het Nationaal Preventieakkoord.’

Wordt u daar niet moedeloos van?

‘Het enige dat we er tegenover kunnen stellen is het probleem voor het voetlicht blijven brengen. Daarbij: ik houd mij minder bezig met beleid, maar richt me op voorlichting bij sportclubs, scholen en studentenverenigingen. En dat werpt wel zijn vruchten af.’