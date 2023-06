We gaan ongeveer wonen op het enige adres waar Ol’Sideburns een pakketje heeft afgeleverd

‘Zeg gewoon even waar jullie heen gaan, Buwalda. Laatste keer. Anders laat maar.’ Aan het woord is de jaarclub.

‘Wij gaan’, antwoord ik, ‘in een niet onelegante reiswagen naar de gouvernementsstad B****, op 101 werst onder Amsterdam. Aldaar zullen wij ons zonder opschudding te veroorzaken vestigen in een laag, ingesmeerd huisje van een treurigheid die je bevangt wanneer je blut bent gespeeld of er iets stoms hebt uitgeflapt.’ De g’noten schudden hun hoofd. Niet tevreden.

‘Oké,’ zeg ik, ‘Breda.’

Een gejuich klinkt op. Ik was de enige g’noot die in Amsterdam woonde, wat scheve ogen gaf. Was Utrecht, de gouvernementsstad waar we nog altijd samenkomen om te whisten en mazurka’s te dansen, te min voor mij?

Uit Breda komen toch helemaal geen schrijvers, merkt Rizz Rizzovitz schaterlachend op.

‘Oek’, kaats ik. ‘Maar ook Dries van Kuijk, alias Colonel Tom Parker. Zoals ik jullie geduldig heb bijgebracht, was dat de manager van?’

In koor: ‘Elvis!!’

Bonkie Bonkojev doet een stap naar voren. ‘Ook wel Ol’Sideburns genoemd.’ Ik aai over zijn bol. ‘Heel juist gezegd.’ (Wat ik maar even verzwijg, is dat Bredanaars in met name podcasts slecht behandeld worden. Oek, voorlopig Bredaas grootste pennenlikker, was onlangs een uur lang op de radio, en toen noemde de interviewer (te weten Blaag Poepluier) Oeks klassieker Opwaaiende zomerjurken consequent Opwaaiende zomerjurkjes. Oek liet het passeren, waar ik en Norman Mailer voor een snelle hoek hadden gekozen. (Gewicht naar voorpoot brengen, heup én hak indraaien, krachtig opwaarts uithalen.)

Bruiner bakten de makers van de podcastreeks Het geheim van Colonel Parker het. In Breda ging het nog, daar konden ze hun moerstaal bezigen, maar eenmaal in Memphis, waar ze belet kregen bij Elvis’ kapper (het hoogste ambt), en later ook nog bij andere voorname King-zeggers, spraken ze Parkers rang steevast uit als: ‘kullunul’. Het is echt waar. De kullunul. Een soort vastgelopen poldermorf tussen ‘kolonel’ en ‘kurnel’. Japanners, hoorde je Elvis’ kapper denken. Die denkt nu dat Breda in Japan ligt.)

We hebben geijverd, vertel ik de g’noten, voor een stulpje aan de Vlaszak, de steeg waarin Parker opgroeide. Niet gelukt. Jammer, vinden de g’noten – ik weet wel waarom. Vroeger, tijdens besloten ledenvergaderingen, toonden we tijdens moties het bestuur onze edele delen. Dr. Arnie Arnovitz, mijn lijfarts, doet daarom een stap naar voren. ‘Waarom noem je jezelf niet Peter Vlaszak? Als synoniem? Laten we stemmen!’

Tijd voor de knock-out. Want we gaan ook ergens echt wonen, natuurlijk. ‘En wel op het enige adres in heel Breda en omstreken’, test ik de g’noten op algemene kennis, ‘waar Elvis heeft? Heeft?’

‘Gewoond?’ Ik schud mijn hoofd. ‘Gestudeerd?’ Ook niet. ‘Helemaal fout’, zeg ik. ‘Nee, we gaan ongeveer wonen op het enige adres waar Ol’Sideburns een pakketje heeft afgeleverd. Dingdong. Elvis aan de deur. Post voor meneer.’

Dirksjsj Dirksjsjanovablava stapt naar voren. ‘Gelul’, zegt hij.

Ik zet de beamer aan. ‘In 1959 was Elvis gelegerd in Duitsland’, zeg ik, en wijs met mijn stok de kazerne aan. ‘De kullunul had hem gevraagd of hij een pakketje wilde afgeven bij zijn moeder in Breda.’ Ik tik krachtig op Breda. ‘Dus toen heeft Ol’Sideburns de jeep gepakt, jongens, en is helemaal zo, vroem-vroem, ongeveer naar ons huis gereden.’

(Mystery Train instarten.)