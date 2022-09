We gaan nog eens aan normaal doen ten onder

Dit is prima, zegt de hond met het hoedje op, this is fine. Terwijl achter hem vlammen uitslaan en dikke rookwolken zich boven hem samenpakken. Op zijn gezicht een bevroren lachje, op de tafel naast hem een beker koffie. Deze bekende meme is al sinds 2013 in omloop, maar wordt de laatste tijd, is mijn indruk, vaker gepost. Omdat in de wereld steeds meer vlammen almaar hoger uitslaan en dús steeds vaker met ontkenning wordt gereageerd.

Want die ontkenning is niets uitzonderlijks, maar een hardnekkig fenomeen. Normalcy bias, is de term die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gebruikt in een recent rapport. De raad haalt als voorbeeld aan hoe tweeduizend jaar geleden inwoners van Pompeï urenlang naar de uitbarsting van de Vesuvius keken zonder op de vlucht te slaan en bedolven werden onder de as. Ook de Nederlandse politiek lijdt aan deze neiging om ervan uit te gaan dat alles bij het oude zal blijven, ondanks duidelijke tekenen van het tegendeel.

Het stuk is opgesteld met een onwaarschijnlijke stoet andere instituten waaronder de Gezondheidsraad, de Raad van State en de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Zowel in die ongebruikelijk zware casting als in de begeleidende toonzetting mag een noodkreet worden gehoord. Het rapport zelf gaat weliswaar over corona, de lessen strekken verder.

De auteurs kunnen er duidelijk niet bij dat de regering na alle ellende van de afgelopen jaren opnieuw slechts serieus rekening houdt met de meest gunstige ontwikkeling van de pandemie: geen engere virusvarianten en behoorlijk werkende vaccins. Dat is nu precies de houding die ons mensenlevens en onnodig lange lockdowns heeft gekost: te laat de ernst inzien, chaotisch improviseren en te vroeg het sein veilig geven. Met als uitkomst een gekelderd maatschappelijk vertrouwen. Het stuk dringt er met klem op aan om nu al keuzes te doordenken voor als het wél misgaat.

Overvallen door crises

Dat de regering het vertikt om zulke scenario’s uit te werken, is de reden dat Nederland bij elke crisis overvallen wordt, meent voorzitter van de raad Corien Prins. De reflex om potentiële dreigingen te bagatelliseren mag een begrijpelijke menselijke reactie zijn, als uitgangspunt voor beleid en collectief handelen is hij ongeschikt, aldus Prins in NRC. Zo houdt Nederland volgens haar ook te weinig rekening met mogelijke gevolgen van de Russische oorlog, zoals voedseltekorten en massamigratie. Communicatie met burgers hierover ziet zij ‘helemaal niet’.

Te vrezen valt dat ook het denken over dat type problemen pas zal beginnen als we er al midden in zitten. Het ene zelfbedrog leidt ook steeds tot het volgende, want als je nog bezig bent de schade te herstellen van vorige keren dat je risico’s niet inzag, kun je er weinig bij hebben en is het verleidelijk je oogkleppen nog wat steviger aan te drukken.

Zoals de Nederlandse regering in maart 2020 kon zien dat de gangen van Italiaanse ziekenhuizen vol lagen zonder noemenswaardig in beweging te komen, zo moeten mensen nu brúllen om aan dit kabinet duidelijk te maken dat een grote groep Nederlanders door geldontwaarding en absurde energieprijzen op armoede afstevent. De reacties van bewindslieden zijn juist door hun normaliteit zo misplaatst: ‘Ja, maar de computer kan niet zo snel maatregelen nemen’, ‘ja, maar het is netter om met de aankondiging tot Prinsjesdag te wachten’, ‘ja, maar we moeten de energiemarkt niet verstoren’.

Die verviervoudigde rekening? Die is dus eigenlijk een maandelijks feestje ter ere van een onverstoorde markt.

Forum voor Democratie

Nu is heus niet elke politicus blind voor elk gevaar en die blindheid is ook niet aan politici voorbehouden. Van de week gebeurde iets ongekends in ons parlement. Minister van Financiën en D66-leider Sigrid Kaag hield een politieke beweging, Forum voor Democratie, rechtstreeks verantwoordelijk voor het aanjagen van bedreigingen waardoor zij en haar gezin beveiliging nodig hebben. Dat had veel groter nieuws moeten zijn. Vooral omdat het waar is.

Maar ook journalisten zijn verre van immuun voor normalcy bias. Voormalig BBC-coryfee Emily Maitlis riep onlangs in een magistrale lezing op ‘het absurde niet langer te normaliseren’. Ze betoogde dat wij media ‘verdoofd’ reageren op ‘de stijgende temperatuur waarin feiten verloren gaan en constitutionele normen worden gesloopt’. Daar komt bij, beschreef ze, dat we ons door populisten laten intimideren: om maar te bewijzen dat we héús niet bevooroordeeld zijn, bewegen we mee.

Ze had het nog niet eens over die collega’s die extreem-rechts enthousiast aanmoedigen of genoeglijk meedeinen.

Intussen zijn we wel – terecht – hard over het falende beleid en zo gaat de spiraal verder naar beneden. De politiek holt van crisis naar crisis en beschermt de bevolking onvoldoende. Extreem-rechts buit de onvrede uit. De media doen uitvoerig verslag van alle onheil én de bestuurlijke chaos, maar sparen extreemrechts grotendeels en helpen het bedoeld of onbedoeld zelfs door marges op te rekken en de consensus op te schuiven.

Die hond met het hoedje komt oorspronkelijk uit een strip, waarvan alleen de eerste twee plaatjes het tot meme hebben geschopt. Op het derde en vierde plaatje zegt hij – met op de achtergrond nog altijd vlammen – dat hij ‘kan leven met de ontwikkelingen die zich momenteel voordoen’ en neemt hij een slok. Op plaatje vijf zegt hij dat alles goed komt. Plaatje zes laat zich raden.