We gaan kleumen voor Kyiv en verder niet zeuren

In ons oude tochtende rijtjeshuis vond ik mezelf een hele piet toen ik afgelopen najaar nog net een energiecontract voor de poorten van de hel wegsleepte. Duur maar zeker, tot volgend jaar. Daarna in actiemodus naar de tweedehandskledingwinkel voor een lading goedkope kasjmier truien (tip) en thuis ferm aangekondigd dat we de thermostaat met ingang van deze winter, en nu echt jongens, ‘fors’ omlaag zouden draaien.

Van 21 naar 19 graden.

Rijd nu even mee naar Leeuwarden, waar Niels Westra en Lara de Bruin me een beetje uitlachen. In de keuken van hun oude herenhuis krijg ik de enige stoel waarop de zon warm schijnt: zij hebben de verwarming al maanden uit staan. In hun huis was het deze zachte winter gemiddeld een graad of twaalf: cold turkey van het gas af.

Omdat Niels persfotograaf van beroep is hoorde een wakkere verslaggever van het Dagblad van het Noorden ervan en kwam er een stukje in de krant. Meteen gevraagd of ik op cursus kon komen. Als controlfreak loop ik graag op de zaken vooruit en nu het oorlog is beland je dan in de volgende winter. Thuis dus inmiddels met Churchill-achtig gezag aangekondigd dat de thermostaat hier volgend jaar ‘op zijn minst, jongens’ naar 18 graden zal moeten. En met G.B.J. Hiltermann-ernst verklaard: ‘Het lijkt eerder de vraag wanneer, dan óf Poetin de gaskraan nog verder dichtdraait.’

Waar blijft trouwens die toespraak uit het Torentje? ‘Denk aan de Oekraïners en anders toch aan Groningen. Wees voorbereid. Ja, wij gaan kleumen voor Kyiv en verder niet zeuren. Huurders in verwaarloosde woningen verdienen medeleven en royale steun. Maar u, rest van Nederland, bent in oorlog.’

Interim-manager Lara de Bruin leefde tijdens haar eerste huwelijk al in een draagkrachtig maar ‘bewust gezin’, ze hadden een moestuin, aten weinig vlees en de kachel stond altijd laag. Niels Westra, bij wie ze vier jaar geleden introk, was juist een koukleum uit een anarchistisch nest (‘Wij gingen naar het anarchistisch kamp in Appelscha’). Zijn 84-jarige moeder associeert kou met de Tweede Wereldoorlog en stookt alles nog steeds flink warm. ‘Zelfs in de winter loopt ze in zijde en op blote voeten’. Niels dacht dat hij zelf ook niet veel anders zou kunnen.

Lara: ‘Het is dus niet dat we opeens besloten hebben de kachel uit te zetten.’

Toen de gasprijzen stegen zetten zij de verwarming wel steeds lager, het was makkelijker dan het voor tienduizenden euro’s isoleren van dit grote huis. Daarna bleef de verwarming ’s ochtends uit. Ze beginnen de dag toch meestal met sport en zijn dan warm genoeg. Al snel werd dat de hele dag.

Lara, Niels en hun dekens.

Niels gaat op de fiets naar fotografieopdrachten. Vorige week nog in een verzorgingshuis, ‘bloedheet voelt dat nu’. Lara voert haar telefoongesprekken wandelend of ze vertrekt naar een kantoor. In beweging blijven is het voornaamste.

Het begin was moeilijk. Lara stond zich ’s ochtends te ergeren in de badkamer, ‘zo van: gadverdamme, wat een koude vloer en handdoek, daar heb je dan een designradiator voor’. Ze leerden zich erop kleden: een thermohemd voor Lara, merinowollen ondergoed voor Niels. Vier lagen kleding in totaal, echte wol, Niels droeg in het begin een skibroek.

Een warme douche is ‘een cadeautje’, maar wel om de dag. Tv kijken ze onder een stapel dekbedden. Gasten merken bijna niets: die komen meestal eten, ze zitten in de keuken en fornuis en oven zijn warm genoeg. Voor wie het koud heeft kan een klein bouwkacheltje aan. Hoeft zelden.

En al snel werd het ‘gewoon leuk’. Koukleum Niels blijft maar zeggen hoe ‘fascinerend’ het is hoe snel een mens geen kou meer voelt.

‘In vier dagen hooguit! Fascinerend!’

‘Nu overdrijft hij’, lacht Lara. Bij haar duurde het drie tot vier weken. ‘Maar daarna merk je het echt niet meer.’

Wil de wetenschapsredactie eens aanstekelijk uitzoeken hoe dit werkt? Onze grootouders konden het ook. Straks wij misschien weer. Stel dat je dit zelf twee maanden zou kunnen volhouden. Wat dat al zou schelen.

Oude mensen redden dit natuurlijk niet en ze willen ook niemand dwingend overtuigen. Lara doet het voor haar eigen geweten, ‘ik wil me minder afhankelijk voelen van zaken die slecht zijn voor de wereld.’

‘Een klein radicaal dingetje’ bleek gewoon leuk te zijn: ‘Zet de kachel uit, en die gasprijzen bestaan niet meer.’

Val maar dood, Poetin. Hier kijken ze al uit naar een strenge winter.