Nooit ben ik in deze stad geweest, toch ken ik haar. Joaquín Sabina vertelde me er uitgebreid over. In Yo me bajo en Atocha zingt hij over zijn Madrid. Over de opa’tjes op Puerta del Sol, over La maja desnuda van Francisco Goya, de herfst van Velazquez, het ‘alles is nu, niets is eeuwig’ dat het ritme van de stad bepaalt, over de Torre Picasso, het Kristallen Paleis en de Maagd van Almudena. Madrid is het pad dat precies tussen de hemel en hel door loopt.

Nooit was ik er, en nu wel. Mijn vrouw heeft me hier mee naar toe genomen voor mijn verjaardag. We dwalen door de straten waar het ruikt naar zeep, sigaretten en churro’s. Op zoek naar sporen van Sabina, naar de plekken waar hij over zong, naar zijn voetstappen die hier overal liggen, naar de vrouwen waar hij mee sliep, de bars waar hij dronken werd, de bankjes waar hij zat en de cafés waar hij zijn koffie haalde. Van treinstation Atocha tot de monumentale poort Puerta de Alcalá: overal wordt gedronken, gerookt en gegeten.

In het Prado zoeken en vinden we La maja desnuda en haar geklede evenknie, La maja vestida. Dichtbij ben ik, bij hem. Even later nog dichterbij, als we door de straat waar hij woont lopen. Het is er een zoals er tienduizenden van zijn in Madrid. Zijn deur een zoals miljoenen. Ik sta ervoor en lach schaapachtig, mijn vrouw fotografeert me.

Het is tijd om zijn Madrid in te ruilen voor het mijne. We lopen verder, naar een overdekte markt. De avond is allang gevallen, maar in het marktgebouw is alles licht en vol leven. Kinderen spelen, hun ouders eten en drinken bij een van de tientallen eettentjes. Ik ontmoet een vriend die ik al jaren niet heb gezien. We omhelzen elkaar, knijpen in elkaars armen. We eten en drinken en eten nog meer en drinken nog meer. Als ik absoluut geen vlees meer kan zien, pakt hij mijn arm en neemt me mee naar een kraampje aan de andere kant van het gebouw. ‘De Vleesbar’ noemt hij het. Twee mannen in rode schorten met enorme messen hakken en bakken vlees en leggen dat op vers stokbrood.

Het is laat als we moe en met volle buik en volle lever naar huis lopen, maar in Madrid begint de avond pas. Overal zijn mensen, overal is geluid en licht en warmte. De stad beweegt en gloeit. ‘Gaan jullie nog mee een cocktail drinken?’, vraagt mijn vriend. Ik begin te begrijpen wat Joaquin Sabina bedoelde toen hij Madrid omschreef als ‘invivible, pero insustituible’. Onleefbaar, maar onmisbaar.