We bevinden ons niet op de ‘highway to hell’. Integendeel, er is reden voor klimaatoptimisme

De Maasvlakte Powerplant in Rotterdam, met op de voorgrond een windmolen. Beeld Raymond Rutting /de Volkskrant

De uitkomsten van de klimaattop in het Egyptische Sharm el-Sheikh wordt over het algemeen somber gereageerd. Het lichtpuntje is weliswaar dat er een fonds komt om ontwikkelingslanden tegemoet te komen voor de al onvermijdelijke klimaatschade, maar het gebrek aan ambitie om de oorzaak daarvan (de wereldwijd stijgende uitstoot van broeikasgassen) harder aan te pakken, stemt tot treurigheid.

En inderdaad, wie een zin leest uit het COP-besluit over de broeikasgassen, zakt de moed in de schoenen: ‘De landen van het ­Parijs-akkoord zullen zienswijzen uitwisselen, maar dat zal niet leiden tot voorschriften, zal niet bestraffend van toon zijn, maar behulpzaam en vol respect voor de nationale soevereiniteit van landen, en zal geen nieuwe doelen opleggen.’ Aan de andere kant is het dwarsliggende landen niet gelukt om het streven naar beperking van de opwarming tot 1,5 graden uit het Akkoord van Parijs van tafel te vegen, ook al is de kans heel groot dat we over die 1,5 graad heen gaan.

Over de auteur Leo Meyer is klimaatwetenschapper en nam als onderhandelaar en wetenschappelijk adviseur deel aan vijftien VN-klimaattoppen. Hij is gastdocent bij de Universiteit Utrecht.

Men dient te bedenken dat de klimaattoppen onderdeel zijn van een continu ­proces van wereldwijde bijeenkomsten die gedurende het hele jaar plaatsvinden, en dat al sinds 1992, bij het begin van het VN-klimaatverdrag. Soms resulteren die toppen in een flinke stap voorwaarts. Zo werd met het Kyoto-protocol in 1997 besloten de uitstoot van broeikasgassen van rijke landen te verminderen en kwamen landen in 2015 in Parijs overeen dat de aarde niet meer dan 1,5 graad zou mogen opwarmen. Soms staat de trein ondanks de vele toppen ook jaren stil, doordat ontwikkelde en ontwikkelingslanden er niet in slagen belangentegenstellingen en geopolitieke conflicten te overbruggen.

Vergroening

Maar gezien vanaf de jaren negentig is er met hollen en stilstaan wel degelijk veel ­gebeurd. De uitstoot van de ontwikkelde landen daalt al. Verwachtte de wetenschap begin deze eeuw nog een temperatuur­stijging tot 4 à 5 graden aan het eind van deze eeuw, dat cijfer werd bij de klimaattop in Glasgow vorig jaar bijgesteld naar 3,2 graden. En na Glasgow werd het verder bijgesteld tot 2,5 graad in 2100.

Nog steeds een graad te veel, maar wereldwijd hebben veel bedrijven, net als landen met stevige ambities, milieuorganisaties, lagere overheden en steden inmiddels acties in gang gezet om halverwege deze eeuw op netto nul broeikasgasuitstoot uit te komen.

De periodieke klimaatrapporten van het IPCC en het Milieuagentschap van de Verenigde Naties jagen de boel op, de overheden komen in VN-verband met vallen en opstaan in beweging, en de burgermaatschappij en private sector is al veel meer bezig met vergroening dan tien jaar geleden.

Einde van de mensheid

Ja, de overstromingen, hittegolven en droogtes, cyclonen en andere narigheid met alle gevolgen voor de voedsel- en watervoorziening, gezondheid en migratie, zullen voorlopig alleen maar erger worden. Maar we gaan niet massaal het einde van de mensheid tegemoet als die 1,5 graad opwarming wordt overschreden. De ‘highway to climate hell’ waar António Guterres, secretaris-­generaal van de VN, het over had is een slechte metafoor, want doemscenario’s maken mensen moedeloos en jongeren depressief. Terwijl iedere kilo CO 2 die we niet uitstoten, helpt om de risico’s te verkleinen.

Nu de ontwikkelingslanden op de VN-­klimaattop COP27 hun belangrijke buit met het aanstaande klimaatschadefonds eindelijk hebben binnengehaald, ontstaat er ook weer meer ruimte om op de volgende klimaattop (COP28 in Dubai) de beperking van de uitstoot een zet te geven.

Het is daarbij belangrijk dat de ontwikkelde landen, inclusief de EU en dus ook Nederland, zorgen dat de ontwikkelingslanden dezelfde klimaatambities kunnen nastreven, in plaats van olielanden als China en Rusland te volgen. Dat is ook in het belang van de ontwikkelingslanden zelf, want voorkomen van klimaatschade is oneindig veel beter dan ‘genezen’.