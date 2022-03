We beschermen toch liever de welvaart van de huidige generatie dan die van de generatie van morgen

Donald Pols, directeur Milieudefensie, juicht na de uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell. Beeld ANP

Brief van de dag

Enige tijd geleden konden we een jubelende Donald Pols op televisie zien. Shell had de rechtszaak verloren, waarin het werd aangespoord om de klimaatdoelen te halen en werk te maken van de zogenaamde scope-3 emissies, zijn de CO2-emissies die u en ik veroorzaken door in onze auto’s te rijden en onze huizen te verwarmen.

Dat wat Shell kennelijk nalaat, wordt nu door Rusland gedaan, namelijk een oorlog voeren, waardoor fossiele energie onbetaalbaar dreigt te worden en een lagere consumptie geforceerd wordt. De heren politici in de Tweede Kamer, die luid meejuichten met Donald Pols, staan zich nu te verdringen bij de interruptiemicrofoon om meer subsidie op fossiele brandstoffen te eisen in de vorm van belastingverlaging. Op die manier wordt die consumptie in stand gehouden, terwijl van Shell wordt verlangd mee te werken aan de verlaging van die consumptie.

Ik hoor Donald Pols niet meer. En dat in de maand waarin het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, nog maar eens maant alle subsidies op fossiel geheel af te schaffen. De problemen van vandaag blijken altijd weer urgenter dan die van morgen, ook al is morgen heel dichtbij. En als puntje bij paaltje komt, beschermen we toch liever de welvaart van de huidige (stemmers) generatie dan die van de generatie van morgen.

A van Mourik, West Betuwe

Bloedgeld

De helft van de Nederlandse huishoudens heeft voldoende spaargeld om te kunnen beleggen, maar slechts een kwart doet dat ook daadwerkelijk. Dit ondanks het feit dat beleggen gemiddeld genomen honderden euro’s per jaar meer oplevert.

Gaat het hier om een gebrek aan financieel inzicht of zou het kunnen dat die ouderwetse spaarders gewoon over een beter ontwikkeld geweten beschikken? Verreweg de meeste beursgenoteerde bedrijven behalen hun winsten ten koste van natuur, klimaat en het leven van toekomstige generaties.

Dit schaamteloze verdienmodel berust grotendeels op het uitzuigen van weerloze - niet zelden minderjarige - arbeidskrachten en het rücksichtslos exploiteren van kwetsbare ecosystemen aan de andere kant van de wereld. Beleggers dragen hier met hun investeringen rechtstreeks aan bij en zijn op die manier medeverantwoordelijk.

Heel goed en hoopgevend dus dat er blijkbaar ook een grote groep Nederlanders is die dit bloedgeld niet wenst te ontvangen.

Sako Kiers, Berg en Dal

Uitsluiting

Toen ik begin deze maand in deze krant las dat er gastopvang gezocht werd voor Oekraïners, heb ik mij gelijk aangemeld.

Ik woon namelijk in een boerderij waarin twee volkomen gescheiden complete woningen zijn gemaakt. En omdat ik die tweede woning alleen maar gebruik voor logees en in de zomer eventueel kan verhuren, was die dus beschikbaar.

Maar nee, dat gaat dus niet door. Ik ben namelijk een alleenstaande oudere man. En gezien de tijdsgeest dus per definitie een viezerik en potentiële verkrachter. Ik accepteer geen maatschappij waarin goed willen doen wordt afgestraft met uitsluiting.

Mark van den Berg, Burgerbrug

IJzeren gordijn

Misschien is het bouwen van een muur en een ijzeren gordijn langs de oostgrens van Europa, ditmaal op initiatief van het Westen, toch helemaal niet zo’n gek idee.

Richard Koopman, Oss

Klok

24/7 de angst dat de expansiedrift van Vladimir Poetin ook jouw persoonlijk lot zal gaan bepalen. Intussen wil de Nederlander ook nu de vrees gehoord hebben dat het eenmalig enigszins verzetten van de klok het kwetsbare evenwicht van zijn biologische klok zou kunnen verstoren. Wat zijn we toch een verwend volkje.

Marcel Peerden, Feanwalden

Persconferentie

Wanneer horen we weer wat van premier Rutte? Ik wacht er al een maand op: de aankondiging van een autoloze zondag, daadwerkelijk het advies om de thermostaat omlaag te zetten (en een verbod op terrasverwarming), een landelijk nummer om hulp aan te bieden (van huisvesting tot taalcoach) en een advies wat te doen in geval van nood.

Waar blijft die persconferentie?

Hennie Wiersma-den Dulk, Hellevoetsluis

Borsten

Prima, dat pleidooi voor meer borstenvrijheid in het Volkskrant Magazine. Jammer, ergerlijk zelfs, dat bij de foto’s oudere vrouwen ontbreken. Ik doe mijn best om dat niet als een bewuste keus op te vatten, maar dat is een zware opgave.

Onno Bosma, Utrecht