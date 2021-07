Waterpeil Limburg weer gezakt: kabinet heft alle dijken op

Het waterpeil bij Arcen. Beeld ANP

‘Het waterpeil is sneller gestabiliseerd dan we dachten. Dit betekent dat het water niet meer stijgt en dat de dijken niet meer nodig zijn’, zegt een euforische Mark Rutte op een persconferentie. Naast hem staat minister van Verkeer en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. ‘We gaan een fantastische zomer tegemoet’, vult ze aan. ‘Uit je plaat in de uiterwaard!’

Rutte schetst vervolgens een vergezicht: ‘Dit is het einde van de overstromingen, we kunnen eindelijk die vervelende kaplaarzen weer uit. Alle prognoses lijken uit te komen en daardoor durven we het aan om nu alle dijken op te heffen. Uiteraard nemen we daarmee een risico, maar dat is zorgvuldig gecalculeerd.’

Rutte wil alle Nederlanders wel gelijk waarschuwen: ‘Als volgende week nou de hemel naar beneden valt en het waterpeil weer de lucht in schiet ontstaat er natuurlijk weer een nieuwe situatie, maar dat is, en dat zegt ook het KNMI, hoogst onwaarschijnlijk. En in het ergste geval is alleen Limburg de sjaak.’

Ook demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid was zichtbaar opgelucht dat de overstromingen eindelijk voorbij zijn: ‘Mijn moeder zong daar altijd een liedje over: zeg zandzakje waar ga je hene..’