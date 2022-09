Water met een smaakje, dat ook nog eens duur is? Wees blij dat je überhaupt water kunt drinken

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week trekt Julian van leer tegen water met een smaakje.

Het was midden in de zomervakantie dat mijn oudste dochter naar mij toe kwam en iets wilde hebben. Dit keer was het een drinkfles. Kinderen op school hadden die. Ze hield een verhaal over geuren en smaak en dat het dan iets lijkt en ik had nooit begrepen wat ze nou precies bedoelde en was verdronken in een poel van radeloosheid, ware het niet dat ik een paar weken eerder een e-mail van een collega had gekregen.

‘Dit willen al die kinderen nu’, schreef ze, ‘waterfles met GEUR, voor 40 euro.’ Het linkje dat ze meestuurde, leidde naar een website waar een jonge vrouw met een basketbal onder haar arm me toelachte. De oorzaak van haar lach hield ze vast in haar andere hand, een groene doorzichtige waterfles. Het unieke aan de fles is dat er een zogenoemde pod in zit die een bepaalde geur afgeeft, waardoor je denkt dat je niet water drinkt, maar water met een smaakje.

Met strakke illustraties en pakkende teksten (‘Doei suiker en calorieën. Doei verborgen toevoegingen.’) probeert de fabrikant je te bewegen om uiteindelijk een van hun producten te kopen. Een ‘starterkit’ kost 34,95. Daarvoor krijg je een drinkfles en twee smaakpods, goed voor 10 liter smaakwater. Voor 5 euro extra krijg je dezelfde starterkit, alleen dan met ‘premium pods’ met nog betere smaken (of zo). Voor 59,95 krijg je een stalen fles met twee pods en een intakegesprek bij een ggz-instelling naar keuze.

Een smaakpod is goed voor 5 liter water, dus het idee is natuurlijk dat je die eindeloos vaak opnieuw bij ze bestelt. De website gadgetdaily.nl rekende voor dat de fles je, los van de aanschaf, bij gemiddeld gebruik zo’n 20 euro per maand kost. Dus – en dit is een nogal omslachtige en indirecte manier om mijn dochter antwoord te geven – dit gaat natuurlijk nooit gebeuren. Ook niet als het niet zo duur zou zijn. Water met een smaakje voor kinderen is net zo overbodig als een e-bike voor fitte twintigers die midden in de stad wonen.

Fictieve ouder: ‘Ja, maar het is beter dan frisdrank. Want daar zitten allemaal suikers in en blablabla.’

Echte ik: ‘Nee, je maakt een valse vergelijking. Het gaat niet tussen frisdrank en smaakwater, het gaat tussen water en smaakwater.’

Dat sommige dingen kunnen, betekent niet altijd dat je ze maar moet doen. Principes bieden in dat soort situaties uitkomst. In dit geval gaat het om het principe: ‘Wat is er mis met water? Je drinkt maar gewoon water. Wees blij dat je überhaupt water kunt drinken, want we hebben te maken met droogte. En dat andere kinderen op school zo’n fles wel krijgen, kan me niets schelen. Andere kinderen lopen ook rond met die domme Hubby Wubby-pop, die zouden ze trouwens ook moeten verbieden.’ Die kinderen kunnen er natuurlijk niets aan doen, het zijn hun ouders die ze dit soort troep geven. Allemaal vanuit liefde en de beste intenties, want nee zeggen tegen je kind is nooit leuk. Maar vaak wel het beste.