Macron Beeld Javier Muñoz

Het is jammer dat we geen idee hebben hoe er over honderd jaar zal worden geschreven over de toonaangevende politici uit de tijd waarin we leven. In het geval van Emmanuel Macron is dat extra jammer. Dát deze Franse president in de geschiedenisboeken van 2122 meer ruimte zal claimen dan veel voorgangers, kun je namelijk nu al zien aankomen.

Wie gelooft dat het lot Europa in het algemeen, en Frankrijk in het bijzonder, gunstig gezind zal zijn, kan voorzien dat hoofdstuk 3 in De EU in de 21ste eeuw de titel ‘Het mirakel Macron’ zal dragen. ‘In 2017 kreeg Frankrijk met de toen slechts 39-jarige Emmanuel Macron eindelijk de president die het al zo lang nodig had. Dankzij een combinatie van jeugdige energie, moed en geslepenheid volbracht hij dat o zo lastige karwei waar zijn voorgangers hun tanden op hadden stukgebeten: deze glorieuze natiestaat van weleer de 21ste eeuw binnenloodsen.

‘Typerend voor Macron was zijn vermogen dingen scherp te zien en toch een heel eigen koers te varen. Psychologen zagen een blauwdruk voor zijn succes in de originaliteit van zijn partnerkeuze. Als 15-jarige werd hij verliefd op zijn 24 jaar oudere lerares dramaturgie Brigitte Trogneux. Zijn omgeving ontstak in woede, maar hij volhardde en bereikte samen met haar de top. Dat liefdesavontuur bleek een training voor het omgaan met politieke weerstand. Hij was amper president of de gele hesjes stonden al in Parijs.

‘De politieke nostalgie bloeide in die jaren als nooit tevoren. Marine Le Pen op rechts en Jean-Luc Mélenchon op links lokten kiezers met geromantiseerde versies van het Frankrijk van 1960. Maar als geboren visionair kon Macron deze reactionaire politici doorzien. Wat zulke tegenstanders ook probeerden, de klok zestig jaar terugzetten konden ze niet. Het vergde kunst- en vliegwerk. Bloed, zweet en tranen. Maar aan het einde van Macrons presidentschap in 2027 was Frankrijk een efficiënter, competitiever, groener, toleranter én bescheidener land. Zonder wat tegenwoordig macronisering heet, had de EU wellicht niet overleefd.’

Wie minder optimistisch is, kan vrezen dat hoofdstuk 3 van De EU in de 21ste eeuw ‘Macron en malheur’ gaat heten. ‘In zijn roman Onsterfelijkheid verzucht Milan Kundera, Tsjechische balling in Parijs, ‘O Frankrijk, oud, oud land!’ Kundera bedoelt dat niet flatteus. Hij ziet een land dat niet alleen topzwaar is van verleden, maar óók te gehecht aan zijn oude zelf om werkelijk te kunnen veranderen. De laatste Franse president die de illusie koesterde dat hij dit logge, nostalgische land de 21ste eeuw kon binnenloodsen, was Emmanuel Macron (1977-2076).

‘Hij kwam in 2017 onverwacht aan de macht vanwege de impopulariteit en schandalen van de gaullistische en de socialistische kandidaten. Zijn tragiek was dat zijn tomeloze energie en ideeënrijkdom zich niet vertaalden in grote beleidssuccessen. Soms leek het zelfs alsof hij minder voor elkaar kreeg als hij zich extra hard inspande. De overeenkomst tussen zijn intensieve pogingen om het Franse pensioenstelsel te hervormen en om een oorlog in Oekraïne te voorkomen, was dat ze vruchteloos waren. Zijn herverkiezing in april 2022 dankte hij niet aan zijn populariteit, maar aan de angst voor extreem-rechts.

‘De parlementsverkiezingen van juni 2022 bezegelden uiteindelijk zijn politieke lot: hij was daarna veroordeeld tot compromissen met exact diegenen die hij buitenspel had willen zetten. In de presidentsverkiezingen van 2027 gebeurde wat onvermijdelijk was geworden. Maar tot aan zijn dood op 99-jarige leeftijd in 2076 bleef Macron met zijn denktank La nouvelle France onvermoeibaar plannen lanceren voor een nieuw Frankrijk.’

Wat denkt u?