Wat zou u doen met 8 miljoen euro per uur?

Even aanzetten tot haat, hoor. Is niet zo netjes en strafbaar bovendien, maar kom op: Jeff Bezos is een nutteloze zak hooi, en misschien moeten we daar eens een einde aan maken. Niet aan zijn leven natuurlijk – er zijn zo veel niksnutten in de wereld die geen vlieg kwaad doen – ik bedoel een einde aan het hele Jeff Bezosschap, die nutteloze rijkdom. Ik lees namelijk net dat hij 200 miljard euro aan ditjes en datjes heeft. Kan ook 199 miljard zijn, of 201 miljard – ligt eraan of je zijn kamelenuitbeenderij meerekent of niet, dat soort dingen. Maar goed, omdat vermogen vanzelf groeit, komt er per uur 8 miljoen euro bij.

8 miljoen euro per uur.

Even een witregel, zodat u even kunt nadenken wat u met 8 miljoen per uur zou doen.

Nee, ik kwam er ook niet uit. Na een villa in Frankrijk en een nette auto ben ik door mijn ideeën heen. Een zinnig mens denkt dan misschien van nou, dan ga ik maar eens anderen cadeautjes geven. Welnu, een week later heeft iedereen die u kent en aan wie u geen hekel heeft een eigen paleis en een privéjet. Wat nu? Gaat u scholen bouwen? Malaria oplossen? Heel Amerika een ziekteverzekering geven? Mooi, u bent een goed mens. En bovendien heeft u, al geeft u nu 192 miljoen euro per dag weg, nog steeds uw vermogen van 200 miljard niet aangeraakt. Appeltje voor de dorst, zullen we maar zeggen.

Enfin. Jeff Bezos bouwt een lul en lanceert zichzelf ermee de ruimte in.

Het is niet helemaal zijn schuld. Het lijkt me sterk dat iemand nog tegen hem zegt: ‘Jeff, gast, doe es effe dimmen want zo geweldig ben je niet’. Mensen verwarren rijkdom nou eenmaal met kwaliteit, en als iemand zo veel geld heeft, dan moet het haast wel een supermens zijn. Ik stel me voor dat, als niemand me ooit zou tegenspreken en ik mijn elke, werkelijk elke gril zou kunnen bevredigen, ik best wel een beetje raar zou worden in mijn hoofd. Als iedereen zou denken dat de zon uit mijn reet scheen, wie zou ik dan zijn om dat tegen te spreken? Zou ik nog kranten lezen waarin jaloerse intellectueeltjes klagen dat ik talloze winkels heb weggeconcurreerd en dat ik een van de slechtste werkgevers in de westerse wereld ben? Ik denk het niet. Ik zou een lul bouwen en mezelf de ruimte in schieten.

Dat is wat me het meest stoort, die nutteloosheid ervan. Elon Musk biedt tenminste nog mooie vergezichten met zijn energietransitie en Marskolonies, Bill Gates is vol op het filantropie-orgel gegaan, maar Bezos is zo... nutteloos. Ik bedoel, hoe zonde is het, om 200 miljard te laten stromen naar iemand die zichzelf de ruimte in schiet zonder één wetenschapper mee te nemen? Daar hebben we met z’n allen helemaal niets aan. Mijn voorstel is dat we eens per jaar mogen stemmen van welke ultramiljardair we alles afpakken en dat dan in onderwijs en zorg steken. Moet je eens zien met wat een goede ideeën Bezos dan komt.