Wat zou u doen als u moest kiezen tussen uw moeder en de gerechtigheid?

Als u dacht dat het Westen in Oekraïne helpt de democratie te verdedigen, dan hebt u het mis. Want op andere vlakken worden democratische principes overboord gegooid. Om de Russische leider Poetin dwars te zitten, ontzien we democratisch omstreden EU-landen als Polen en Hongarije. En omdat we goedkope olie en gas nodig hebben, doen we zaken met autocraten in Saoedi-Arabië en Egypte. Dus hoezo verdedigen van de democratie?

Dat was de boodschap van Kenneth Roth van Human Rights Watch in een interview met de Volkskrant. Zijn mensenrechtenorganisatie speelt een belangrijke rol bij het scherp houden van westerse democratieën. Toch ergerde ik me aan zijn uitspraak. Ik geloof niet dat het Westen in Oekraïne slechts met woorden pretendeert de democratie te verdedigen zoals hij betoogt.

Het Westen weigert te accepteren dat de autocraat Poetin een democratisch en soeverein land ontmantelt en dat internationale verdragen over de onschendbaarheid van grenzen worden vertrapt. Natuurlijk speelt ook de machtsvraag - tegenspel bieden aan Russisch expansionisme - maar verder gaat het wel degelijk ook om het verdedigen van essentiële beginselen, zoals democratie, soevereiniteit en internationaal recht.

Activistenbeestje

Roths manier van denken is wel een interessante casus in het eeuwige spanningsveld tussen de ideale wereld en werkelijke wereld. Zijn redenering is dat het Westen in Oekraïne ten onrechte als verdediger van de democratie poseert omdat het tegelijkertijd diezelfde democratie negeert in zijn betrekkingen met autoritaire en autocratische regimes. Vrij vertaald: of je bent democraat voor de volle honderd procent, of je bent het niet.

Het is de aard van het activistenbeestje. Wie strijdt voor wat hij ziet als de goede zaak, of dat nu mensenrechten zijn of het voortbestaan als boer, denkt al snel rechtlijnig in termen van of-of. Het is goed of fout, alles of niets. Alleen leent buitenlandse politiek zich niet voor zulke scherpe binaire keuzes.

De westerse democratieën torsen dit probleem van oudsher met zich mee. In de strijd tegen het communisme kregen ze al het verwijt dictatoriale regimes te steunen als deze maar tegen Sovjet-Rusland waren. Nu zoeken de Amerikaanse president Biden en zijn Franse collega Macron contact met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman in de hoop dat deze met zijn olie en gas zal helpen het wegvallen van Russische energie te compenseren.

Geloofwaardigheid

Deze avances met een notoire mensenrechtenschender schuren, inderdaad, toch denk ik niet dat het Westen daarmee meteen al zijn geloofwaardigheid verliest. Het is en-en. Het kan proberen een gelegenheidsdeal te sluiten met dubieuze oliesjeiks én tegelijkertijd oprecht zijn in zijn steun aan de democratie in Oekraïne.

Waar het in de kern om draait, is dat morele zuiverheid in politiek en wereldpolitiek praktisch onhaalbaar is. Vaak moet er worden gekozen tussen verschillende kwaden. Momenteel is Poetin het grootste kwaad, het weerwerk bieden aan hem heeft de hoogste prioriteit. Bovendien willen westerse regeringen voorkomen dat hun bevolkingen zich afkeren van hun Oekraïne-beleid en zelfs in opstand komen vanwege mogelijke energieschaarste en torenhoge energierekeningen als gevolg van de confrontatie met Poetin. Als dat betekent dat oliezaken moeten worden gedaan met autocraten, dan moet dat maar. Dan is dat het kleinere kwaad.

Onafhankelijkheidsstrijders

Het is een kwestie van hiërarchie aanbrengen in alle belangen en keuzes maken, hoe pijnlijk ook. Dat werk laten we graag aan politici over. Activisten, intellectuelen, commentatoren en columnisten hoeven nooit te marchanderen. Zij zijn, om Robert Kaplan te citeren, ‘free of the burden of real-world bureaucratic responsibility, make choices in the abstract and treat morality as an inflexible absolute’. Oftewel: ze gaan nergens over, kunnen niet worden weggestemd door kiezers en kunnen daarom ongetest pronken met de nobelste standpunten.

Er zijn wel grenzen aan het pragmatisme waartoe de werkelijke wereld kan dwingen, maar die moeten van geval tot geval worden bepaald. Altijd is het ingewikkeld. Bekend is het verhaal van Albert Camus, de in Algerije geboren en opgegroeide Franse schrijver. Hij vond het streven van de Algerijnen zich los te maken van de Franse kolonisator gerechtvaardigd, maar keurde geweld af. Als onafhankelijkheidsstrijders bommen zouden gooien naar een tram in Algiers waarin zijn moeder zou kunnen zitten, zo zei hij, dan ‘geef ik de voorkeur aan mijn moeder boven de gerechtigheid’.

Ben benieuwd wat Roth, of u lezer, gesteld voor zo’n keuze zou doen.

Arie Elshout is journalist en schrijft om de week een column.