‘Wat wil je eten?’ Normale vraag. ‘In wat voor seks heb je zin?’ Abnormale vraag

Niet iedereen houdt van dezelfde seks, dus als je het niet weet van je partner, vraag het dan gerust, zegt actrice Joy Delima.

Als ik iemand uitnodig om voor het eerst bij mij te komen eten, dan vraag ik altijd wat iemand graag eet. Nog nooit heb ik voor iemand gekookt zonder te vragen naar diens dieetwensen, allergieën en voorkeuren. Andersom heb ik ook nog nooit meegemaakt dat iemand zei: ‘Verrassing! Ik weet niet of je dit lust, maar we eten koeientong met pinda-mosterddressing!’ Nee, er wordt altijd van tevoren aan me gevraagd of ik een specifiek gerecht lust. Waarom? Omdat je onmogelijk kunt weten wat iemand die je niet kent lekker vindt. Het laatste wat je wil is de hele dag in de keuken staan om er vervolgens achter te komen dat iemand jouw gerecht niet lust of er bijna van op de spoedeisende hulp belandt, toch? Als ik voor iemand kook, wil ik graag dat iemand het lekker vindt en ik kan er oprecht van genieten als dat ook zo blijkt te zijn. Toekijken hoe iemand geniet van mijn eten is een van mijn lievelingshandelingen.

Misschien voelt u mijn vergelijking allang aankomen, aangezien mijn column Seks met Joy heet en niet Koken met Joy, maar: met seks is het dus net zo! Als je een nieuwe bedpartner krijgt, heb je geen idee wat diegene lekker vindt. Volkomen normaal. Maar waarom, en ik benadruk, WAAROM, is het dan niet volkomen normaal om te vragen van wat voor seks iemand houdt? ‘Wat wil je eten vanavond?’ Normale vraag. ‘In wat voor seks heb je zin vandaag?’ Abnormale vraag.

Het concept ‘eten’ is in die zin net zo breed als ‘seks’. Het eerste waar we aan denken bij ‘eten’ is misschien ingrediënt-in-mond, waar we bij ‘seks’ denken aan penis-in-vagina, maar dit zijn beide voorbeelden van overkoepelende thema’s. Eten we vegetarisch? Pittig? Met onze handen? Doen we aan seks zonder penetratie? Spanken? Vingeren?

De homepages van Deliveroo (een bezorgservice) en PornHub (google het anders even) lijken bijvoorbeeld bijzonder veel op elkaar. Ze bestaan beide uit categorieën. U zoekt namelijk niet naar ‘eten’, maar naar ‘Comfort food’, of ‘Om te delen’. Als u porno kijkt, zult u hoogstwaarschijnlijk ook een specifieke soort porno opzoeken. U zoekt niet op ‘seks’, tenzij u 8 bent en de iPad van uw vader heeft gestolen. Nee, u zoekt op Ethical porn, Female friendly hardcore love-making with orgasm of Women who dominate male submissives while wearing latex and smoking Cuban sigars, zoiets. We hebben allemaal seksuele voorkeuren, meestal meer dan één en vaak ook een voorkeur die vrijwel niemand raadt. Als ik trek heb in een boterham met sambal badjak, jam en pindakaas, zal ik daar toch echt specifiek om moeten vragen. Dus als ik zin heb in specifieke seks, zal ik dat ook zelf moeten laten weten.

Overschatten we onszelf niet te vaak als het op seks aankomt? Te veel mensen gaan ervan uit dat ze weten waar andere mensen, totale vreemdelingen, trek in hebben. Terwijl we het onszelf echt een stuk makkelijker kunnen maken. We hoeven niet op voorhand te weten wat iemand lekker vindt. Sterker nog: stop met gissen. Ga er eens wat vaker van uit dat je geen idee hebt waar je mee bezig bent. Ja, leer de basis van koken: hoe je veilig een avocado snijdt, welke kruiden passen bij bepaalde ingrediënten en dat uien en knoflook in olie het voorspel van vele keukens is. Maar, en ik zeg dit ook tegen mezelf, als je wil dat iemand echt van je eten geniet, moet je eerst vragen waar diegene zin in heeft.

joy.delima@volkskrant.nl