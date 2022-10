Wat we kunnen leren van mensen met een verstandelijke beperking

Van zijn dochter, die een verstandelijke beperking heeft, leerde schrijver Bert Natter de wereld anders te benaderen: met een open blik en zonder oordeel. We zouden beter moeten kijken naar mensen zoals zij.

Het afgelopen jaar schreef ik een boek over mijn jongste dochter, die een verstandelijke beperking heeft en dit jaar 18 werd. Voor Leven met Lidewij putte ik uit de aantekeningen die ik al haar hele leven maak over haar ontwikkeling, maar ik ging ook te rade bij filosofen, dichters, geleerden en schrijvers uit vroeger tijden, zoals de Nobelprijswinnaars John Steinbeck en Pearl S. Buck. Pas nu ik Leven met Lidewij heb voltooid, ben ik erachter gekomen dat ik ondanks de ideeën van al die grote geesten misschien nog het meest heb opgestoken van Lidewij zelf. Ik ontdekte dat je ook kunt leren van iemand die minder slim is dan jij. Het gaat dan niet om feitenkennis, filosofische inzichten of het bijbrengen van vaardigheden, maar om een vorm van levenswijsheid.

Haar grootbrengen is een opgave geweest die veel van ons gezin heeft gevergd, maar sinds Lidewij enkele jaren ‘op zichzelf’ in een groepswoning van een zorginstelling woont, met zeven andere jongeren en onder continue begeleiding, zien we steeds beter wat een prachtig iemand ze is.

Lidewij werd in 2004 geboren en was een tevreden baby – misschien te tevreden, want ze maakte weinig aanstalten zich om te draaien en later evenmin om overeind te komen en te gaan staan. Bij het consultatiebureau dacht de wijkverpleegkundige dat ‘overbezorgde ouders’ het probleem waren. Aan de zoektocht die mijn vrouw Hester en ik voerden langs neurologen, kinderartsen en psychologen kwam pas in 2021 een eind. Toen werd definitief vastgesteld door een geneticus dat Lidewijs achtergebleven ontwikkeling het gevolg is van een zeldzame spontane genmutatie, waarmee wereldwijd zo’n vijftien mensen bekend zijn. Ze lijdt zogezegd aan een ‘syndroom zonder naam’.

In alle opzichten loopt ze ver achter bij leeftijdsgenoten, maar sommige gebieden zijn bij haar relatief beter ontwikkeld dan andere. Qua intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling functioneert ze op het niveau van een peuter. Als gevolg van haar autisme heeft ze behoefte aan structuur, regelmaat en duidelijkheid, maar tegelijk is ze zeer sociaal, grappig en een gangmaker op feestjes. Lidewij is meestal vrolijk, maar ze kan ook verdrietig en boos zijn. Haar lage intelligentie verhindert haar kwaad in de zin te hebben – ze is niet in staat iets ‘met voorbedachten rade’ doen.

Ze is gevoelig voor prikkels. Elke stem die ze hoort, iedereen die ze ziet, elk blijk van menselijke activiteit dat tot haar doordringt, volgt ze meteen. Ze moet wat met de levenstekens die via haar zintuigen ongefilterd haar brein bereiken.

In de loop der jaren hebben we haar enigszins weten af te remmen, want voorheen vroeg ze regelmatig aan een wildvreemde: ‘Mag ik bij jou op schoot?’ Hoewel ze minder gretig is, interesseert de onbekende medemens haar nog altijd mateloos. Zodra ze beet heeft, gaat Lidewij intuïtief op zoek naar de grootste gemene deler en meestal is dat weinig meer dan: ik zie jou, jij bent hier ook. Zo zal ze het zelf uiteraard niet formuleren, maar ik probeer woorden te vinden voor de manier waarop Lidewij de wereld ervaart en tegemoet treedt.

Van mens tot mens

Lidewij neemt zichzelf niet als maatstaf voor contact. Ze communiceert net zo makkelijk met iemand die niet kan spreken als met een medicus. Bij iemand die minder kan dan zij is ze geneigd hulp te bieden, maar ze tast altijd af in hoeverre de ander hier behoefte aan heeft.

De meeste reizigers in het openbaar vervoer doen hun best buiten de sfeer van de ander te blijven – alsof we nog leven in de anderhalvemetersamenleving. Iedereen draagt oordopjes of is verdiept in haar of zijn telefoon. We leven mee met series op Netflix, volgen vloggers die over hun belevenissen vertellen op YouTube, we leren de dansjes van TikTok, we lezen over de sterren en de mensen die we bewonderen op sociale media, we worden ontroerd door liedjes en geboeid door verhalen, we appen met familie en vrienden, maar we slaan geen acht op de mensen van vlees en bloed om ons heen. Onbekenden beginnen vrijwel nooit een gesprek met elkaar. Ik ook niet. Maar als ik met Lidewij ben, wandel ik aan haar hand door een andere wereld, een wereld waarin medemensen geen te negeren schimmen zijn, maar levende wezens met een verhaal.

Vaak zoekt ze naar een manier om in contact te komen. Of ze vestigt de aandacht op zich door hardop te vragen: ‘Is die meneer daar de papa of de opa van dat kindje?’

Hoe bejaard iemand er ook uitziet, ik zeg uiteraard altijd: ‘Ik denk de papa.’

Zo ontstaan korte gesprekjes van mens tot mens, waarin alle betrokkenen enkele ogenblikken meer zijn dan anonieme voorbijgangers, maar daadwerkelijk voor elkaar tot leven komen. Het zijn praatjes die oppervlakkig gezien over bijna niets gaan, maar die je ook als fundamenteel kunt beschouwen: waar ga je heen, hoe heet jouw hondje, heb je kinderen – hoe small de talk ook is, ik weet zeker dat voor de meeste mensen de dag even wordt opengebroken en ze ’s avonds aan hun dierbaren vertellen over die ene bijzondere ontmoeting.

Een wand van potten pindakaas

Anders dan Lidewij ben ik vaak geneigd niet de ander te volgen, maar te denken dat ik weet hoe ik de ander moet helpen. Een tijdje geleden kwam ik bij de supermarkt een bewoner tegen van een huis voor mensen met een beperking aan wie ik was voorgesteld tijdens een open dag.

John zal ongeveer even oud zijn als ik. In zijn ene hand had hij een briefje en in de andere hield hij een winkelmandje met wieltjes eronder, dat hij dankzij de lange handgreep met opgetrokken schouder veel te hoog in de lucht tilde.

Op het boodschappenbriefje stond in blokletters geschreven: ‘1 pot pindakaas met nootjes (oranje deksel)’.

Over zijn schouder keek ik naar het uitzicht van John: een wand van potten pindakaas. Geen wonder dat ik hem besluiteloos aantrof te midden van the embarrassment of riches die een moderne supermarkt biedt.

Ik vroeg behulpzaam: ‘Je moet dus pindakaas met nootjes en een oranje deksel, John?’

Hij keek op zijn briefje.

‘Oké’, zei ik. ‘Die vind ik zelf ook lekker. Jij ook, John?’

Hij staarde in zijn lege mandje.

‘Kijk, daar, John’, zei ik en ik wees naar de potten Calvé.

Hij knikte.

Even later slofte hij met de pot in zijn mandje richting de kassa.

Nu besef ik dat ik met hem communiceerde vanuit een positie waarin ik hem vertel wat hij moet doen, wat mij een fijn gevoel oplevert, omdat ik hem heb geholpen.

Waarschijnlijk zat John helemaal niet op mijn goedbedoelde maar paternalistische hulp te wachten. Vermoedelijk stond hij altijd minutenlang naar die overvloed te staren en vond hij dat geen probleem.

Dankzij de lessen die Lidewij mij heeft geleerd, begrijp ik inmiddels dat ik hem beter zou hebben geholpen door hem met rust en in zijn waarde te laten. Ik deed juist niet wat ik beoogde, met mijn ge-John.

Beeld Jon Krause

Niet zenden, maar ontvangen

De gesprekken die Lidewij met onbekenden voert, hebben geen echt onderwerp – je zou kunnen zeggen dat het haar alleen gaat om een beetje babbelen, zoals kinderen op een pleintje voor de lol de bal overschoppen zonder dat er iemand hoeft te winnen. Lidewij is benieuwd naar familierelaties, naar ouders en kinderen, naar huisdieren, verder reikt haar belangstelling nauwelijks. Ze hoeft nooit iets te bewijzen, te laten zien wat ze allemaal weet, ze hoeft geen gelijk te hebben, het gaat haar om contact.

Er is een beroemde uitspraak van de 17de-eeuwse Franse filosoof Blaise Pascal die luidt dat al het ongeluk in de wereld voortkomt uit het feit dat mensen niet in staat zijn om rustig in hun kamer te blijven. Zo langzamerhand denk ik: het moderne onheil ontstaat juist doordat mensen niet meer uit hun kamer komen en verbeten achter hun schermpjes verwensingen de wereld in spuwen, die worden ontvangen door andere mensen die zich te lang achter een scherm zitten boos te maken op mensen die ze niet kennen. Kwamen die toetsenbordterroristen allemaal maar eens uit hun holen om elkaar te leren kennen en oog in oog het gesprek aan te gaan, in plaats van hun grimmige frustratie de wereld in te typen.

Voor Lidewij gaat het niet om zenden, maar om ontvangen. Om te begrijpen wat een ander wil.

Ze woont niet meer thuis, maar als ze een nachtje bij ons slaapt, hoor ik haar ’s ochtends de poes en haar hulphond Hutsh eten geven. Ze gebruikt niet alleen de bevelen waarnaar Hutsh luistert, maar ze houdt de dieren ook voortdurend op de hoogte van wat ze aan het doen is, waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan en hoelang ze er nog mee bezig zal zijn: ‘Ik snap dat je honger hebt, maar je moet even wachten, lieverd, want ik ben niet zo snel.’ Ze neemt de dieren even serieus als mensen. Een dergelijk gebrek aan onderscheidingsvermogen zou je als het tegendeel van intelligent kunnen kwalificeren, maar ook als een vorm van empathie die intelligentie overstijgt.

Empathie is misschien de eigenschap die we het hardst nodig hebben in een tijd waarin mensen zich grimmig ingraven in hun eigen gelijk, zonder de moeite te nemen naar de ander te luisteren en samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Het liefst onder de mensen

Mensen als Lidewij zijn gedoemd niet echt aan het leven in de openbare ruimte deel te nemen. Lidewij wil niets liever dan onder de mensen zijn en toch leeft ze – ondanks alle inspanningen van ons als ouders en van begeleiders – grotendeels aan de rand van de maatschappij. Het is fijn in een beschaafd land te wonen waar een zorgsysteem is opgetuigd dat de financiële zekerheid van mensen zoals Lidewij garandeert, van mensen die in economische zin weinig kunnen bijdragen aan het algemeen belang, maar het blijft jammer dat deze bijzondere mensen veelal onzichtbaar zijn: ze gaan naar speciale scholen, worden weggestopt in instellingen, doen werk in een beschermde omgeving en worden zelden voor vol aangezien.

We zouden beter naar mensen als Lidewij moeten kijken en van hen moeten leren. Sinds ik mijn boek over haar heb geschreven, doe ik mijn best om van Lidewij te leren hoe je de wereld open tegemoet treedt zonder blasé te zijn, zonder te oordelen, zonder te verwachten dat de ander zich aan jouw niveau zal aanpassen. Ik wil net als Lidewij openstaan voor anderen die niet zo handig zijn met woorden als ik. Ik doe pogingen niemand op grond van mijn vooroordelen uit te sluiten. Ondanks alle verschillen wil ik mijn medemensen als gelijken beschouwen en niet negeren – al ben ik in dit opzicht bepaald geen heilige. Als vlijtige leerling van Lidewij hoop ik af en toe geluk te vinden in een moment waarin je de ander echt waarneemt en samen niet onbekenden, maar mensen bent.

Misschien moet ik maar een vervolg schrijven op mijn boek: Leren van Lidewij.