Wat voorspeld wordt, doet Poetin juist niet: op die onvoorspelbare voorspelbaarheid kun je gif innemen

Op de dag dat in Nederland de Libris Literatuurprijs werd uitgereikt voor bonen en erwten, werd op het Rode Plein in Moskou de grote militaire parade gehouden ter ere van de overwinning op nazi-Duitsland.

De Volkskrant plaatste het verslag van de prijsuitreiking groot op pagina 3, waarmee de parade werd verslagen, die naar de pagina’s 6 en 7 werd verwezen. Op de foto bij het verhaal van de prijsuitreiking stonden voornamelijk vrouwen. Alleen heel in de verte kon ik een paar mannenhoofden ontwaren. Literatuur is tegenwoordig een vrouwenzaak. Bij de militaire parade was het net andersom. Op de foto’s bij dat verslag staan hoofdzakelijk mannen, met uitzondering van het regiment der vrouwelijke cadetten. Zij marcheerden langs in artisjokgroene uniformen, gedecoreerd met één medaille, het haar opgestoken in een knotje. Ze hadden verder witte rokjes en laarzen aan, maar anders dan de mannen droegen zij geen geweer, wat ik jammer vond.

Een herinnering van lang geleden kwam boven. Mijn vader was bevriend met de tekenaar Peter van Straaten, maar onderhield vanwege de oorlog in Vietnam een wat getroebleerde verhouding met Renate Rubinstein – hij was voor, zij tegen. Toen Renate en Peter samen op reis gingen naar het Midden-Oosten, stuurden zij mijn vader – om hem te plagen – bijna dagelijks een ansichtkaart, waarop vrouwelijke soldaten uit het Israëlische leger te zien waren die aan allerlei locaties voorbijmarcheerden. De Israëlische kaarten werden in de keuken onder elkaar op een bord geprikt, tot ergernis van mijn moeder die nogal pacifistisch van aard was.

Het marcherende vrouwenlegioen is mij dus al van jongs af aan bekend, maar dit terzijde.

Literatuur is een vrouwenzaak, maar jong sterven in een oorlog geschiedt dezer dagen nog altijd vooral door mannen. Dat in meerderheid mannen sterven voor een vrijheid die evenzeer de onze is, mag ook weleens gezegd. Bovendien zijn het veelal jonge mannen die sneuvelen in Oekraïne – aan beide zijden overigens – en dan heb ik het natuurlijk niet over die oudere Russische generaals, waarvan er eentje zo af en toe een bom op zijn pet heeft gekregen.

De militairen die op het Rode Plein in adembenemende carrés de ganzenpas uitvoeren, zijn niet van het soort dat als kanonnenvoer wordt opgediend. In Oekraïne sterven aan Russische kant vooral soldaten uit de armste provincies, zo lees ik. De cadetten op het Rode Plein worden speciaal opgeleid om aan dit soort gelegenheden deel te nemen. Het is ook nauwelijks denkbaar dat zij met hun smetteloze uniformen in de modder moeten gaan staan. Dat geldt wat mij betreft ook voor die blinkende, schoongewassen tanks. Zonde om die naar het front te sturen.

Zo’n parade is een ritueel. Militair is het van geen enkele betekenis en inhoudelijk stelt het ook weinig voor. Wat heb je bijvoorbeeld aan de hoge petten? Bij het eerste zuchtje lijken ze mij een speelbal voor de wind en een generaal die achter zijn pet aanholt, is toch geen gezicht. Zo’n parade is hoofdzakelijk holle symboliek om de vijand schrik aan te jagen, maar gelukkig werd alles overgoten met wat Gerard Reve in zijn prachtgedicht De blijde boodschap ook wel de ‘fijne muziek van het leger’ heeft genoemd.

Inderdaad: ‘Waar hebben wij dat aan verdiend?’ Dat is het gevoel dat je moet krijgen als de optocht voorbij is.

Een militaire parade heeft ook iets weg van een wielerkoers. Bij de finish zitten de hoogwaardigheidsbekleders en hun gevolg op de tribunes, langs de weg staat het gewone volk te zwaaien naar de deelnemers. Bij een koers moeten de deelnemers zo hard mogelijk fietsen, bij een parade wekt degene met de grootste borst vol onderscheidingen de meeste bewondering.

Poetin probeerde zo ontspannen mogelijk over te komen op deze Dag van de Overwinning: een beetje spreken, een beetje wandelen, een beetje wuiven en een beetje glimlachen. De toejuichingen vanaf de tribunes hielden niet echt over. Dat moet beter. Ik had gehoopt op een kind dat zich loswrikt uit de menigte om de grote leider een roos aan te bieden, maar Poetin bleef de ondoorgrondelijkheid spelen. Ik heb weleens de indruk dat ze in Nederlandse talkshows beter weten wat Poetin denkt dan Poetin zelf. De overwinning dorst hij nog niet uit te roepen, zoals voorspeld. Maar alles wat voorspeld wordt, doet Poetin juist niet, op die onvoorspelbare voorspelbaarheid kun je gif innemen.

Ondertussen woedt de oorlog in Oekraïne gewoon verder. Ik dacht aan het met de Librisprijs bekroonde boek Wormmaan, waarin – naar ik begrijp – ‘de bevrijding van de erwt’ wordt gevierd. Er is ooit een tijd geweest dat maatschappelijk engagement werd gezien als de taak van de schrijver. Kennelijk heeft elke tijd zijn eigen manier om zijn eigen engagement uit te roepen, vooral in Nederland.