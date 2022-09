Wat veel mensen onwaarschijnlijk vonden bleek toch waar: de Queen was sterfelijk

Groot-Brittannië werd gisteren in gereedheid gebracht voor de dood van Queen Elizabeth II, sinds 1952 staatshoofd van het land (en van nog veertien andere soevereine staten). De nieuwe premier Liz Truss was in gedachten bij de vorstin, Labour-leider Starmer was ‘diep bezorgd’, de voorzitter van het Lagerhuis schorste de vergadering, de aartsbisschop van Canterbury riep iedereen op voor haar te bidden en de koninklijke arts Sir Huw Thomas week niet van haar zijde. De sites van de grote kranten stonden vol verhalen over de vorstin en de BBC gooide de programmering alvast om. Op kasteel Balmoral, in Schotland, verzamelden zich alle royals, inclusief kroonprins Charles, voor wie na lang wachten eindelijk het koningschap lonkte.

Zoals altijd voldeed Elizabeth aan de verwachtingen en het in haar gestelde vertrouwen. Ze overleed gistermiddag op 96-jarige leeftijd.

Wat door elke aanhanger van het koninklijk huis in Groot-Brittannië lang als uitermate onwaarschijnlijk terzijde was geschoven, bleek uiteindelijk toch het geval: Her Majesty was wel degelijk sterfelijk. De geheime code waarmee de premier via de beveiligde telefoonlijnen op de hoogte werd gesteld van haar verscheiden (‘London Bridge is down’) was al langer bekend, maar dinsdag ontving de koningin nog de oude en de nieuwe premier van haar natie, dus er leek weinig aan de hand – goed, ze was een beetje fragiel en vergeleken bij de sterk gekrompen oude dame leek Truss wel een basketbalster – maar voor de rest leek ze standvastig op weg naar de 100.

Voor de Britten was Queen Elizabeth de laatste link met het grootse verleden. Toen zij in 1952 aantrad, lag de overwinning in de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen. Het British empire, dat ooit een kwart van het oppervlak van de wereld en van de wereldbevolking had omvat, bestond nog, maar de neergang was ingezet. Rond 1960 werd het duidelijk dat Groot-Brittannië geen wereldmacht meer was, al wilde die vaststelling nog niet doordringen tot de Britten zelf – met een atoombom en een grote dosis bluf bleven ze de illusie van grootsheid koesteren.

Elizabeth II kon er ook weinig aan doen, maar zij was de koningin die toezag op de langzame teloorgang van haar land. Feitelijk was zijzelf de laatste herinnering uit de tijd dat Groot-Brittannië heerste over de golven – als er iemand de titel koningin van de wereld mocht voeren, dan was zij het. Had ze het nog een jaar of tien volgehouden, dan was ze mogelijk zelfs getuige geweest van het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk zelf en van de ultieme terugkeer naar waarmee het ooit allemaal begon, Little England, eiland van heuvels en schapen.

Ze zag vijftien Britse premiers haar vertrekken binnenkomen om hun geloofsbrieven te overhandigen, van Churchill tot Wilson tot Truss. De laatste zes moesten nog geboren worden toen ze koningin werd. Niemand die zoveel presidenten, pausen, popsterren en machtsproleten bezocht en ontving als zij.

Ze leefde 96 jaar lang een afgeschermd leven, wat van haar een wereldvreemde vrouw maakte die het sentiment onder haar volk niet altijd goed aanvoelde. Na de dood van Diana, de echtgenote van haar zoon, reageerde ze aanvankelijk volgens het protocol, waar het volk juist gevoel en medeleven wilde zien. Dat leidde bijna tot een crisis, die werd bezworen door premier Blair en zijn gouden vondst van de ‘People’s Princess’. De komende dagen zal blijken dat Elizabeth de People’s Queen is geweest.