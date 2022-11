Wat topsport inhoudt hebben wij de afgelopen dagen veelvuldig kunnen lezen

De spelers van het Iraanse nationale elftal hielden hun lippen op elkaar, toen afgelopen maandag op het WK voetbal hun volkslied werd gespeeld. Zij deden dat als stil protest tegen de gebeurtenissen in hun land, die begonnen zijn na de arrestatie en dood van Mahsa Amini, de 22-jarige vrouw die zich niet aan de kledingvoorschriften hield. Het dragen van een hoofddoek of aanvoerdersband kun je nog verbieden en bestraffen, iemand dwingen onder het oog van de camera’s het volkslied mee te zingen wordt al moeilijker. De mens is vindingrijk en het stille protest is daar een voorbeeld van. Reeds jonge kinderen kennen de effectiviteit, zonder dat ze dat ooit van iemand hebben geleerd.

De daad van de Iraanse voetballers is moedig, want als zij straks uitgeschakeld thuiskomen, is de kans groot dat zij en hun familie de gevolgen moeten dragen. Vanuit theologisch oogpunt hebben de ayatollahs misschien gelijk, voor het behalen van resultaten op het veld werkt hun aanpak eerder averechts. In zijn boek 90 minuten oorlog over ‘de explosieve mix van politiek en het WK voetbal’ beschrijft Koen Janssen hoe in 2019, onder druk van de Fifa, drieduizend vrouwen werden toegelaten tot de kwalificatiewedstrijd Iran - Cambodja.

De wedstrijd eindigde in een 13-0-overwinning voor Iran, ‘waarmee de Iraanse spelers aantoonden dat mannen beter hun best gaan doen als er vrouwen op de tribune zitten’. Overigens was de vrijheid maar van korte duur. Toen Iraanse vrouwen begin dit jaar weer een wedstrijd van het nationale team wilden bijwonen, werden zij verjaagd met pepperspray.

In Qatar verloor Iran kansloos van Engeland met 6-2.

Ondanks alle berichten dat velen met dichtgeknepen neus dit WK zouden boycotten, keken twee miljoen Nederlanders naar de openingswedstrijd. Tevens verzekeren sportjournalisten ons dat zij behalve het verslaan van de wedstrijden ook ‘de andere kant van Qatar’ zullen laten zien. Fifa-voorzitter Infantino kaatste de bal meteen terug door te zeggen dat ze dan eerst maar eens hun excuses moesten aanbieden voor de misdaden die Europa de afgelopen drieduizend jaar heeft gepleegd. Dan moet de misère ongeveer begonnen zijn in 978 voor Christus, toen koning Siamoen over Egypte heerste als de zesde farao in de 21ste dynastie. Daar zal ook de Egyptische sterspeler Mo Salah vermoedelijk van opkijken.

‘Voetbal is oorlog’ heeft Rinus Michels beweerd en Koen Janssen geeft daar pregnante voorbeelden van. Maar het tegenovergestelde wordt ook verdedigd, namelijk dat voetbal juist de sublimatie is van oorlog. Het zal u misschien verbazen, maar de grootste misantroop uit de Nederlandse literatuur, Willem Frederik Hermans, laat in zijn roman Ik heb altijd gelijk (1951) zijn hoofdpersoon zeggen: ‘Als er meer gevoetbald zou worden, zou er nooit meer oorlog zijn.’

Vanuit die instelling moeten wij dus juist wel naar het WK in Qatar kijken. Ongetwijfeld zullen we de komende weken flink wat gele en rode kaarten voorbij zien komen voor smerige overtredingen, maar die hoeven dan niet meer in echte oorlogen te worden uitgedeeld. Misschien leven de Russen zich helemaal uit in het plegen van oorlogsdaden, juist omdat zij aan het WK voetbal niet mogen meedoen. Wat topsport inhoudt hebben wij de afgelopen dagen veelvuldig kunnen lezen. De tennisser Ivan Lendl zei: ‘Als je in de topsport op iemand wilt rekenen, neem dan een hond.’ Dat lijkt me een uitspraak waarmee Matthijs van Nieuwkerk de komende tijd zal worden geconfronteerd.

Volgens Koen Janssen, die het allemaal heeft uitgerekend, is Qatar een ministaatje dat vier keer zo klein is als Nederland. Bij elkaar is Qatar ongeveer tien voetbalvelden groot, waarvan er acht ook werkelijk een voetbalveld zijn. Qatar is niet meer dan een hoop zand, met een enorme bel olie en gas eronder. Toch knap hoe ze het WK hebben binnengesleept. Uiteraard dankzij hun miljarden dollars, waarbij sponsorovereenkomsten met bijvoorbeeld FC Barcelona, AS Roma en Bayern München als speerpunten hebben gediend. Wanneer je vanwege de mensenrechten Arabische landen en bedrijven zou willen boycotten, moet je sowieso de tv uitzetten zodra Frenkie de Jong, Depay of Aké aan de bal is.

Toevallig ken ik iemand die namens een internationale sportbond weleens onderhandelingen voert in het Midden-Oosten. Hij vertelde dat Arabische landen het liefst zo’n hele sportbond willen opkopen. Daarbij worden ze bijgestaan door allerlei westerse consultancy’s, adviesbureaus en banken, die zorgen voor gloedvolle presentaties en op glanspapier gedrukte brochures. Op zo’n presentatie wordt gewoon beweerd dat men de rechten van alle seksen en meerderheden zal respecteren én uitdragen, nogal schaamteloos inderdaad, maar helemaal in de geest van FIFA-baas Infantino, die net zo homo schijnt te zijn als John Kennedy ‘ein Berliner’. Goede smaak is niet iedereen gegeven. Als het WK voorbij is, ga je als homo in Qatar weer gewoon de gevangenis in.