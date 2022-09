Wat stikstof ons leert over de moderne beschaving – en daarmee over onszelf

Beeld Anne Caesar

Wat zou een simpele boer in – ik noem maar wat – de 15de eeuw denken van het feit dat sommige van de grootste mondiale en politieke crises van de 21ste zouden draaien om onzichtbare scheikundige elementen en moleculen: CO2-uitstoot, de stikstofcrisis. Stoffen die op zichzelf ook nog eens volstrekt ongevaarlijk zijn. We ademen ze voortdurend in en uit, dat deed die boer in de 15de eeuw overigens ook al. Dus het feit dat deze abstracte stofjes nu sommige van onze grootste problemen vormen, zo zou de middeleeuwse horige concluderen, moest ongetwijfeld vooruitgang betekenen. Zeker ten opzichte van zijn eigen dagelijkse sores, zoals de pest, de gemene landheer die zich aan z’n vrouw vergrijpt, en oudtante Ria die vorige week op de brandstapel is beland.

In zekere zin is de prominente rol van deze onzichtbare stoffen inderdaad een teken van vooruitgang. En in een heel ander opzicht een teken van het tegendeel. De moderne beschaving wordt in veel opzichten getekend door paradoxen. En stikstof vormt daarvan het perfecte voorbeeld. Stikstof speelt niet alleen een dubbelzinnige rol in de weg naar de moderne beschaving, maar illustreert daarmee ook een meer filosofisch punt over technologie als tweesnijdend zwaard.

De ontwikkeling van de menselijke beschaving is grotendeels te herleiden tot één enkele factor: ons vermogen om, met behulp van technologie, de natuur naar onze hand te zetten. Het klassieke voorbeeld is het bedrijven van landbouw. De overgang naar landbouw maakten zo’n vijfduizend jaar geleden de eerste stedelijke beschavingen mogelijk. Door de eeuwen heen verbeterden de landbouwtechnieken, maar dat nam niet weg dat hongersnood onderdeel bleef van het vaste repertoire aan ellende.

Essentieel voor de vooruitgang

Aan het einde van de 19de eeuw naderde de wereld een kritiek punt: de meest geschikte landbouwgronden op aarde waren in gebruik genomen, en met elke oogst werden meer voedingsstoffen – met stikstof als de belangrijkste – aan de grond onttrokken dan de natuur weer kon aanvullen. Daar kwam bij dat de wereldbevolking, mede dankzij de recente vooruitgang in geneeskunde en sanitaire voorzieningen, razendsnel groeide. De wereld stond op het randje van massale hongersnood.

Wetenschappers begonnen zich te richten op een chemische oplossing. Stikstof is een essentiële bouwsteen voor dna en daarmee al het leven op aarde. Mensen halen het uit planten of uit dieren die planten hebben gegeten; planten halen het uit de bodem. Maar was er niet een manier om het uit de atmosfeer halen? Zo’n 78% van de lucht bestaat immers uit stikstof. Het probleem is, die stikstof (N2) bestaat uit twee atomen die zo innig met elkaar verstrengeld zijn, dat ze vrijwel niet te porren zijn om nog met andere stofjes een reactie aan te gaan. Een beetje als een smoorverliefd stelletje dat vergeet dat ze misschien ook nog met anderen kunnen interacteren. (Ik hoop dat mijn beste vriend meeleest.) De heilige graal was dan ook om dat samenklitten van atmosferische stikstof te doorbreken.

De technologische doorbraak – volgens kenners mogelijk de belangrijkste in de geschiedenis – kwam van twee Duitse wetenschappers wier namen velen vermoedelijk volstrekt onbekend in de oren klinken. Het was Fritz Haber die er in 1909 in slaagde stikstof uit de lucht te halen, ook wel ‘stikstoffixatie’ genoemd, en het te laten binden aan waterstof. Op die manier ontstaat ammoniak, een uiterst geschikte basis voor kunstmest. Het lukte Habers collega Carl Bosch om dat proces op te schalen voor commercieel gebruik. Tegenwoordig is naar schatting de helft van de stikstof in ons lichaam afkomstig van dit zogenaamde Bosch-Haberproces, en ongeveer de helft van de wereldbevolking zou zonder deze uitvinding vermoedelijk niet kunnen bestaan. De Canadese hoogleraar Vaclav Smil schrijft over deze uitvinding: ‘De fixatie van stikstof is essentieel voor de vooruitgang van de menselijke beschaving. Andere ontdekkingen zijn gericht op ons geestelijk welzijn, bieden luxe en gemak. […] De fixatie van stikstof is een zaak van de nabije toekomst.’

Oorlog om vogelpoep

Brot aus Luft, noemden Duitsers dit scheikundige wonder: brood gemaakt uit lucht. De mens had weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan zijn inspanningen om de natuur naar z’n hand te zetten. In zijn boek Enlightenment Now voert vooruitgangsdenker Steven Pinker de twee Duitse scheikundigen op als de wetenschappers die het hoogste aantal mensenlevens hebben gered.

Wat in dit succesverhaal van Haber en Bosch echter achterwege blijft, is een diepdonkere schaduwzijde. Die schaduwzijde kent meerdere facetten, maar één daarvan heeft alles te maken met een grimmiger toepassing van stikstof. Stikstofverbindingen zijn namelijk niet alleen essentieel voor een vruchtbare bodem, maar komen net zozeer van pas als je iets wilt opblazen. Een afgrijselijke illustratie van de explosiviteit van het Haber-Boschproces kwam recentelijk nog, in 2020, toen in Beirut een silo met kunstmest de lucht in ging, met ruim tweehonderd dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Dat het uitgerekend twee Duitse wetenschappers waren die de heilige graal van stikstoffixatie bemachtigden, was geen toeval. Ja, de Duitse chemische industrie behoorde begin 19de eeuw tot de absolute wereldtop, maar er was nog een andere reden. Tot de uitvinding van het Bosch-Haberproces waren veel Europese landen voor hun bemesting aangewezen op Zuid-Amerika. Een aantal eilanden aan de westkust bevatten metershoge afzettingen van vogelpoep met een hoog stikstofgehalte. (En ja, er zijn oorlogen gevoerd om vogelpoep.) Toen de poep op raakte, verschoof de handel naar het stikstofhoudende chilisalpeter, dat in grote hoeveelheden voorkwam in de Atacamawoestijn in Chili. Chilisalpeter werd voornamelijk gebruikt als mest, maar het was eveneens een cruciaal ingrediënt voor explosieven. Toen begin 20ste eeuw een Europese oorlog in de lucht hing, realiseerden de Duitsers zich hun kwetsbaarheid: in het geval van een Britse zeeblokkade zouden ze verstoken van mest om de bevolking te voeden, maar ook van munitie om de tegenstander mee aan flarden te schieten.

Kanarie in de kolenmijn

Die Duitse vrees werd waarheid. In een van die wonderlijke historische episodes vond de allereerste zeeslag van de Eerste Wereldoorlog plaats, niet in Europa, waar de oorlog uitbrak, maar bij de kust van Chili. Uiteindelijk kregen de Britten, die ook wanhopig afhankelijk waren van het Chileense goedje, de overhand. Als gevolg zouden de Duitsers binnen korte tijd zonder munitie en explosieven zitten. Carl Bosch en Fritz Haber wisten de Duitse staat ervan te overtuigen dat zij de oplossing hadden: hun nieuwe stikstoffabriek konden makkelijk worden aangepast om het Duitse leger van munitie te voorzien. En zo geschiedde. In het boek The Alchemy of Air (2009) oppert wetenschapsjournalist Thomas Hager dat zonder de uitvindingen van Haber en Bosch de oorlog vermoedelijk twee jaar korter had geduurd.

De überpatriot Haber zou zich tijdens de Eerste Wereldoorlog ook nog storten op militair gebruik van gifgas, wat hem de bijnaam ‘de vader van de chemische oorlogvoering’ heeft opgeleverd. Toen hij in 1918 de Nobelprijs ontving, leidde dit dan ook tot hevig internationaal protest. Het levenswerk van Carl Bosch, het immense chemiecomplex bij de Duitse plaats Leuna, zou uiteindelijk een onmisbare schakel worden in Hitlers oorlogsmachine.

Hier houdt het schaduwverhaal nog niet op. Want op manieren die Bosch en Haber onmogelijk hadden kunnen bevroeden, zou hun uitvinding decennia later nog een heel ander gevaar vormen, en wel voor de natuur. Ook in Nederland zijn het voornamelijk de ecologische effecten die het stikstofdossier nu politiek actueel maken. Dat verhaal is op lokaal niveau soms moeilijk uit te leggen: moeten we echt de bouw stilleggen en de veestapel halveren omdat er wat meer brandnetels groeien of zeldzame vlinders het moeilijk hebben? Toch is het stikstofprobleem in Nederland, met haar intensieve landbouw en veeteelt, in zekere zin de kanarie in de kolenmijn voor iets wat op wereldschaal speelt.

In het afgelopen decennium hebben wetenschappers geprobeerd de ecologische grenzen in kaart te brengen waarbinnen de aarde op termijn leefbaar blijft voor de mens. Momenteel zijn negen van deze zogenaamde ‘planetaire grenzen’ onomstotelijk vastgesteld, waarvan de mens er inmiddels al vijf overschrijdt. Vier daarvan zijn de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, grootschalige ontbossing en chemische vervuiling. De vijfde is de ontregelde stikstofcyclus, met kunstmest als voornaamste boosdoener. De meeste stikstof komt niet terecht in ons voedsel, maar spoelt weg of komt in schadelijke verbindingen in de lucht terecht. Het grootschalig ingrijpen in de natuurlijke stikstofcyclus heeft dan ook allerlei problematische gevolgen, van luchtvervuiling, bodemverzuring en een drastische terugval van de biodiversiteit, tot zogenaamde dead zones, waar het volledige oceaanleven verstikt is geraakt.

Onze grootste bedreigingen

Stikstof kent een aantal belangrijke parallellen met die andere politiek-urgente stof: CO2. Net als kunstmest heeft het verbranden van fossiele brandstoffen een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de moderne beschaving. En net als kunstmest vormt het nu een van onze grootste bedreigingen. De gelijkenis gaat ook op wat betreft de ongelijke verdeling in de wereld: het zijn vooral de rijkste landen die verantwoordelijk zijn voor het probleem. (In Afrika is het stikstofgebruik nog geen derde van het Europese gemiddelde.)

Bovendien levert het Haber-Boschproces indirect ook een aanzienlijke bijdrage aan de klimaatontwrichting. Om het verzet van het smoorverliefde stikstofstelletje te breken, zijn immense hoeveelheden energie nodig, doorgaans geleverd door aardgas. Naar schatting is de productie van stikstofhoudende kunstmest goed voor maar liefst 1% van het totale wereldwijde energieverbruik, en draagt het voor 1,4% bij aan de totale CO2-uitstoot. In die zin is het accurater om te zeggen dat we niet lucht, maar aardgas omtoveren tot brood.

Hoewel het vermoedelijk geen bijster verrassend inzicht is dat technologie zowel voor constructieve als destructieve doeleinden gebruikt kan worden, lijken we maar weinig stil te staan bij hoe dicht deze twee tegen elkaar aan schuren. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk.

Meer technologie is niet de oplossing

Het Haber-Boschproces is wat dat betreft allerminst een uitzondering. Kernsplitsing kan gebruikt worden als (relatief) schone energiebron, maar net zo goed voor allesvernietigende kernwapens. Hetzelfde geldt voor kernfusie, waar de hoop van de wetenschap nu op gericht is, als volledig schone energiebron. Maar voordat die belofte werkelijk wordt, liggen de destructieve toepassingen van kernfusie allang klaar: waterstofbommen die wel duizend keer krachtiger zijn dan de uraniumbom die neerviel op Hiroshima.

Het zou onze hoop moeten temperen dat simpelweg meer technologie de oplossing is voor onze problemen, want elke nieuwe technologie lijkt gepaard te gaan met een schaduwzijde. Afgelopen maart nog publiceerde het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science een verontrustend onderzoek: in een luttele zes uur had kunstmatig intelligente software meer dan veertigduizend mogelijke chemische wapens bedacht. Maar nu komt het: de betreffende software was oorspronkelijk ontwikkeld voor het ontdekken van nieuwe medicijnen. In de woorden van de onderzoekers: ‘We hadden ons onschadelijke model getransformeerd: van een handig gereedschap voor de geneeskunde tot een generator van waarschijnlijk dodelijke moleculen.’

Voor de duidelijk: de tweeledigheid van technologie betekent niet dat de destructieve toepassingen onvermijdelijk zijn. Niet technologie, maar menselijk handelen bepaalt uiteindelijk de uitkomst. Om terug te keren bij stikstof: de oplossing ligt grotendeels voor de hand, namelijk het verkleinen van de veestapel, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Het is inmiddels een bekend feit dat veeteelt een uitzonderlijk belastende en inefficiënte vorm van voedselproductie is. Het telen van gewassen voor het voeden van dieren die vervolgens weer ons moeten voeden, komt in feite neer op grootschalige voedselverspilling. De eerder genoemde Canadese hoogleraar Vaclav Smil noemt een verlaagde vleesconsumptie ‘wel effectief, maar niet erg populair.’ Een waarheid als een koe, maar het zou achteraf toch zonde zijn als de manieren om de wereld leefbaar te houden simpelweg niet populair genoeg waren.

Het lot van de moderne beschaving zal niet worden bepaald door de hoeveelheid kennis of technologische mogelijkheden, maar door de manier waarop wij er mee omgaan. De enige denkbare oplossing zal dan ook moeten bestaan uit het dichten van de kloof tussen onze kennis en onze wijsheid.