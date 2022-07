Wat staat er voor Hugo de Jonge op het spel als de mondkapjesdeal-communicatie openbaar wordt?

Momenteel herbekijk ik de serie Borgen, waarin Birgitte Nyborg als premier van Denemarken zo goed en kwaad als het gaat politiek beoefent tijdens allerlei slim gescripte dilemma’s. Ik kijk het om beter te snappen waarom politici doen wat ze doen.

Aan het eind van seizoen twee gaat alles naar de haaien. Nyborgs dochter Laura heeft zware angstaanvallen en zit in een privékliniek, precies op het moment dat Nyborg de zorg wil hervormen. Een van de hervormingspunten: private zorg maakt de reguliere zorg indirect kapot. Zodra de pers lucht krijgt van Laura’s private behandelplek, staan er fotografen in de bosjes. Nyborg bevindt zich in een spagaat. Ze kan zowel haar dochter als haar plannen tot hervorming verliezen. Onhandige timing voor Nyborg, topentertainment voor mij.

Gisteren, toen bekend werd dat het ministerie van VWS het whatsapp-verkeer en andere communicatie van Hugo de Jonge en VWS-kopstukken rondom de mondkapjesdeal niet vrijgeeft (behalve aan Deloitte, dat nu onafhankelijk onderzoek doet) en daar gerust de dwangsom van 15 duizend euro voor neertelt, dacht ik aan scènes waarin Nyborg oefent met het beantwoorden van moeilijke vragen.

Specifiek dacht ik aan scènes wanneer iets politiek onhandigs is uitgelekt. Haar spindoctor legt haar het vuur na aan de schenen, op zoek naar de beste antwoorden – veel antwoorden blijken gevaarlijk te zijn. Als Nyborg dan de pers te woord staat is alles vaak zo platgerepeteerd dat ze soms lege dingen zegt. Nooit in de serie komt Nyborg echter tot het soort lege zinnen waar Hugo de Jonge tot kwam, toen hij enkele maanden geleden RTL4 te woord stond over zijn rol in de mondkapjesdeal. Hij herhaalde zo’n vijf keer in tweeënhalve minuut: ‘Ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek naar wordt gedaan (...) Het lijkt mij fijn om juist uit te leggen hoe het wel zit. Het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit.’ Wachten op Godot is er niks bij.

Nyborgs privézaak krijgt in Borgen een politieke lading. ‘We hebben een strategie nodig’, dringt haar spindoctor aan. Ze contacteren de nationale pers, stellen alle informatie over de zaak ter beschikking. Op televisie krijgt Nyborg nog wat tegenwind, maar die wordt gecounterd door een sterk interview met een psychologe van de kliniek. Het probleem lijkt overgewaaid en het hervormingspakket voor de zorg wordt aangenomen. Maar de fotografen verdwijnen niet. Nyborg moet een andere plek voor Laura vinden.

De volgende ochtend geeft Nyborg een persconferentie: ‘Het is van levensbelang voor mijn gezin om deze problemen te doorstaan en dat de regering in alle rust kan werken. Dus smeek ik jullie, de media, te respecteren dat mijn dochter rust nodig heeft. Maar een premier kan de aandacht van de pers niet ontlopen. Dit verhaal is er een van algemeen belang.’ Nyborg gaat met verlof tot haar dochter beter is.

Het persoonlijke is altijd politiek, het betalen van de dwangsom geeft (als ik goed opgelet heb bij Borgen) tijd om antwoorden voor te bereiden. Al vraag ik me af: wat staat er, vergeleken met de persoonlijk zeer zware situatie van Nyborg, nou precies op het spel voor Hugo de Jonge en consorten als het whatsapp-verkeer en mondkapjesdealcommunicatie straks openbaar wordt?