Wat sliep ik lekker, met de kou die door de kieren kwam

Belangrijke conclusies in het artikel over kou op de slaapkamer zoals ‘Hoe groter het temperatuurverschil tussen jou en je omgeving, hoe groter de isolatie moet zijn’ en ‘Het is verleidelijk om de ramen dicht te houden, maar toch is dit geen goed idee’ zullen voor veel mensen vast verrassend zijn.

Ik ben blij dat ik mijn jeugd op een kamer zonder verwarming, bij extreme vorst en ijsbloemen op de ramen de goede beslissingen heb genomen. Ik kende de temperatuur op de slaapkamer niet, laat staan de ‘Thermal Overall Grade’ van mijn wollen dekens. Maar toch heb ik, voordat ik in mijn ijskoude bed stapte, voldoende wollen dekens op mijn bed gelegd en werd het heerlijk warm.

En wat sliep ik lekker, terwijl de vele kieren in het huis voor frisse lucht zorgden. Na lezing van het artikel hoop ik geen nadelige gevolgen te hebben overgehouden hieraan.

Onno Schweers, Hoorn



Prestatiedruk

Mijn jarenlange ervaring als leerkracht van groep 8 is dat ouders die het beste voor hun kind willen, ervan overtuigd zijn dat dat altijd de hoogst mogelijke opleiding is. Om dit te bereiken worden veelvuldig bij- en privélessen ingezet. Hierdoor moeten kinderen en later jongeren jarenlang boven hun niveau presteren,met als gevolg stress en burn-outs.

Een oplossing zou misschien kunnen zijn om het ouderwetse stapelen weer op een goede manier terug in het onderwijssysteem te brengen. Als een kind eind groep 8 mavo-capaciteiten heeft en een ouder weet dat een aansluitende havo-opleiding mogelijk is, zal waarschijnlijk de ouderlijke neiging tot bijles minder worden.

Zit een kind eenmaal op een mavo, dan komt in de loop der jaren vanzelf bovendrijven of het inderdaad verder gaat naar havo of toch een mbo-opleiding gaat volgen. Hetzelfde geldt voor doorstroming van en naar andere onderwijsniveaus.

En ouders, kies een opleidingsniveau waar je kind zich zonder stress tot een gelukkig mens kan ontwikkelen.

Heleen Houterman, Middelburg

Geitenwollensokkentypes

Heerlijk verhaal van Paulien Cornelisse in het Magazine over de geitenwollensokkentypes die toch gelijk hadden. Ik loop al jaren te denken: wanneer zegt iemand dat nou eens hardop? Ze heeft wel de kern over het hoofd gezien. Waar wij met onze lange haren, tuinbroeken, onbespoten groenten, navelstaren en knuffelzucht ten diepste naar streefden was ontspanning. Fysiek, emotioneel en mentaal welbehagen door spanning en kramp los te laten. Dan krijg je vanzelf een sterk verbeterde relatie met andere mensen, de aarde en de hemel.

Ik ben er mijn hele volwassen leven mee bezig geweest, vanaf mijn hippietijd in de jaren zeventig tot en met nu.

Lisette Thooft, Rotterdam

Verpleegkundigen

Er gaan steeds meer verpleegkundigen ‘van het bed’ af omdat ze in een andere functie meer geld kunnen verdienen. De verpleegkundigen die aan het bed staan en de directe zorg verlenen zouden structureel extra salaris moeten krijgen. Bijvoorbeeld drie schalen omhoog.

Onno Bank, verpleegkundige hematologie, Ouderkerk a/d Amstel

McCarthy

In het artikel over Kevin McCarthy staat : ‘(...) danste de Republikeinse fractievoorzitter naar het pijpen van uiterst rechts.’ Hier is een een ander (lid)woord gebruikt met een heel andere betekenis.

Hans de Heij, Delft

Reptielen

Na het lezen van het artikel over de fossielen in China, begrijp ik dat mensen en reptielen wel degelijk aan elkaar verwant zijn. Dus hebben David Icke en zijn aanhangers in de Tweede Kamer een punt. Alleen ligt die verwantschap al zo’n 300 miljoen jaar terug. Anno 2023 wens ik Icke en zijn aanhangers dan ook een succesvolle evolutie toe.

Martin Poot, Amersfoort

Praatgekte

Alex Mazereeuw heeft gelijk. Er is praatgekte op tv. Maar niet alleen door de vele praatprogramma’s. Ook bij het journaal wordt bij vrijwel ieder onderwerp iemand een microfoon onder de snufferd gehouden. Voor tijdrovend commentaar waar niemand op zit te wachten.

Rob Wilschut, Noordwijk