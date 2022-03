Wat Rusland doet is helaas niet uniek

Een vrouw wandelt met haar kinderwagen langs een zwaar beschadigd gebouw in de Syrische stad Raqqa. Beeld REUTERS

In de beschouwingen over de oorlog in Oekraïne wordt vaak verwezen naar het Russisch optreden in Syrië. Het Russisch geweld in Syrië wordt geportretteerd als proeftuin voor de huidige verwoestende strategie van het Russische leger in Oekraïne.

Beelden van de grootschalige verwoestingen in Syrische steden als Homs en Aleppo worden gekoppeld aan de vergelijkbaar geweld in Marioepol en elders in Oekraïne. Ook wordt gesteld dat de brute invasie van Rusland niet past in het moderne Europa, in het bijzonder een oorlog te beginnen zonder enige rechtvaardiging en, erger, de monsterachtige minachting voor burgers door dorpen en steden zwaar onder vuur te nemen.

Natuurlijk nemen Europese landen afstand van Rusland waar een ijzige wind waait die ook de eigen burgers treft. Toch is er een maar, en dat wordt vooral buiten Europa gezien. Europese landen, inclusief Nederland, hebben in het recente verleden zonder valide reden landen met geweld binnengevallen, zoals Irak in 2003 met als gevolg vele honderdduizenden doden in de chaos die volgde. Dat zijn het soort aantallen die wij in Europa hebben begraven in de Eerste en Tweede Wereld Oorlog.

Ook heeft de coalitie van Westerse landen, waaronder Nederland, steden als Mosul in Irak en Raqqa in Syrië in puin gebombardeerd omdat strijders van Islamitische Staat zich niet wilden overgeven. Veilig voor de eigen manschappen, want weinig grondtroepen, maar rakketten en bommen van afstand en boven. Dat doen de Russen nu ook.

Er valt het Rusland van Poetin terecht veel te verwijten; hij richt verschrikkelijke, onherstelbare schade aan. Maar het is helaas niet uniek wat Rusland doet.

Dick Douwes, hoogleraar Geschiedenis van het Midden-Oosten Erasmus Universiteit Rotterdam

De Navo en Europa willen niet vechten in Oekraïne. Wat wel goed past bij de Europese Unie is het geven van hulp in de vorm van voedsel en medicijnen aan de mensen in de gebombardeerde steden en dorpen. Een voorbeeld uit het verleden is de luchtbrug naar Berlijn in 1949.

De leveranties gaan onder het gezag van het neutrale Rode Kruis en indien mogelijk onder toezicht van de Verenigde Naties. De transporten krijgen militaire bescherming en de Russen worden gewaarschuwd dat hard wordt ingegrepen als deze humanitaire hulp wordt aangevallen. Hulpverlening gaat over land (trein), de lucht met vliegtuigen en met schepen over de Zwarte zee naar Marioepol.

De Europese landen sturen daar marineschepen naartoe voor de bescherming. Zoals de mensen uit Litouwen ons leren: ‘Wees onbevreesd, Russen hebben nooit respect gehad voor zwakkelingen.’

Henk Bruning, Amsterdam

In de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne en corona mis ik de olifant in de kamer. Waar zijn de quarantainekampen voor al die duizenden vluchtelingen in ons land, en waar zijn de quarantainekampen voor de miljoenen vluchtelingen in Europa?

En waarom stoppen we vluchtelingen met zijn allen op elkaar gepropt in grote ruimtes?

Ik voorzie zo de grootste coronagolf sinds het begin van de pandemie als we nu onder het mom van humanitaire opvang de coronaveiligheid ondergeschikt maken.

Martin van der Sman, Eindhoven

Ik vond de rubriek Alledaags seksisme al niet de sterkste rubriek in de Volkskrant. Natuurlijk hoeven vrouwen niet alles te pikken en moeten zij hun grenzen aangeven et cetera, maar die ‘slachtofferrol’ moeten we toch eens vanaf. Ik denk dat al die mannen niet alles zo kwaad bedoelen.

Het voorbeeld in de krant van 22 maart is een dieptepunt. Wat vindt je man ervan dat je hier wilt komen werken? Ook anno 2022 is dat een doodnormale vraag tijdens sollicitatiegesprekken en natuurlijk niet omdat we ’s mans toestemming nodig hebben. Wel omdat het van belang is of er voor de nieuwe medewerker een goed thuisfront is om gezamenlijk alle ballen in de lucht te houden.

En die vraag kan uiteraard ook gesteld worden aan mannelijke sollicitanten.

Yvette van Klingeren, Apeldoorn

Ik werd onaangenaam getroffen door de kop op de voorpagina, waarin aangegeven werd dat vrouwen gemeenteraden met voorkeursstemmen ‘bestormen’. De oorlogszuchtige term ‘bestormen’ doet geen recht aan de manier waarop vrouwen zich over het algemeen manifesteren in de politiek.

Zolang koppenmakers zich uit angst, uit domheid of bij wijze van grap van dergelijk masculien taalgebruik bedienen, acht ik het noodzakelijk om bij verkiezingen op een vrouw te blijven stemmen.

Gerda Kranen, Bennekom

Prima dat Max Verstappen zo succesvol is. Ik gun ook de liefhebbers van Formule 1 hun pleziertje. Toch wil ik Max iets vragen: kun je jouw fans ertoe bewegen de lege blikjes Red Bull niet meer op straat te dumpen? Zo kun je een klein beetje terugdoen voor het milieu.

Jean Cosemans, Urmond