Wat ouwehoeren betreft kunnen ze mij niks maken, miezerweer of niet

In het soort norse miezerweer dat zelfs zorgeloze mensen op de knieën dwingt liep ik met de kinderwagen over de ellenlange Prins Clausbrug, omdat een of andere leiperd mij niet thuis had aangetroffen en het door mij bestelde pakketje daarom maar bij een particulier pick-uppoint in het dorp verderop had afgeleverd. Recht langs het water verrezen fabrieken en silo’s, links betonnen portiekflats. Jaren geleden was ik daar bij een bejaarde vrouw aan het werk geweest als thuishulp, sindsdien associeerde ik de flats met de hartvormige, roodpluchen doos condooms met aardbeiensmaak die ik tijdens het afstoffen had omgestoten.

Ik was bijna op het hoogste punt van de brug toen ik een in oranje werkjas gestoken figuur ontwaarde, die voorovergebogen met een ijzeren staaf in de goot stond te prikken. ‘Ja, zuks moet natuurlijk ook gebeuren’, riep ik toen ik binnen gehoorsafstand was, want wat ouwehoeren betreft kunnen ze mij niks maken, miezer of niet. De man keek me aan, schatte me even in, en antwoordde toen, enigszins ten overvloede: ‘Anders stroomt de boel over.’

Een passerende vrachtwagen maakte verder spreken onmogelijk, geroutineerd zweeg hij even. Toen de wagen een end verderop was zei hij: ‘Mooi werk, hoor. En alle dagen op tijd thuis. Vroeger zat ik in het asfalt, dan ben je altijd onderweg, dag en nacht. Leuke tijd hoor, heel Nederland gezien. Maar ik ben 47, dan wil je een beetje regelmaat.’ Hij stak zijn handen in de lucht, taaie kluiven met zwarte randen onder de nagels, en lachte zijn tanden bloot. ‘En soms spreek je nog eens iemand.’ Daarna wendde hij zich tot de kinderwagen. ‘En wie hebben we daar.’

Er reed weer een zware vrachtwagen voorbij, de naam Frida stierf weg in het geraas. ‘Ik had het wel mooi gevonden hoor’, vervolgde hij, ‘kinderen. Maar het is er nooit van gekomen. Wat ik zeg, ik was altijd aan het werk. Maar nou heb ik vorig jaar legionella gehad. We waren aan het asfalteren op Zandvoort, op het circuit, en die toiletten daar waren jarenlang niet gebruikt. Ze geven het nooit toe hoor, maar ik moet het daar opgelopen hebben. In Schijndel zijn er laatst ook een paar overleden, en hier ook, in de kop van Noord-Holland. Wisten ze zogenaamd ook niet waar het vandaan kwam.’ Hij keek me aan – wij wisten wel beter. ‘Maar wat ik zeggen wou: toen was het inenen kantje boord. Als ik een uur later was gekomen was het over en uit geweest zei dokter. Maar eenmaal thuis was er niemand om voor me te zorgen. Want zo is het wel, je bent moederziel alleen.’

We zwegen weer even, ik zag het tafereel voor me. ‘En tegelijkertijd’, ging de man voort, ‘denk ik ook weleens bij mijn eigen: in wat voor wereld zet je zo’n kind neer. Want ik zit nou 25 jaar op de weg en de mensen worden steeds gekker. Toevallig heb ik morgen een toolbox van mijn werk, dat is een soortement van agressiecursus. Vroeger snapten de mensen dat we voor hún aan het werk waren. Maar als ze tegenwoordig even moeten wachten staan ze meteen te tuuteren en te schelden. Ik heb weleens gehad dat ze uit de auto kwamen om me klappen te geven. Maar dan moet je net mij hebben. Ik vat zo een schep asfalt en die kieper ik over je auto heen. Dus dat botst dan. Maar mijn baas zegt ook, hij zegt Hans, hou nou je gemak, want voor je het weet tref je de verkeerde. Dus nou krijg ik een cursus. Nee, wat dat betreft leven we in een rare wereld, hoor.’

We namen afscheid, een half uur later kwam ik zeiknat aan bij het pick-uppoint, waar een briefje op de deur hing: afhalen tussen 16.00 en 20.00 uur.

De mensen worden steeds agressiever, er zijn momenten dat ik dat begrijp.