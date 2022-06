Wat op de scholen in Estland kan, kan hier ook, minister Wiersma

Programmeerles voor middelbare scholieren in Tallinn, Estland. Beeld ANP

Brief van de dag: Goed onderwijs begint met vertrouwen

De schoolresultaten van Estland staan aan de top (Ten eerste, 31 mei). Het onderwijs is er een van visie, autonomie, lef en vertrouwen. Wat een heerlijke begrippen. Deze kent Nederland al jaren niet meer. Onze premier heeft geen visie, die doneert hij aan de opticien. Autonomie kent hij alleen zichzelf toe, en vertrouwen? Ik denk niet dat hij dit woord kent.

Bovendien krijgt het Estse onderwijs 6,6 procent van het bbp, tegenover het Nederlandse onderwijs 5,2 procent. Tja, dan kun je de klassen kleiner maken en kun je, mét vertrouwen en autonomie van de docent, erg ver komen.

Gelukkig hebben we een nieuwe minister, Dennis Wiersma. Zet hem op en maak je hard voor het terugkrijgen van het vertrouwen en de autonomie. Het bbp volgt daarna. Wie weet staan we dan ooit weer hoger op de ranglijst.

José Elferink-Elschot, Amersfoort

Ondermijning

De woorden ‘nepnieuws’ en ‘desinformatie’ beginnen steeds modieuzer te worden, als kennelijke argumenten in een discussie. Nu was het weer raak, in de open brief van (nota bene) wetenschappers over hoe zij bejegend worden in het parlement en in het publieke domein (O&D, 2 juni).

Het lijkt mij goed om nog maar eens te bedenken dat dé waarheid niet bestaat en onwaarheid dus per definitie ook niet. Niets is absoluut, niets is tijdloos en niemand heeft het gelijk in pacht. Kritiek, nieuwe ideeën en afwijkende standpunten zijn onmisbare elementen, ook als ze in de ogen van anderen niet kloppen.

Het diskwalificeren met ‘nepnieuws’ en ‘desinformatie’ verarmt juist het debat. Die woorden verheffen de spreker ten onrechte tot ‘almachtige’, ze sluiten anderen uit en ze duiden op een gebrek aan reflectie en relativering. Dat is precies wat weerstand veroorzaakt en ‘schuurt’. Onze wetenschappers roepen daarmee het onheil over zichzelf af.

Han Knols, Harmelen

Ondermijning (2)

Begrijpelijke oproep namens ruim driehonderd wetenschappers tegen de uitlatingen van sommige Kamerleden. Helaas ook tamelijk zinloos. Ons parlement bestaat uit ruim 95 procent volwassen en niet-geschifte mensen. Enkele leden uit de hoek van PVV, FvD en groep-Haga missen deze eigenschappen en hebben niet de kwaliteiten om politiek-inhoudelijk behoorlijk te argumenteren.

Onder de paraplu van parlementaire onschendbaarheid zullen zij idiote en polariserende uitspraken blijven doen. Net zoals dat gaat bij lastige kleine kinderen, is negeren beter dan je erover opwinden.

Rob Riedijk, Nuenen

Ruttes Nokia

Bob van den Bos betoogt (O&D, 31 mei) dat het wissen van de sms’jes door Rutte rechtmatig is. Hij verwijst daarbij naar de Archiefwet om vervolgens een betoog af te steken hoe belangrijk het is dat niet alle informatie voortijdig in de openbaarheid komt. Als voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer had Van den Bos kunnen weten dat er een verschil bestaat tussen bewaren en openbaar maken. De notulen van de ministerraad die hij als voorbeeld aanhaalt, worden immers ook niet gewist om te voorkomen dat ze voortijdig openbaar worden. Met de sms’jes van Rutte is het niet anders. Op basis van de Archiefwet wordt heel keurig bepaald welke informatie hoelang bewaard dient te blijven. Deze wet stelt dat informatie in principe na twintig jaar(!) openbaar wordt. In het belang van de staat kan bepaalde informatie zelfs tot ver na die termijn gesloten blijven.

Charles Jeurgens, hoogleraar archiefwetenschap UvA, Amsterdam

Dirigentenconcours

We hebben er weer een wedstrijd bij, de ‘International Conducting Competition Rotterdam’. Leuk voor de winnaars en de organisatoren, maar terwijl muziek zoveel moois en waardevols te bieden heeft, wordt er gekozen voor iets dat niks met muziek te maken heeft, namelijk winnen of verliezen. Bovendien is elk concours een momentopname, hoe getalenteerd de deelnemers ook zijn.

Geef jonge dirigenten liever de kans zich te ontwikkelen door ze te laten dirigeren, in plaats van ze tegen elkaar te laten strijden. Bernard Haitink zelf beweerde altijd dat hij niet zover was gekomen als hij als jonge dirigent niet de kans had gekregen om zich te ontwikkelen en ervaring op te doen. Stop dus met het strijden en start met de muziek.

Michel Havenith, dirigent, Zoetermeer

Reve

Max Pam schrijft over zijn bezoek aan het Gerard Reve-museum. Hij ziet daar, op foto’s genomen op de camping bij Barcelona, dat Reve een mooie jongen was en ‘een enorme buitenkans moet zijn geweest. Ook voor iemand die niet behoorde tot de soort’. Wel, zo iemand was er wel degelijk: schrijfster Hanny Michaelis, met wie Reve elf jaar getrouwd is geweest voordat hij uit de kast kwam (Max Pam wist dit vast wel).

Jelte Riemersma, Groningen

Krapte? Yes!

Bij het zien van de titel zullen sommige hr-adviseurs al vreemd, misschien wel boos, kijken of reageren. Net nu veel organisaties alle zeilen moeten bijzetten om planningen rond te krijgen, kom ik met de blijde kreet dat er krapte is.

Natuurlijk ben ik betrokken bij deze organisaties en vanzelfsprekend ken ik de getallen van krapte en de moeilijkheden die hierbij horen. Maar bekijk het ook eens van de andere kant. Is krapte niet juist een mogelijkheid om je processen kritisch onder de loep te nemen? Biedt dit niet juist ook een uitgelezen kans om creatief te worden? Is het een idee om goed naar je eigen personeelsbeleid te kijken en te investeren in je huidige medewerkers?

Net zoals je ziet bij sommige telecomaanbieders. Wel enorme investeringen doen in de werving van nieuwe klanten, maar de ‘vaste klanten’ makkelijk laten gaan en niet tegenhouden bij de achterdeur.

Dat de arbeidsmarkt is veranderd, klopt natuurlijk als een bus. De vraag is of dat erg is. We moeten alleen met z’n allen anders te werk gaan. Een advertentie plaatsen is passé. De juiste kandidaat staat wel degelijk te wachten op jou of jouw organisatie, je moet alleen op zoek en hem of haar vinden.

Omarm die kandidaat die wellicht meerdere mogelijkheden en aanbiedingen heeft. Toon oprechte interesse in de mens en wees eerlijk. De kandidaat van tegenwoordig kiest niet voor de functie maar voor de collega’s, de cultuur of de juiste werk-privébalans.

De krapte kun je tot slot ook gebruiken om de functieprofielen nog eens tegen het licht te houden. Is je tekst wervend of een kopie uit het functieboek? Heb jij echt dat bekende schaap met de vijf poten nodig of ben je ook tevreden met vier poten? Blijf je zoeken naar functieprofielen die er niet zijn, of ga je kijken naar rollen en competenties, wat kan iemand komen bijdragen? Op zoek naar kansen, op zoek naar de parels. Yes, er is krapte!

Max Ruiters is recruiter.