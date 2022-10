Wat moet Thomas in hemelsnaam op zijn hoofd komende winter?

De dagen worden korter, de paniek slaat toe: wat moet ik in hemelsnaam op mijn hoofd? Daar had ik natuurlijk de hele zomer voor, om daarover na te denken, maar in het verhaal van de Krekel en de Mier ben ik de palmboom.

Het meest voor de hand ligt een capuchon, want die zit al op mijn jas, maar dat ding is een marteling. Als ik opzij kijk, blijft mijn capuchon stug vooruitkijken, zodat ik slechts mijn neus in de binnenkant steek. Wil ik in die richting iets zien, dan moet ik mijn lichaam in zijn geheel draaien, alsof ik een nekblessure heb of een robot ben uit de jaren vijftig. Op de fiets is dat helemaal onmogelijk. Om te zien wat er op me af komt, moet ik één hand van het stuur halen en een kijkgat creëren. Dat gaat niet erg snel en wat er van andere kanten komt, blijft ongewis, dus, nou, gezeik allemaal. Ook te voet is het een onding, want ik word gek van het oorverdovende gewrijf over mijn oren. Die swoesj met elke stap drijft me tot waanzin en maakt me moordlustig. Het zal aan mijn hoogsensitieve gestel liggen.

Geen capuchon dus, maar wat wel? Dat is het wiel dat ik elk jaar opnieuw moet uitvinden, want ik ben kouwelijk aangelegd. Er is veel dat mij slecht staat, en maar één ding goed: een hoed. Hoeden staan mij geweldig. Maar ik wil geen hoed, want een man onder de 80 met een hoed is een pretentieuze zak hooi. Die maakt een statement. Die wíl iets. Als u een hoedendrager bent: u bent de uitzondering die de regel bevestigt, met uw schwung en panache. Alle andere mannen met hoeden schreeuwen: kijk mij. Met m’n hoed. Het enige voordeel is dat je ’m in de lucht kunt gooien tijdens voetbalwedstrijden, mits het 1924 is en de rest van het stadion ook hoeden draagt. Anders moet je het gewoon niet doen.

De armoedige keuze waartoe ik mezelf gedwongen zie, is die tussen pet en muts. Petten, daar zijn twee soorten van: de honkbalpet, en de niet-honkbalpet. Eerstgenoemde is onze nationale volkspet. Van stadion tot golfbaan draagt de Nederlandse man een donkerblauw petje met de letters LA of NY op het voorhoofd. Mijn hoofd is niet sportief genoeg om ermee weg te komen, hetgeen ik zeer betreur, want ik hoor er graag bij.

Niet-honkbalpetten daarentegen, komen in vele, exotische varianten. Van Zuid-Amerikaanse guerrilla tot Engelse krantenjongen, van Franse geitenhoeder tot Canadese rendierjager (met oorflappen). Leuk, zeker, ja hoor, creatief – maar allemaal vragen ze om specifieke kledij, gepaste gezichtsbeharing en de juiste rekwisieten zoals jachtgeweren of stokbroden.

Dus kom ik elke winter weer uit bij een stomme, saaie muts. Geen vrolijke, felgekleurde, zelfgebreide muts met een pomponnetje erop, want dan moet ik ook flapschoenen en ballonnen meenemen, en die kan ik niet in elke garderobe kwijt. Ook geen Russische bontmuts; die had ik ooit, maar toen eiste mijn vrouw dat ik op straat 20 meter afstand van haar hield. Dus ik vrees dat het toch weer een goedkoop schedelkapje van de H&M wordt, hetgeen de klus klaart maar waar ik gewoonweg te weinig beleving uit haal. Er móét toch iets stijlvollers en chiquers bestaan. Wat zou Arno Kantelberg dragen...?