Wat moet je ermee, als goedwillende boer, met koeien die klaarstaan om te verhuizen naar hun koeientuin

De koeientuin is bijna klaar, het duurde vijftien jaar. Goede wil, een vooruitziende blik en doorzettingsvermogen is de familie Van Esch niet vreemd, maar gemakkelijk was anders. En nu is de duurzame stalvloer die hier ligt ineens niet meer duurzaam – het is lastig boeren zo, maar ze houden moed.

Over een paar weken verhuist het melkvee naar wat je een all-inclusive resort kunt noemen: hoge vrijloopstal met lichtdoorlatend dak, als van een serre, met bomen en struiken en een verende ‘weidevloer’ die van kunststof is, maar aanvoelt alsof je hoeven erin wegzakken. Mestrobot, melkrobot, de dieren lopen en liggen waar ze wensen. Dat is goed voor de koe en de boer, vertelde Arjan van Esch een tijdje terug, en levert minder stank en uitstoot.

Bijna klaar nu, de laatste loodjes, even te druk om tijd te vermorsen aan de nieuwste inzichten over het nut van agrarische innovaties. Dat speelt zich elders af, boven hun hoofden, in kantoren met belangen.

De koeientuin in Groenlo: verende vloer, planten en struiken, melk- en mestrobots. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Boeren is vooruitzien, dat leerde Arjan van zijn ouders Ingrid en Jan, die ook jong begonnen en altijd bleven pionieren. Als een van de eersten begonnen ze een kinderopvang aan de boerderij, met groot succes. Niet voor niets heet het bedrijf heel vrolijk Tierelier. Ze bedachten ook de melktap voor dagjesmensen – die kunnen straks door grote ramen naar de koeien in hun resort kijken en praten met de boer, want ook dat is van belang.

Dit deel van Brabant is voor boeren een Bermudadriehoek – je kunt er de stikstofsituatie ruiken. Hier staat de eerste varkenshouderij die vrijwillig werd uitgekocht, en tegelijk moet er een megastal komen. Pal ernaast is de koeientuin in aanbouw, ook geen goedkoop project, hart en ziel van de familie Van Esch niet meegerekend.

Stoppen, groeien of innoveren: de drie smaken voor de veeboer op dit hele kleine stukje aarde. Een vergunning krijgen voor de koeientuin kostte vier jaar, daarna nog een voor de financiering. Tijd en geld en moeite, en zodra het bijna klaar is hebben de kantoren nieuwe regels bedacht, daar doen ze het tegenovergestelde van pionieren.

Vlak voor de opening van de koeientuin lekte een conceptonderzoek uit van de Wageningse universiteit, waaruit blijkt dat emissievrije stalvloeren nauwelijks helpen. Gaat het alweer over ‘sjoemelstallen’ en ‘tovervloeren’ – wat moet je ermee, als goedwillende boer, met koeien die klaarstaan om te verhuizen naar hun koeientuin.

Er moet een Landbouwakkoord gesloten, een stikstofdeal gemaakt, de ene minister gelooft niet in technische innovaties, de andere wel, en onderwijl laat het kabinet zich gijzelen door voorheen de boerenpartij die vooral denkt aan z’n politieke zelf. Geen wonder dat zo’n conceptonderzoek dan uitlekt. En alle boerenplannen weer op losse schroeven staan.

‘Zo werkt het leven niet’, zegt Arjan dan maar. ‘We hebben alles op alles gezet om dit uit te voeren. Zo gaat het al jaren: de ene keer dit, de andere keer dat, er is geen visie in Den Haag. Wij zetten door, wij willen gewoon uitproberen of het werkt, want als we niks doen gebeurt er niets.’

Zijn koeientuin is de tweede van Nederland, de eerste werd acht jaar geleden geopend in Groenlo, ongeveer gelijktijdig met de afschaffing van de melkquota. Gevolg was dat de meeste boeren groter moesten, geholpen door de politiek en door de bank, die weinig behoefte hadden aan koeientuinen. Misschien is de tijd nu wel rijp, zegt Arjan, hij wil een boerderij ‘middenin de samenleving’, ‘groei is niet het uitgangspunt’, en gelooft nog steeds in zijn zogeheten High Welfare Floor. Zes jaar terug nog kwam een D66-gedeputeerde met niets dan lof plus een ‘agrofoodpluim’ voor de familie Van Esch. Sindsdien is veel veranderd, niet aan de de koeientuin, wel aan de samenleving.

Als de koeien verhuizen, krijgen ze eerst een paar weken rust om te wennen. Daarna volgt misschien een feestelijke opening.

‘Er is rust nodig’, zegt Arjan, en dat geldt niet alleen de koeien.