Wat moet je als vrouw met een man waar je van houdt, maar die zich misdraagt?

Heteroseksualiteit belooft vrouwen liefde en genot, maar is ook verbonden met onderdrukking en de dreiging van reëel gevaar. Als publiek storten we ons gretig op incidenten met bekende mannen. Maar hoe zit het met onze eigen liefdeslevens?

Vijf jaar #MeToo heeft nog te weinig geleid tot het bevragen van de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in onze eigen liefdeslevens. De alomtegenwoordigheid van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is ontmaskerd. Maar wat moeten we met de mannen die geen baas zijn, of geen publieke reputatie hebben en wiens handelwijze niet via sociale media kan worden aangekaart? Met hen die zich hebben misdragen, maar van wie we nog steeds houden? Als publiek storten we ons gretig op incidenten met bekende mannen. Maar in onze eigen levens zijn we geen toeschouwers.

Veel vrouwen – ook ik – zijn dol op mannen. De relaties die daaruit ontstaan vormen een spanningsveld, want juist in intieme verhoudingen tussen vrouwen en mannen gaat het soms mis. Heteroseksualiteit belooft vrouwen liefde en genot, maar is ook verbonden met onderdrukking en de dreiging van reëel gevaar. De lichamelijke consequenties van de intieme relatie zijn hoe dan ook voor haar. Van abortus tot baren: zij moet het doen. Haar onbetaalde arbeid vormt nog altijd de motor die het gezinsleven en onze kapitalistische samenleving laat functioneren.

Lotte Houwink ten Cate is historicus gespecialiseerd in de tweede feministische golf. Ze werkt aan een boek over heteroseksualiteit.

Emancipatie buitenshuis leidt niet vanzelfsprekend tot minder geweld tegen vrouwen binnenshuis. Wetenschappers noemen dit de Noordse Paradox: ook in Scandinavische landen waar emancipatie op het gebied van werk en economische zelfstandigheid relatief vergevorderd is, blijft intiem geweld schering en inslag. In Nederland wordt elke acht dagen een vrouw vermoord omdat ze vrouw is. Geen man zo gevaarlijk voor de vrouw als haar eigen geliefde. Ook mannen die in woord en daad feminist zijn profiteren van genderongelijkheden waar geweld tegen vrouwen uit voortkomt.

Patriarchale structuur

Heteroseksualiteit is een stille norm. We klagen met recht over deelonderwerpen zoals de gekmakend ongelijke verdeling van de zorg voor kinderen. Maar over heteroseksualiteit als een patriarchale structuur die vrouwen én mannen in zijn greep heeft, wordt gezwegen. In elk geval in de heteronormatieve mainstream. Anno 2023 komt de heterocultuur nauwelijks verder dan de geijkte paden. Bijna alle pasgeborenen dragen de naam van de vader. Aan weerszijden van het politieke spectrum wordt vastgehouden aan het burgerlijke kerngezin als het maatschappelijke ideaal. Een herziening van liefde en seks tussen vrouwen en mannen is een van de ingrijpendste veranderingen die het feminisme al zo’n honderd jaar bepleit.

Vrouwen verzetten bergen emotioneel werk in relaties met mannen. Dit werk wordt vaak liefde genoemd. De neiging om rekening te houden met mannen, om aandacht aan hen te besteden en voor hen te zorgen, om verantwoordelijkheid voor hen te nemen, zijn aangeleerde eigenschappen die zorgen voor een extreme focus op de ander. Vrouwen komen tegemoet aan de maatschappelijke verwachting dat zij niet alleen hun eigen emoties, maar ook die van mannen helpen beheren en uitspreken.

In de heteroseksuele liefde lijkt een vorm van vrouwelijke inferioriteit ingebakken, die vrouwen leert een disproportioneel deel van hun intelligentie te focussen op het werkbaar houden van de liefde, terwijl mannen ondertussen verzaken hun emotionele huishouding op orde te brengen.

Doordat mannen de norm zijn in onze samenleving raken ze ervan overtuigd dat zij allerlei rechten hebben, terwijl het zelfvertrouwen van vrouwen wordt ondermijnd. Meisjes worden getraind om potentieel gevaar te signaleren en te de-escaleren door mannen niet aan te kijken en zich geruisloos uit de voeten te maken. Het niet vechten wordt hen aangeleerd. Een ingesleten patroon dat zich ook buiten de donkere steeg blijft herhalen. De Franse filosoof Elsa Dorlin heeft zich afgevraagd waarom zelfverdediging tegen mannelijk geweld, veelbesproken in de sociale bewegingen van de vorige eeuw, nooit echt in zwang is geraakt. Volgens Dorlin is het de aangeleerde focus op de ander die bij vrouwen tot onwetendheid over de eigen slagkracht leidt. Het doorbreken van die onwetendheid was een speerpunt van de tweede feministische golf.

Maatschappelijke ondergeschiktheid

In de jaren zeventig werden heteroseksuele relaties blootgelegd als een plaats waar de maatschappelijke ondergeschiktheid van vrouwen zeer duidelijk zichtbaar is. Feministen gaven toen in praatgroepen de eerste woorden aan wat we nu gendergerelateerd geweld noemen. Door het bespreken van eigen ervaringen zagen zij in dat geweld door mannen een structureel probleem was en geen aaneenschakeling van geïsoleerde incidenten. Dankzij hen kennen we termen als ‘seksuele intimidatie’ en ‘verkrachting binnen het huwelijk’.

Feministen herleidden de oorsprong van dit geweld naar mannelijke dominantie, niet gebaseerd op fysieke kracht of individuele psychologie, maar op maatschappelijk overwicht. Verkrachting was geen zeldzame daad begaan door een abnormaal individu, maar de kern van mannelijke overheersing. Weinig mannen bepalen bij een onenightstand een mogelijke vluchtroute. Niet alleen het daadwerkelijke geweld, maar juist ook de dreiging ervan hield alle vrouwen eronder. Feministen streefden naar bevrijding van, en niet gelijkheid aan mannen. Dat stelde vrouwen die van mannen houden voor een fikse uitdaging. Een verstrekkende interpretatie van #MeToo, voorbij de mediasensatie, doet dat opnieuw.

Beeld Zeloot

De eerste grootschalige onderzoeken in de jaren tachtig toonden de schokkende schaal waarop gendergerelateerd geweld voorkomt, en hoezeer politie en justitie slachtoffers tegenwerkten. Hét inzicht in die tijd was dat op het oog individuele ervaringen structureel van aard zijn, en dus passen binnen de reikwijdte van de politiek, een strijd die in ons land geleverd werd door de sociaal-democraten, met Hedy d’Ancona voorop. In heel Europa kwamen vrouwen in beweging.

In 1976 werd in Brussel het Internationaal Tribunaal voor misdaden tegen vrouwen georganiseerd, met delegaties uit veertig landen. De term ‘femicide’ deed daar haar intrede. In de DDR wisten feministen door middel van ondergrondse enquêtes de eerste statistieken over verkrachting binnen relaties boven tafel te krijgen. In West-Berlijn werden per kettingbrief dreigbrieven en ‘woedende ansichtkaarten’ gestuurd aan gewelddadige mannen. In Londen hielden gevluchte moeders en kinderen wekenlang een hotel bezet.

In Amsterdam werd in 1974 het eerste blijf-van-mijn-lijfhuis geopend ‘voor vrouwen die zelf de kastanjes uit het vuur willen halen’. Daar werden pijnlijke gesprekken gevoerd over de zoons die met hun moeders meekwamen. Op welke leeftijd zouden zij een gevaar kunnen vormen voor de aanwezige vrouwen en meisjes? In enkele gevallen werd besloten jongens van 14, 15 jaar buiten de deur te houden. In alle gelederen van de vrouwenbeweging was discussie over hoe om te gaan met mannen. In sommige groepen was er druk om lesbisch te leven, en er waren vrouwen die mannen volledig afzwoeren. De meeste vrouwen wilden dat echter niet.

Bewustwording

‘Bewustwording heeft één verschrikkelijk resultaat. Je wordt er bewuster van’, schreef de Amerikaanse feminist Ellen Willis. Want het bewustwordingsproces dat feministen doormaakten, bracht een verontrustende paradox aan het licht: zielsveel van een individuele man kunnen houden én mannen als groep veel kwalijk nemen. Het riep de nog altijd actuele vraag op of vrouwelijk verlangen naar mannen écht authentiek kan zijn. Een kleine minderheid van radicale feministen dacht dat zodra vrouwen bevrijd waren van opgelegde mannelijke normen er een nieuwe vrouwelijke seksualiteit zou ontstaan, onaangetast door fantasieën van dominantie en onderwerping. Zij spraken zich uit voor een verbod op pornografie. Net als elke andere vorm van censuur betekende dat een ontkenning van de menselijke complexiteit. Inmiddels begrijpen we dat vrouwen geloofd moeten worden als ze zeggen te zijn verkracht, maar ook als ze zeggen zin te hebben in een stevige vrijpartij.

De afgelopen decennia is het feminisme steeds nauwer met slachtofferschap verstrengeld geraakt. Waar in de jaren zeventig de rol van vrouwen in machtsverhoudingen als actief werd bezien, zijn we mede door #MeToo in toenemende mate gaan focussen op de vrouw als willoos slachtoffer. We willen hulp van bovenaf, zoeken ons heil in meldpunten en loketten. Die kunnen op lokaal niveau een cultuurverandering teweegbrengen. Maar zonder structurele verandering blijft dat grotendeels symptoombestrijding.

Er zijn glasheldere vormen van intiem geweld en machtsmisbruik, met een absoluut verschil tussen dader en slachtoffer. Zoals wanneer mensen in een afhankelijkheidsrelatie verkeren, bijvoorbeeld op de werkvloer, bij seks tussen een therapeut en een (voormalige) patiënt, tussen een docent en student, of met minderjarigen. Daarover laat de wet geen twijfel. We zijn zelfbeschikking en de integriteit van het lichaam steeds belangrijker gaan vinden. De categorie seksuele schade dijt dus verder uit, en wordt aangegrepen voor belangrijke hervormingen. Zo wordt stealthing, het stiekem afdoen van een condoom tijdens de seks, in de nieuwe zedenwet expliciet strafbaar gesteld. Afgelopen week is in Nederland voor het eerst een man veroordeeld voor stealthing. De Rotterdammer kreeg een celstraf van drie maanden voorwaardelijk.

Maar er zijn grenzen aan wat de politiek en het strafrecht kunnen bewerkstelligen. We lijken vertrouwen te verliezen in hoe we samen moeten zijn, zijn onzeker over hoe we elkaar en zelfs onszelf kunnen lezen. In toenemende mate proberen we door de intieme wildernis te navigeren door middel van consent. Consent is een antwoord op een verzoek; het plaatst de verzoeker in de actieve positie en degene die toestemming geeft in de passieve positie.

Seksuele autonomie

Het criminaliseren van seks zonder toestemming is juridisch noodzakelijk. Maar de nadruk op consent maakt van zelfbeschikking in erotische relaties wederom een privéaangelegenheid. Het bepalen van grenzen wordt een voorwaarde voor de eigen veiligheid én het beschermen van de man tegen beschuldigingen. Om te laten zien wat ik wil, moet ik proberen woorden te vinden. Maar dat hebben we nooit geleerd. Jongeren leren tegenwoordig nee te zeggen, en dat is ongelooflijk belangrijk. Maar zoals Katherine Angel terecht opmerkt in haar boek Morgen wordt seks beter: we weten niet altijd wat we wél willen. En hoe kunnen we toestemming geven als we niet weten wat we willen? Moeten we weten wat we willen om onszelf te kunnen beschermen, om vrij van geweld te blijven?

Het ontbreekt de ene persoon aan kennis over wat de ander wil – die kennis moet worden ingehaald. Seksuele autonomie vereist verfijnde communicatie – inclusief taalgebruik dat veel verder gaat dan instemming en weigering. Seks is nooit volledig vrij van risico. Niet voor vrouwen, maar ook niet voor mannen. Intimiteit is voor beiden uiterst kwetsbaar. Het ontregelt ons zelfbeeld. Net als andere vormen van communicatie vindt seks plaats tussen mensen die gevormd worden door ervaringen, sociale normen, verwachtingen en machtsstructuren waarvan ze zich slechts ten dele bewust zijn. De realiteit strookt niet met onze fantasie, waarvan we wel de auteur zijn. Onze fantasieën, ook als die over anderen gaan, zijn inherent op onszelf gericht. Door ons daadwerkelijk voor anderen open te stellen winnen we aan autonomie.

Macht

Het is verleidelijk #MeToo te beschouwen als het bewijs dat we in een samenleving leven waarin mannen almachtig zijn en vrouwen gereduceerd zijn tot object. Dat is een te eenzijdige lezing die vrouwen én mannen tekort doet. Bovenal is het in emancipatoir opzicht weinig strategisch. Vrouwen hebben macht wanneer ze zich daarvan bewust zijn. Ze kunnen in verzet komen.

De Amerikaanse psychoanalyticus Muriel Dimen kantte zich in de jaren tachtig fel tegen de toenemende nadruk op politieke correctheid en veiligheid in de vrouwenbeweging. Ze vond het dogmatisch en saai. Ze zal niet alleen voor zichzelf hebben gesproken toen ze beschreef graag bij een man naar het kruis te kijken om een inschatting van zijn penis te maken. Verlangens wijzen de weg. Volgens Dimen leidt het beteugelen van seksuele verlangens er op den duur toe dat mensen zich steeds minder bewust worden van wat ze ten diepste willen. In schaamte en angst verdampt onze complexiteit. Daarmee verliezen we de fundamentele voorwaarde voor emancipatie: kennis. Van wie we zijn, waar we vandaan komen, en wat we willen.