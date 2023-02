Wat moet je als burgemeester als ‘ToffePeer01’ online oproept om bij de dorpspomp een avondje te rellen?

In het Groningse dorpje Haren ontaardt in 2012 'Project X' na een oproep via Facebook in rellen. Beeld ANP / Kees van de Veen

De afgelopen weken is er veel te doen geweest over de mogelijkheden van burgemeesters om te kunnen optreden tegen online aangejaagde ordeverstoringen. De ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Wij zien dat de discussie vooral gaat over de juridische grondslag van online handhaving door burgemeesters en dat deze zich nog weinig richt op de handhaafbaarheid. Terwijl het met name bij de uitvoering spannend wordt, als de horde voor een juridische grondslag eenmaal is genomen.

Oproepen via sociale media hebben op verschillende plekken tot aantoonbare ordeverstoringen geleid. De internetloze generatie sterft uit en de frequentie van online ordeverstoringen neemt alsmaar toe. Waar enkele jaren onder burgemeesters nog terughoudendheid te merken was, eigenen zij zich op dit gebied steeds meer een actieve rol toe. En zij steunen elkaar hierin.

Vorige week vroegen 41 burgemeesters Den Haag om meer middelen om rellen te voorkomen. Begrijpelijk, want zonder bevoegdheden online, dreigen burgemeesters hun positie in het veiligheidsdomein, dat steeds meer gedomineerd wordt door het internet en sociale media, te verliezen.

Juridische grondslag

Enkele jaren geleden was de overheersende gedachte dat de huidige wetgeving hier tekortschiet. Volgens sommigen ontbreekt een juridische grondslag. In 2019 bleek nog uit onderzoek dat de meeste burgemeesters geen nieuwe en op online gerichte bevoegdheden wensten. Een beperkt deel dat hier wel om vroeg kon moeilijk aangeven aan wat voor bevoegdheden men dan precies dacht.

Dat is misschien ook niet zo raar, want destijds en ook nu nog blijkt dat ordeverstoringen deels op te lossen zijn zonder de inzet van formele bevoegdheden, bijvoorbeeld via persoonlijk contact of ‘stop’-gesprekken. Daarnaast bieden het strafrecht en privaatrecht ook nog mogelijkheden.

Den Haag laat het initiatief voorlopig aan de burgemeesters. De grenzen worden momenteel verkend. Inmiddels lijken meer burgemeesters ervan overtuigd te zijn dat ‘digitale gebiedsverboden’ het ei van Columbus zijn. De gemeente Almelo nam als eerste een bepaling in haar Algemeen Plaatselijke Verordening op, Amsterdam onderzoekt de mogelijkheden via de Gemeentewet en de eerste uitspraak over een online gebiedsverbod is verschenen in Utrecht.

Uitvoering

Maar in de discussie blijven handhaving en uitvoering onderbelicht. Wat als de rechter een van de juridische methoden van een gemeente wél in stand laat? En wat staat ons te wachten als de wetgever uiteindelijk wel met een nieuwe wet komt? Sommige overtreders zullen zich misschien door het signaal laten afschrikken, maar middelen om een grote groep aan te pakken zijn er niet, of nauwelijks.

Wanneer een van deze scenario’s zich voltrekt, wordt de uitvoeringskant pas echt een uitdaging. Ook daarvoor moet in eventuele nieuwe wetgeving aandacht zijn. Denk bijvoorbeeld aan een effectieve bekendmaking van maatregelen.

Wat als iemand een anonieme post plaatst, of onder de alias ‘ToffePeer01’? Kun je zomaar beschikking krijgen over iemand zijn IP-adres? En wat te doen als meerdere personen daarvan gebruikmaken? Hoe stel je verantwoordelijkheid voor gedrag vast in groepen waarin meerdere personen actief zijn? En kan een gemeente de naleving van zogenaamde ‘digitale gebiedsverboden’ wel controleren? Het recht lijkt hierin momenteel vooral een papieren werkelijkheid.

De uitvoeringskant vraagt ook om een vorm van online monitoring, en de mogelijkheden daartoe zijn aan juridische restricties gebonden. Ook organisatorische mogelijkheden en beperkingen spelen een rol. Uit onderzoek blijkt bovendien dat gemeenten zich zorgen maken of ze straks wel voldoende kennis in huis hebben voor die online monitoring en duiding van online signalen. Daarnaast blijft men sterk afhankelijk van de goede wil tot samenwerking van grote socialemediaplatforms bij het offline halen van berichten die de orde kunnen verstoren.

Proefprocessen

Als het doel van de burgemeesters is om via proefprocessen nieuwe bevoegdheden af te dwingen, dan is het raadzaam om ook naar de uitvoerbaarheid te kijken. Wanneer er binnen de huidige regels een juridische grondslag wordt gevonden, of wanneer er nieuwe wetgeving komt, bestaat immers het risico dat burgemeesters in de uitvoering nog steeds ongewapend zijn. Allicht is het zelfs ruim 10 jaar na Project X in Haren nog te vroeg om op korte termijn uitgebalanceerde en uitvoerbare wetgeving te verwachten.