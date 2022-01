Wat moet het fijn zijn als je met je marginale hobby ineens levens kunt redden

Ik keek de documentaire The Rescue, over twaalf jongens en hun voetbalcoach, die in 2018 uit een Thaise grot werden gered. De moesson kwam vroeg dat jaar, en de grot vulde zich razendsnel met water. Ik kende het verhaal, maar het is nog wat anders om te zien hoe duikers zich door nauwe doorgangen wurmen, in modderig water, met een kind in de armen. Af en toe moest ik even een stukje breien om het niet precies te hoeven zien.

De grotduikers waren allemaal lieve, rustige mannen, en ook (bij gebrek aan een betere term) extreme nerds. Op school gepest, inmiddels hun eigen gang gegaan, en in hun vrije tijd rust zoekend in een ondergelopen grot. Wat moet het fijn zijn als je met je marginale hobby (‘Hahaha, John doet aan grotduiken’) ineens levens kunt redden.

Ik keek naar mijn handen. De kans dat ik ooit nog eens iemand een grot uit zou moeten breien leek mij nihil.