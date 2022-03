Wat moet er op de voorpagina? Met zo veel groot nieuws is het elke dag een dilemma

In vooroorlogse tijden kwam het weleens voor dat we geen ‘opening krant’ konden vinden, geen onderwerp was dan groot genoeg voor een prominente plek op de voorpagina. Sinds de inval van het Russische leger in Oekraïne is de wereld zo dramatisch in beweging dat we elke dag moeten kiezen uit een groot aantal mogelijkheden.

Woensdag hadden we maar liefst vier kwesties die een prominente plek op de voorpagina verdienden: er was een top in Antalya, waar Oekraïne en Rusland over vrede gingen onderhandelen; Geert Groot Koerkamp, een van de weinige Nederlandse journalisten die nog in Moskou actief zijn, beschreef in twee sterke achtergrondverhalen hoe de Russen bijna geheel zijn afgesloten van onafhankelijke journalistiek; uit nieuwe cijfers was gebleken dat de koopkracht in Nederland dramatisch ging dalen en VVD-staatssecretaris Eric van den Burg maakte een draai van 180 graden ten opzichte van zijn voorganger door ineens een vriendelijke toon aan te slaan over de opvang van vluchtelingen.

Een dag later kondigde minister Christianne van der Wal aan dat ze Nederlandse boeren desnoods onder dwang zou uitkopen, een stap die in de oude wereld als revolutionair zou worden gezien. Daarnaast hadden we een interessant onderzoek onder raadsleden, waaruit bleek dat een steeds groter deel van de besluiten op bovenregionaal niveau wordt genomen, waar democratische controle ontbreekt. Beide stukken haalden de voorpagina niet, omdat we vonden dat deze problemen in het niet vallen bij het leed dat de Oekraïners treft.

Dit voorjaar doet denken aan het voorjaar van 2020, toen het coronavirus voor het eerst toesloeg en de wereld op zijn grondvesten schudde. Ook toen vonden er zo veel dramatische gebeurtenissen plaats dat we het amper konden bijbenen. En ook toen moesten we elke dag heel streng selecteren en werd nieuws dat voorheen groot was, ineens in een kort berichtje weggestopt of helemaal genegeerd.

Gelukkig hebben we naast een krant inmiddels andere podia tot onze beschikking. Onze app en website hebben geen grenzen en kunnen dus continu een eindeloze stroom nieuws en achtergronden brengen. Audio wordt ook steeds belangrijker. We hebben, naast de wekelijkse politieke podcast De kamer van Klok, nu ook een dagelijkse podcast: Oorlog in Europa, waarin we met onze correspondenten en specialisten bespreken hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. In een kwartier tijd krijgt u alle relevante achtergrondinformatie om de wereldschokkende gebeurtenissen te begrijpen, ideaal voor tijdens de rit naar het werk.