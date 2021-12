Wat moet er gebeuren met het kerkgebouw? Appartementen?

Ik ga naar Vierakker, niet ver van Zutphen, want zelfs daar heeft de ontkerkelijking nu toegeslagen. De rooms-katholieke Sint Willebrordkerk, in 2009 door de luisteraars van de NCRV verkozen tot ‘de mooiste kerk van Gelderland’, zal binnenkort worden ontkerkelijkt. Wat er daarna mee gaat gebeuren weet niemand. Sommige eerder ontkerkelijkte kerken zijn nu appartementencomplex, dorpshuis, theater, gezondheidscentrum of bedrijfsverzamelgebouw.

In de Achterhoek hebben ze het ontkerkelijken lang weten te voorkomen, maar nu moeten ze wel en gaat het snel. De kerken zijn leeggestroomd, de meeste gelovigen zijn hoogbejaard, pastoors worden ook schaars en het onderhoud van de kerkgebouwen gaat de draagkracht van de laatste kerkgangers te boven. Bovendien was de pr van de kerk de laatste jaren niet optimaal – te veel schandalen.

De Parochie HH Twaalf Apostelen maakte eind november bekend dat ze tien van de dertien kerken gaat sluiten, waaronder die in Vierakker. Er was nog één pastoor voor dertien kerken, en die werd onlangs nog getroffen door corona ook en kwam op de ic terecht. Alleen in Zutphen, Lochem en Keijenborg blijft de kerk open, voorlopig.

‘Het is een grote tragedie,’ zegt vicaris en vervangend pastoor Hans Pauw van de Parochie Twaalf Apostelen. ‘Je ziet het voor je ogen instorten. Nog maar twintig jaar geleden hadden wij niet kunnen denken dat we zoveel kerken zouden moeten sluiten.’

In Nederland gaan gemiddeld twee kerken per week dicht, het merendeel katholieke. Bisschop Eijk van het bisdom Utrecht verklaarde in 2018 in De Gelderlander dat er in zijn bisdom, waartoe de Achterhoek behoort, in 2030 hooguit tien tot vijftien kerken zullen overblijven.

In de Achterhoek, dat moet gezegd, wemelde het van de rooms-katholieke kerkgebouwen. Toen de roomse kerk in de negentiende eeuw aan een opmars begon, bouwden ze in het gebied kerken volgens het principe dat het voor de gelovigen hooguit een uur lopen mocht zijn naar het dichtstbijzijnde godshuis. Zodat boeren de koeien konden melken en toch tijdig naar de mis konden komen.

In elk dorp en gehucht verrees zodoende een kerk. In de buurtschap Vierakker (momenteel 205 inwoners) werd in 1870 de Sint Willebrord geopend, zodat de gelovigen niet helemaal naar Baak hoefden te gaan. Boeren reden ter meerdere glorie van de Moeder Gods ruim 1,2 miljoen rode bakstenen van de IJssel naar de bouwplaats.

Het neogotische kerkgebouw in Vierakker heeft het best bewaarde authentieke dorpskerk-interieur in de wijde omgeving. Dat is naar verluidt vooral te danken aan Maria van Nispen tot Sevenaer - Ruijs de Beerenbrouck, kleindochter van de stichter, die in de jaren zestig de naar modernisme neigende pastoor van de kerk tot de orde riep, juist toen hij de muren wit wilde gaan kwasten – hij was alvast begonnen aan een zijkapel. De jonkvrouw zette haar bezwaren kracht bij met een ram op tafel met haar wandelstok, waarna de geschrokken pastoor haastig zijn verfspullen weer opborg.

Tussen 2000 en 2009 werd de kerk nog gerestaureerd, waarvoor in 2004 de Bernhard Remmersprijs werd toegekend, de Oscar van de monumentenzorg.

Een bejaarde buurtbewoner staat bladeren bij elkaar te harken. Hij wil niet met zijn naam in de krant, hij vreest de woede van zijn echtgenoot. Wat moet er straks met het kerkgebouw gebeuren? Geen idee. Appartementen? Uitgesloten. Niemand in Vierakker wil een appartement. Er komen elke week nog een paar honderd bezoekers voor een rondleiding, misschien is dat de redding van de kerk.

De mensen die nog wel naar de kerk gingen, hebben het elke zondag leger zien worden, dus die zijn niet verbaasd over wat er gebeurt, zegt Hans Pauw. ‘De mensen die teleurgesteld zijn, zijn degenen die alleen in de kerk komen op hoogtijdagen. Zoals kerstavond. Die vinden het jammer dat de kerk uit hun dorp verdwijnt.’

Het hek voor het interieur van de Sint Willebrord is gesloten. In het portaal gooi ik vijftig cent in een automaat. Onmiddellijk springt het licht in het koor aan, nu kun je pas zien hoe overdadig het interieur is. Op de vloertegels de zeven hoofdzonden, op de kroonluchters de acht zaligheden.

Toen Hans Pauw een tijdje geleden de laatste mis opdroeg in de kerk in Baak, zat er een mevrouw van 94 op de eerste rij. Na afloop kwam ze naar hem toe. ‘De mensen hebben het er zelf naar gemaakt’, zei ze.

