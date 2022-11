Wat levert meer op, samenwerken of juist de boel bedonderen?

De belofte van politiek – Hoe burgers hoop levend kunnen houden, zo heet het nieuwe boek van de politicoloog Herman van Gunsteren. Hoop, ja, daar zitten we op te wachten, met een kabinet en parlement die elkaar per week vaster in de prut draaien. Van Gunsteren is intussen over de tachtig, maar schrijft stug door. Ik ken hem van dertien jaar geleden, toen hij zogeheten ‘Nieuwspoortrapporteur’ was, samen met zijn inmiddels overleden echtgenote Cox Habbema. Ze mochten met vreemde ogen een half jaar in de Haagse keuken kijken en ik vond hun verslag een opsteker, ook voor de pers.

In 2009 bestond het begrip mainstreammedia nog niet, maar de stemming was al beneden peil. Volgens Joris Luyendijk sloten journalisten en politici in Nieuwspoort stiekeme ‘dealtjes’. Van Gunsteren had die dealtjes niet aangetroffen. Wat hij wel trof, waren roddel en achterklap, bijvoorbeeld bij de zogeheten patatbalie waar journalisten en Kamerleden elkaar ontmoeten. Maar ook daarover had hij een gunstig oordeel. Mensen die elkaar al kletsend de maat nemen, zorgen voor begrenzing van slecht gedrag.

Van Gunsteren: op naar een nieuw wij-gevoel. Beeld ANP

Van Gunsteren hangt de speltheorie aan, en politiek is uiteraard een rollenspel; men maakt gereguleerd ruzie over de staatsmacht. Ook in zijn nieuwe boek lees je termen als toneel, coulissen, toeschouwers en acteurs. Wie een rol speelt, moet zich aan de spelregels houden. Tegenwoordig worden de spelers bij de uitgang van het politieke theater opgewacht door de menigte, aangevuurd door Gideon van Meijeren van Forum. Om geweld te bestrijden, bestaat er weer een ander toneel, het strafrecht. Bij de politieke spelregels hoort grote terughoudendheid in het verbieden van partijen, en terecht.

De belofte van politiek ontleent Van Gunsteren aan de speltheorie. Hij heeft hoop, ondanks een overheid die het hoogste woord heeft, maar niet levert, ondanks burgers die hun onvrede van de daken schreeuwen. Hoop is gerechtvaardigd, omdat proefondervindelijk is bewezen dat samenwerking meer oplevert dan de boel flessen. Van Gunsteren ziet zelfs een nieuw ‘wij-gevoel’ gloren. Hij ontleent dit vertrouwen aan het onderzoek van de Amerikaan Martin Nowak, die in een beslismodel vaststelde dat tit for tat de deelnemers het meest te bieden heeft, dat wil zeggen de bereidheid om samen te werken in de verwachting dat het vertrouwen later wordt beloond. Samenwerken is kortweg rationeel gedrag.

Van Meijeren: toneelspelers opwachten bij de uitgang. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ik zou het wij-gevoel graag delen, maar het lukt niet. Van Gunsteren levert daarvoor zelf de argumenten, in een eerder boek met de mooie titel Stoppen – U kunt het, u wilt het, u doet het niet (2002). Beginnen is makkelijk, stoppen moeilijk. Dat geldt voor een huwelijk en voor roken. Ook in de politiek is doorgaan de norm. Premier Rutte beloofde een fonkelnieuwe bestuurscultuur, maar het ophouden met de oude blijkt een onmogelijkheid.

Stoppen is moeilijk en dat heeft gevolgen voor het politieke spel, zoals bleek tijdens de eurocrisis. De beroemde Griekse minister van Financiën Varoufakis was ook onderlegd in de speltheorie. Hij wist dat de eurolanden niet zouden stoppen met hun gezamenlijke munt, en gokte erop dat ze evenmin durfden te stoppen met eurolidmaatschap van de Grieken. De keerzijde van de mooie samenwerking is dat wie zich niet aan de afspraken houdt, kan meeliften op de inspanningen van de anderen. Griekenland was een free-rider, net als indertijd de banken, die wisten dat ze toch wel zouden worden gered. Voor de Grieken leverde niet samenwerking maar afpersing het meest op, en alleen harde dwang heeft ze in het gareel gebracht.

Varoufakis: ook onderlegd in de speltheorie. Beeld ANP / EPA

De speltheorie veronderstelt dat je met vertrouwen het verst komt. Een bereidwillige houding levert een goede reputatie op en daardoor voordeel in de competitie met andere groepen. Van Gunsteren laat zich kortweg kennen als aanhanger van het poldermodel. De praktijk is inmiddels guurder geworden. Van de week las ik nog bij collega Arnout Brouwers over de prachtige reputatie van Nederland, dat zich bij de aanbesteding van defensie-orders altijd keurig aan de regels houdt. In de competitie met andere landen levert dat niet zozeer voordeel op als wel stiekem geproest en de bijnaam gekke Henkie.

De EU is gebouwd op het idee dat de vreedzame uitwisseling tot voordeel strekt en wederzijds begrip. Die veronderstelling is door de Russen en de Chinezen hardhandig naar de prullenbak verwezen. Zij weten dat de EU zich aan de regels zal houden omdat anders de bodem onder het Europese project is weggeslagen. Dat biedt kansen voor minderhooggestemden, en intussen zijn we door veel schade en schande wijs aan het worden.

Van Gunsteren maakt zich van het free-rider-probleem af. Hij schrijft dat het computermodel leert dat er argeloosheid in kan sluipen en men op de lange duur te goed van vertrouwen wordt. Dat is een adequate beschrijving van het Nederlandse gemoed. Belangrijker is het besef dat politiek meer is dan een mechanisch spelmodel. Het poldermodel werkt alleen bij gedeelde verwachtingen. Waarom hebben ze die bijvoorbeeld in Frankrijk niet, en in Nederland wel?

Een mentaliteit van vertrouwen groeit gedurende eeuwen, en kan veel sneller weer worden afgebroken. Ook dat zien we in Nederland voor onze ogen gebeuren. Ernst Fehr, een gedragseconoom die in de mode is en ook het spelmodel hanteert, heeft een opvallende verklaring voor het feit dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat: juist mensen met hoge verwachtingen van elkaar ‘gaan zich gedragen als free-riders, vanuit het verlangen naar rechtvaardigheid’. Dat zijn teleurgestelde gekke henkies. Als mijn buurman niet werkt en wel in een dikke auto rijdt, waarom zou ikzelf dan belasting betalen? Die slotsom lijkt me meer een waarschuwing dan een belofte.