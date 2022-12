Wat let het kabinet toch om te reageren op de overzichtelijke vraag of het iets zachter mag?

De Gezondheidsraad adviseert het kabinet dringend om maatregelen te nemen tegen de gehoorschade bij, met name, jongeren. Waar hebben we dat eerder gehoord?

1996. Onderzoeksinstituut TNO luidt de noodklok. ‘Te harde muziek uit walkmans, in discotheken en bij popconcerten leidt jaarlijks bij 25 duizend jongeren tot ernstig onherstelbaar gehoorverlies.’ De onderzoekers dringen aan op maatregelen.

1999. Minister Borst van Volksgezondheid roept de horeca op om in te grijpen. De muziek in discotheken en cafés moet flink zachter. ‘85 tot 90 decibel is meer dan genoeg’, aldus de minister. En het personeel moet oordopjes dragen. De sector reageert niet enthousiast: muziek moet je ook ‘voelen’, dat gaat niet als ie zachter staat.

2000. Mojo, organisator van popconcerten, gaat ‘onderzoeken’ hoe gehoorschade bij het publiek kan worden voorkomen. ‘Wij zijn niet verantwoordelijk maar willen toch iets doen.’

2006. Het Leids Universitair Medisch Centrum waarschuwt dat er toch echt te weinig gebeurt. ‘De mensen van vijftig horen nu even slecht als zestigers zo’n twintig jaar geleden.’

2013. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vindt het tijd voor preventieve maatregelen. Concrete plannen heeft hij nog niet voor ogen. Hij wil eerst samen met de muzieksector ‘kijken naar de mogelijkheden’.

2013. De Hoorstichting wil helemaal niet kijken naar de mogelijkheden maar maatregelen nemen: betere voorlichting over wat te hard geluid met je oren doet en over het nut van oordopjes. Ook wil de stichting een strengere wettelijke norm voor het aantal decibels in het uitgaansleven.

2014. Die strengere norm komt er niet. Van Rijn spreekt met de evenementenbranche en de poppodia af dat het maximale geluidsniveau op 103 decibel blijft. Wel beloven zij hun bezoekers ‘actief te wijzen’ op het belang van oordopjes.

2015. Een kwart van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 jaar lijdt inmiddels aan gehoorverlies. Dat concluderen onderzoekers van het AMC in Amsterdam na analyse van ruim 150 duizend online hoortesten.

2022. De druk groeit. Met een nieuwe wet moeten festivalorganisatoren en uitbaters van clubs en discotheken gedwongen worden hun volumeknop terug te draaien, bepleit de vereniging van keel-, neus- en oorartsen.

September 2022. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is de vrijblijvendheid ook zat en wil dat strengere wettelijke geluidsnormen in de horeca en de evenementensector wettelijk worden vastgelegd.

November 2022: De Gezondheidsraad deelt die mening en adviseert: ‘Verlaag het maximale geluidsniveau van versterkte muziek van 103 naar 100 decibel.’ Hoewel dat bij langdurige blootstelling nog steeds niet helemaal veilig is, zal het toch veel schade schelen.

December 2022. Waar wacht het kabinet eigenlijk op?