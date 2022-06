Wat kún je eigenlijk meer dan wat rondhangen in het park? Ga je mee?

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week neemt Frank Heinen het parkhangen op de korrel.

Het is zomer, en de vraag nadert, om met Remco Campert te spreken, als de beurt in een klaslokaal. Je weet dát je hem krijgt, je weet alleen nooit wannéér. Hij komt hoe dan ook nooit gelegen.

Komt-ie. De vraag, dus.

Of je meegaat naar het park.

Steeds vaker, voor mijn gevoel, word je naar het park gedreven. Verjaardagen vinden plaats in het park, jaarsluitingen, schoolborrels, afspraakjes, besprekingen: park park park.

‘Wat gaan we dan doen in het park?’

‘Beetje hangen.’

Iedereen die in een stad woont, of er wel eens komt, kent het park, een door bomen die door eindeloos wildplassen kromgegroeid zijn reepje groen. Een uit alle macht onderhouden plantsoen dat bij de eerste zonnestralen volstroomt met kleinere en grote gezelschappen, sportclubjes, basisschoolklassen, studentenhuizen, gezinnen, vrienden, vriendinnen, bekenden en vreemden en honden die zich op het murw gebeukte gras laten vallen als Saharareizigers die na drie dagen kruipen door het mulle zand eindelijk een schaduwplek vinden.

Wat je doet in het park is enigszins afhankelijk van je leeftijd, maar in principe is ‘in het park zijn’ de voornaamste bezigheid. ‘Hangen’, omschrijft de parkliefhebber desgevraagd zijn voornemen. Ik mag graag naar ze kijken, naar parkhangers. Er gaat een rust en een doelloosheid van ze uit die me aantrekkelijk voorkomen. Ervaren parkhangers nemen niks mee: geen kleedje, geen eten of drinken, geen speelgoed of boek. Ze arriveren bij een park, zoeken een plekje en het hangen begint, alleen of in groepsverband. Soms praten ze even met elkaar, maar in feite verstoort iedere verdere activiteit het hangen, dat het best gedijt in een staat van allesomvattende loomheid.

Wat je vergeet, wanneer je gehaast voorbij een park loopt of fietst en door al dat heerlijke gehang de jaloezie van binnen begint te klotsen: het blikkerige geluid van de muziek van de mensen verderop. Een vage, maar onmiskenbare strontgeur. Iemand die naast je op zijn hoofd gaat staan. Opdringerige eenden. Fitnessfanaten die hun zonderlinge oefeningen met zakken, ballen en hoepels op een afgeladen veld uitvoeren, met de lege blikken en het nauwelijks onderdrukt gekreun van mensen die in een verlaten gymzaal opereren. Dronkaards. De bal die via de voet van een vriendelijke, maar incompetente vader die laat zien Hoe Hoog Hij Kan Schieten op je buik ploft. Het gebrek aan verkoeling. Meeuwen. Wildplassers. Beginnende koorddansers. De spirituswalm van wegwerpbarbecues. En het onbestemde gevoel dat je minder aan het ontspannen bent dan de rest.

En dat is allemaal nog tot daaraan toe, als je maar wist hoe te ‘hangen’. Lig je op je rug, met je boek omhoog, krijg je stijve armen. Lig je op je buik, dan voel je je heupen. Leunend op een arm? Kan even, tot je onderrug opspeelt. En wat is dat voor gekriebel dat zich via je been over je lijf verspreidt? Was dat stukje gras net ook al nat? Wat is de grond eigenlijk hard, en ongelijk. En mijn hemel, wat ben je eigenlijk verstoorbaar. Overal in het park hangen mensen als in de hoek gesmeten hoopjes kleren, en waar kom jij mee? Wat een geklooi. Genant gedoe.

Ach, was je maar vast oud genoeg om op een bankje plaats te nemen. Of kon je maar een eigen tuin betalen, met tuinstoelen en al. Voor de komende dertig jaar moet je het echter doen met het park.

Hangen zul je, tot je erbij neervalt.