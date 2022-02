Wat komt er in het nieuwe laatste hoofdstuk van ‘De Graanrepubliek’?

De fictieschrijver vertelt zijn verhaal, zet aan het eind een punt en dat was dan dat: zonder actualisering houdbaar tot in de eeuwigheid.

De non-fictieschrijver is nooit klaar. Neem Frank Westerman, auteur van een rijk oeuvre, die in 1999 succesvol debuteerde met De Graanrepubliek, een geschiedenis van de Oost-Groningse herenboeren met hun graankathedralen. Het boek werd een bestseller, er werden honderdduizend exemplaren van verkocht.

Je kunt natuurlijk een punt zetten en de geschiedenis voltooid verklaren, maar dat is gemakzucht. In 2009 verscheen een ‘vermeerderde’ editie van het boek, waaraan Westerman het hoofdstuk ‘De blauwe revolutie’ had toegevoegd. ‘Mijn boek was af, maar de geschiedenis trok zich daar niets van aan,’ schreef hij.

In mei 2005 was koningin Beatrix namelijk per helikopter nedergedaald uit de hemel en had zij een kraan opengezet, waarna het vruchtbare land waarop het graan zo lang had staan wuiven onder water liep. Niet alleen de vette Groningse klei, maar een belangrijk deel van de Groningse sociale geschiedenis werd zo aan het oog onttrokken: de rijke graanopbrengsten hadden een scherpe tegenstelling tussen rijk en arm veroorzaakt in het gebied, dat zodoende uitgroeide tot een broedplaats van Hollands communisme, met Finsterwolde als het Moskou van het Oldambt.

Het moest een gamechanger in de geschiedenis worden, een waterplas van 800 hectare, het Oldambtmeer, met aan de oevers een nieuwe nederzetting, Blauwestad.

Het verhaal van meer en Blauwestad is lang en tragisch. Het is een verhaal waarin hoop vaak omsloeg in ontgoocheling, en een visionair geloof in maakbaarheid steeds weer eindigde in frustratie.

Het plan was magistraal en vol verbeelding: 1.500 bouwkavels aan het water, waarop rijke pensionado’s en yuppen uit de Randstad hun droompaleisje zouden neerzetten, waarna zij met hun koopkracht het verarmde Oost-Groningen een nieuwe economische impuls zouden verschaffen en voor leven in de brouwerij zouden zorgen.

Alleen: ze kwamen niet.

Ja, er werden elk jaar wel een paar kavels verkocht, al waren er ook jaren waarin de teller op nul bleef steken, zoals in 2013. Maar terwijl in de allereerste plannen werd uitgegaan van 2016 als het jaar waarin het project zou zijn afgerond, werd dat al snel bijgesteld naar 2051.

‘Hoogmoed is ook moed,’ zegt Frank Westerman. ‘Maar wanneer slaat een droom om in een nachtmerrie?’

De mensen die de tientallen miljoenen die de provincie in het project had gestoken weggegooid geld hadden genoemd, kwamen hun gelijk al halen. Blauwestad leek gefundeerd op wensdenken.

Het is vrijdagmiddag in Blauwestad. Het waait en het regent en de sfeer is deprimerend. Blauwestad heeft nog geen hart, je kunt een hoop nieuwe huizen bij elkaar zetten, maar een hart laat zich kennelijk moeilijk plannen.

Maar er valt nog iets op: het bruist in Blauwestad van de activiteit. Overal wordt gebouwd. In Het Havenkwartier wordt de grond bouwrijp gemaakt voor Het Arsenaal, een vierkant gebouw met eengezinswoningen en appartementen. De belangstelling is overweldigend.

Sinds 2020 is de verkoop van kavels in Blauwestad namelijk vrij plotseling gaan lopen. In dat jaar werden er 68 verkocht, een aantal dat in 2021 ruimschoots verdubbelde tot 154. Voor dit jaar wordt minstens dezelfde verkoop verwacht.

Corona heeft ermee te maken, veel mensen hebben ontdekt dat je met een snelle internetverbinding overal kunt wonen. De overspannen woningmarkt speelt ook een rol – de eerste Amsterdammers zijn al in Blauwestad gesignaleerd. Verder hebben mensen door corona Nederland leren kennen en hebben ze gezien dat Oost-Groningen prachtig is, het toerisme in het gebied groeit snel.

‘Blauwestad is de Parel van Oost-Groningen,’ zegt Tjeerd van Dekken – hij is dan ook de Groningse gedeputeerde met Blauwestad in zijn portefeuille. ‘Er is hier rust, ruimte en schone lucht.’ Dat was er altijd al, maar nu is dat geheim eindelijk doorgedrongen tot buiten de provincie. Door de relatief lage prijzen en het aangepaste bouwprogramma is wonen in Blauwestad nu ook haalbaar voor de middeninkomens. Je fietst of wandelt over de 800 meter lange Pieter Smitbrug zo naar Winschoten en via de A7 ben je in twintig minuten in Groningen – er is ook een trein.

Frank Westerman zat vorige week zondag in het boekenprogramma Brommer op zee. Daarin vroeg hij lezers van De Graanrepubliek naar hun ideeën voor een nieuw hoofdstuk voor de vermeerderde druk die in 2024 op de markt moet komen, 25 jaar na de eerste.

Waar is de historie van het gebied de afgelopen twaalf jaar ingrijpend herschreven en moet het verhaal worden geactualiseerd?

‘Je voelt trots,’ zegt gedeputeerde Van Dekken, gevraagd naar wat Blauwestad betekent voor de Oost-Groningers. Een nieuw zelfbewustzijn, bedoelt hij. Terwijl een gevoel van miskenning en achterstelling lang het overheersende Oost-Groningse sentiment vormde, meer dan trots.

Wanneer slaat een nachtmerrie om in een droom?

Misschien is hier sprake van een interessant nieuw hoofdstuk in de Groningse mentaliteitsgeschiedenis.

