Wat je ook vindt van de Formule 1 in Zandvoort, nieuwswaardig is de sport zeker

Dit weekend is het zover: de Formule 1 in Zandvoort. Ook in de Volkskrant ruime aandacht voor Max Verstappen, de Dutch Grand Prix en alles wat er op én rond het duincircuit in Zandvoort gebeurt. Lang niet alle Volkskrantlezers zijn daarover te spreken. Zo schrijft Constance Scholten uit Voorburg: ‘Op zich is het vreemd dat men in deze tijd een dergelijk evenement met alle egards binnenhaalt. Het te verwachten verbruik van fossiele brandstoffen en de bijbehorende uitstoot van ongewenste stoffen past slecht in deze tijd vol zorgen om het klimaat.’

Daarnaast wijst Scholten op de overvolle treinen waarin gewone reizigers gezelschap krijgen van grote groepen racefans. ‘Onderweg zal geen sprake zijn van een zitplaats voor iedereen om nog maar te zwijgen van goede ventilatie, frisse lucht of anderhalvemeter afstand, terwijl dat toch belangrijke reden waren om het Formule 1-circus wel en andere grote evenementen niet te laten doorgaan. Het zijn vreemde tijden, maar er worden nog vreemdere beslissingen genomen.’

‘Bij alle heisa in ons land - ook in deze krant - over de GP in Zandvoort wordt iets essentieels over het hoofd gezien’, stelt Pim Baldee uit Oldeberkoop. ‘Is autoracen wel een sport? Welnee! De sporter gebruikt zijn eigen energie om te bewegen. Bij de autocoureur zorgt de motor voor de snelheid, niet de bestuurder. Dus Max Verstappen en de anderen hanteren slechts knoppen, hendels en pedalen.’

Hoe zit dat eigenlijk? Mark van Driel, chef van de sportredactie, licht toe: ‘Ik hou de sportverslaggevers graag voor dat de Volkskrant de Formule 1 niet verslaat, maar de wondere wereld van Max Verstappen. Voor Verstappen deden we weinig aan autosport, na zijn vertrek zal dat hetzelfde zijn.

‘Die wondere wereld van Verstappen, een van de populairste en beste betaalde sporters van Nederland, is deze week in Nederland. Dat leidt tot ophef. Veel mensen zijn enthousiast over het lawaaiige spektakel, anderen ergeren zich aan het geldverslindende publieksevenement, waarvoor uitzonderingen op milieu- en coronaregels lijken te gelden. Juist die verschillende aspecten aan deze race en de controverse voeden de berichtgeving. De discussie over de toeschouwers, het kort geding over stikstof, de financiële perikelen, de politieke keuzes, de rol van de prins, de impact op Zandvoort: het zijn verhalen die in de nieuwskrant thuishoren.

‘Op de sportpagina’s krijgt het evenement uiteraard ook extra aandacht, want er valt veel te vertellen over de Formule 1. Over de cultuur, over de coureurs, over het circuit van Zandvoort, over de techniek. Of het sport is? Of het leuk is? Die vragen kan iedereen voor zichzelf beantwoorden met behulp van die stukken. Een wonderlijk gedoe is het zeker.’