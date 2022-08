Wat is toch de reden voor die Oost-Indische doofheid van onze bewindsleden?

Ik had het streven realistisch gehouden en slechts twee dunne boeken meegenomen naar de Franse camping. Het eerste betrof een origineel snoepje uit 1947 van Carmiggelt, Allemaal onzin, het tweede boek was van Kim Putters, Het einde van de BV Nederland. Carmiggelt bezorgde me vanaf de eerste bladzijde een brede grijns, Putters diepte de frons in mijn voorhoofd een stukje verder uit. Het is niet eenvoudig te bedenken wat ons land op dit moment het meest nodig heeft.

Putters ziet grote noodzaak voor onze samenleving om een inspirerend verhaal te hebben dat ons toekomstperspectief geeft en met elkaar verbonden houdt. Nederland moet volgens hem niet meer als een BV worden gemanaged. Dat geeft geen antwoord op de grote opgaven waarvoor wij ons gesteld zien, zoals de aanpak van de woningnood, duurzaamheid en energievoorziening, en het tegengaan van polarisatie. Volgens Putters heeft de managementstijl van de overheid een beleid opgeleverd dat te vaak uitgaat van onrealistische aannamen, bijvoorbeeld hoe zelfredzaam mensen zijn. Ook is er onvoldoende oog voor het feit dat problemen zich zelden afspelen binnen één keurig afgebakend domein, waardoor je die niet kunt oplossen door binnen de grenzen van departementen te blijven. Putters pleit voor een integrale blik op ons welzijn waarbij maatregelen worden genomen die effect hebben in de volle breedte van het leven van burgers.

Het einde van de BV Nederland leest niet lekker weg, het is een wat klinische aaneenschakeling van observaties en aanbevelingen. Toch is het boek een aanrader, omdat Putters inzicht geeft in de oorzaken waardoor er tussen de overheid en burger zo’n ongezonde verhouding is ontstaan, en hij reikt vervolgens ook handvatten aan voor een weg naar voren. Een welkome boodschap gezien de tijd waarin we leven. Ik snak ernaar om weer te kunnen geloven dat we bij de overheid in goede handen zijn.

Eén kwestie laat Putters echter terzijde – vermoedelijk omdat hij de kritiek opbouwend wil houden – terwijl ik die behoorlijk fundamenteel vind: de vraag wáárom bewindslieden zo slecht luisteren. Als we alle hoofdpijndossiers die de afgelopen kabinetten zijn ontstaan op de grond zouden uitspreiden, zou geen klinker op het Binnenhof onbedekt blijven. De gemene deler lijkt daarbij Oost-Indische doofheid te zijn geweest bij de betrokken bewindslieden. Ik vraag me af wat daarvoor de reden is.

Zijn er te veel adviesorganen, aanbevelingen en geluiden uit de samenleving waardoor alles verstomt tot onverstaanbare ruis? Vinden politici dat ze het beter weten? Denken ze zoiets als ‘Ach, weerstand is er altijd, het komt wel goed’? Bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 bijvoorbeeld, waren alle reacties negatief, van de Raad van State tot partijen uit het werkveld; iedereen heeft toen van zich laten horen en het unanieme geluid was: ‘Dit is geen goed plan.’ Daar werd niets mee gedaan. Ik denk dat dat de momenten zijn waarop de burger afhaakt: als je het gevoel krijgt dat het toch niet uitmaakt wat je doet of zegt.

Van afhaken schiet je alleen zo weinig op. Dat bleek trouwens ook uit het boekje van Carmiggelt. In een kolderiek stuk over verkiezingen schreef hij ‘de hele troep mijn brede rug toe te draaien’ waarna de beste man vertrok naar een onbewoond eiland. Onderweg kwam hij een haai tegen die hij van het idee af moest praten hem op te eten, het eiland bleek druk bewoond met mensen die dezelfde politieke sores hadden en uiteindelijk belandde Carmiggelt in de pan van een stel kannibalen. Dat bracht de schrijver tot de conclusie dat hij wellicht beter in Amsterdam had moeten blijven. Zo slecht was het thuis nog niet.