Wat is tegenwoordig een symbool van de democratie? Een vernielde tank op het Leidseplein

Die Russische tank staat nu al een dag of vijf op het Amsterdamse Leidseplein, maar hij trekt nog steeds veel bekijks. Hij staat daar, blijkens het bord ernaast, ‘als een symbool van de kwetsbaarheid en veerkracht van de democratie’ – mooie woorden voor een vernielde tank in de ochtendzon.

‘Gelieve geen bloemen, vlaggen, kaarsen en dergelijke te plaatsen. Deze worden weggehaald’, staat er op het bord. Grootspraak, want het ding ligt vol bloemen, en er hangt ook een vlaggetje, met de tekst: ‘In deze tank zijn 4 jongens omgekomen. R.I.P.’

Rest in peace. Het is maar de vraag of die postume vrede is weggelegd voor die vier jongens die, met behulp van die tank, een onbekend aantal Oekraïense burgers hebben uitgemoord. Ze kwamen uit Oelan-Oede, die jongens, vlak bij de Mongoolse grens.

Ik ben wel eens in Oelan-Oede geweest, ten tijde van de Sovjet-Unie. De mensen daar droegen rare hoedjes, ze aten smakelijke, maar zwaar op de maag liggende deegballen gevuld met schapenvlees en gefrituurd in schapenvet, en ze hadden een doodeng standbeeld van Lenins hoofd, dat daar, bijna 8 meter hoog, heerszuchtig over de stad uitkeek. (Het staat er nog steeds. Ga gerust eens kijken. Zonder Lenin was die hele oorlog er nooit geweest, en had die tank nooit op ons Leidsepleintje gestaan.)

Er komen twee bouwvakkers met helmen aanlopen. Een van hen heeft een heel casino wit onder zijn arm, plus een gezinspot pindakaas. ‘In zo’n tank kan het zomaar 50 graden worden, als de klep dicht zit’, vertelt hij zijn maat. Ik geloof het graag. Mannen weten zulke dingen.

Er passeert een Brits gezin, vader, moeder, dochtertje van 12, zoontje van 10, allen voorzien van het klassieke Britse, scheve en daarom zo sympathieke armoedzaaiersgebit. De moeder en de dochter werpen een blik vol afkeer op de tank, maar het zoontje vraagt dromerig: ‘Pap? Moet je een rijbewijs hebben om een tank te mogen besturen?’ De vader antwoordt per omgaande: ‘Nee. Dat leren ze je in het leger.’

‘Gratis?’, vraagt het jongetje verrukt. De man knikt, trots, alsof het zijn eigen verdienste is, en zegt: ‘Kom, we gaan ontbijten.’ Ze lopen naar de aanpalende McDonald’s, waar op een levensgrote poster een dito kipburger passanten moet verleiden tot ‘lekker Grieks genieten’.

‘Grieks genieten’, las je vroeger wel in contactadvertenties. Het betekende dat je op zoek was naar anale seks. Maar ja, contactadvertenties bestaan niet meer. ‘Grieks genieten’ is nu een kipburger met blokjes feta erop, en een vernielde tank is een symbool van de democratie.

Nou ja, waarom ook niet?