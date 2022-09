Wat is het geheim achter het grote succes van de Voedselbank?

Uitgifte bij de Voedselbank. Beeld ANP / Patricia Rehe

Volgens analist Juergen Brenning is het erg bijzonder hoe snel de organisatie groeit. ‘Ze krijgen er in rap tempo tienduizenden klanten bij. Welke partij of bedrijf groeit er tegenwoordig nog zo snel? We denken dat hier grote lessen uit te trekken vallen voor moderne organisaties.’

Ook steeds meer jongeren weten de Voedselbank te vinden, terwijl deze doelgroep notoir moeilijk is om te bereiken. Hoe doet de Voedselbank dat toch? Ze zetten geen influencers in om reclame te maken en werken ook niet met gerichte reclames op YouTube of Spotify. ‘Supermarkten moeten misschien wel op hun tellen gaan letten, als dit zo doorgaat’, zegt Brenning. ‘De Voedselbank is in ieder geval ‘here to stay’ en drukt een duidelijke stempel op de samenleving als merk en als begrip onder grote delen van de bevolking.’

In een tijd waarin veel bedrijven en organisaties moeite hebben om te groeien of zelfs last hebben van krimp, is de populariteit van de Voedselbank aanleiding voor een feestje. Ze bereiken steeds meer mensen uit onverwachte hoeken van de samenleving. Knap, want veel andere partijen breken maar moeilijk uit hun niche.

Toch is de rappe groei van de Voedselbank niet alleen maar feestelijk. Brenning: ‘We kunnen er de vinger nog niet precies op leggen, maar zo’n ontwikkeling heeft soms iets ‘unheimisch’. Kijk bijvoorbeeld naar Facebook of naar het bedrijf van Elon Musk. Snelle groei is natuurlijk geweldig, maar heeft vaak ook een schaduwkant.’