Wat is goede smaak? Ik kom erop omdat ik twee bejubelde films zag die ik tamelijk smakeloos vond

In deze tijd, waarin de moraal van schuld en boete overal in allerlei verschijningsvormen opduikt, wil ik het voor de verandering hebben over goede smaak. Eigenlijk heb ik nooit geweten wat goede smaak is. Vaak wordt gezegd dat goede smaak niets anders is dan de mening van de heersende mode, maar helemaal bevredigend is dat antwoord niet. Slechte smaak is ogenschijnlijk makkelijker te duiden. Slechte smaak zit dicht tegen kitsch aan en draagt altijd een element van sentimentaliteit in zich. Vooral tegen Kerst krijgt sentimentaliteit de vrije hand in verhalen en films, die ons onverwacht de tranen in de ogen doen springen. Onlangs zag ik op Netflix een documentaire over de violist Yehudi Menuhin (1916-1999). Daarin merkt hij op dat ‘sentimentele liederen vaak meer ontroeren dan het leed van ongelukkige mensen’.

Ik kom erop omdat ik de afgelopen tijd twee door critici bejubelde films zag die ik tamelijk smakeloos en banaal vond. De eerste film was Rimini van regisseur Ulrich Seidl. De film gaat over een verlopen schlagerzanger, die in de Italiaanse badplaats Rimini optreedt voor toeristen, van wie de meesten overjarige Oostenrijkse vrouwen zijn, op zoek naar een verzetje. Het verhaal speelt in de winter als vrijwel alle hotels zijn gesloten zijn – een intense treurigheid spat ervanaf.

Om zijn karig honorarium wat op te krikken, verhuurt de zanger zijn lichaam ook voor seksuele hand-en-spandiensten, wat hem niet altijd even goed afgaat, want hij heeft erectieproblemen. Nogal logisch, de vrouwen die zich door hem laten bevredigen – of wat daarvoor doorgaat – zijn bepaald niet moeders mooisten. Mij lijkt het van moed getuigen dat deze oudere actrices – het zijn vast amateurs geweest – zich voor de camera hebben laten neuken door een vetzak die naar alcohol moet stinken.

Het gewone dagelijkse leven is vaak lelijk en smakeloos. Rimini is zo’n hyperrealistische film, waarin alles opzettelijk onsmakelijk is gemaakt. Dat is ook nog gebeurd zonder een greintje ironie, maar met een ernst die je alleen in Duitstalige films tegenkomt. Bij weer zo’n naargeestige vrijpartij had ik de neiging weg te lopen, wat misschien komt doordat ikzelf ook wat ouder ben en niet meer zo gedreven word door de drift om naakt voor de spiegel een pirouette te maken.

Toen ik eindelijk buiten stond, bedacht ik dat dit nou echt een film was voor Ischa Meijer (1943-1995). Hij hield erg van Duitse schlagers, niet in de laatste plaats omdat hij concentratiekamp Bergen-Belsen had overleefd. Later, als volwassene, kwam hij pas helemaal op dreef als hij zich in Duits gezang kon uitleven. Lang geleden heb ik hem met Olga Zuiderhoek zien optreden in een bewerking van Jan de Hartogs toneelstuk Het Hemelbed. Een halfnaakte Ischa, wat Theo van Gogh, die in de zaal zat, deed opmerken: ‘Men zegt weleens dat het lichaam de tempel is van de geest, maar bij Ischa is het meer een kraakpand.’

Mij verbaasde het niet, toen ik de dag na mijn bioscoopbezoek in deze krant een juichend stuk las over Rimini van Arnon Grunberg. Wat je verafschuwt, vind je natuurlijk prachtig.

Een andere film die voor mij op een teleurstelling uitliep, was Triangle of Sadness van de Zweedse regisseur Ruben Östlund. Het begint inderdaad prachtig met de casting van modellen en het twistgesprek daarna tussen een mannelijk en een vrouwelijk model over wie de rekening van een etentje zal betalen. Sociale gelijkheid bestaat niet, krijg je mee.

Maar dan volgt een lesje in maatschappijleer dat zich bijna op kleuterniveau afspeelt. Het drama speelt zich af op een jacht waar de superrijken zich vermaken. Hun leven is leeg, want er valt niet veel meer dan te consumeren en geld uit te geven. Bijna alles wat wij te zien krijgen, is een cliché: de verwende passagiers, de dronken kapitein, het liflafjesdiner terwijl de storm opsteekt, het kotsen, braken en schijten van zeeziekte – Monty Python en Wim T. Schippers deden het beter – de schipbreuk, het aanspoelen op een onbewoond eiland en de omkering aldaar van de machtsverhoudingen. Al snel kon ik met succes elke volgende scène voorspellen. Dat het bestaan een oorlog is van allen tegen allen, zoals Thomas Hobbes al zei, werd ons voor de zoveelste keer ingepeperd, terwijl citaten over communisme en kapitalisme ons om de oren vlogen.

Dat het leven van de rijken een cliché is, dat je dus ook zo moet weergeven, lijkt mij geen overtuigend argument. Bill Gates zie ik daar niet aan boord zitten en zelfs zo’n rijke zwerver als Harry Mens moet tot meer in staat zijn dan alleen maar te klagen over de smaak van de champagne en de kleur van de zeilen. Triangle of Sadness is driemaal een lege film.