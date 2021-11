Wat is er onduidelijk aan de woorden ‘onacceptabel’ en ‘sluiten'?

Het eindeloze hekwerk rond het vreemdelingenkamp is afgeplakt met zwart landbouwplastic, wat daar gebeurt blijft daar, de mensen die er wonen mogen geen bezoek ontvangen ook al willen ze dat graag. Wekenlang was ook de pers niet welkom, nu is er een ‘rondleiding’ met strenge regels en bewakers in de rug. Die breken botweg gesprekken af, bijvoorbeeld door ongevraagd een slaapruimte binnen te vallen, de deuren kunnen niet op slot.

Het is ter bescherming van de ‘privacy’ van de bewoners, herhaalt de locatiemanager maar weer, ‘what privacy?’ zegt iemand in die kamer waarvan ik de naam niet noem, want de Taliban heeft lange armen en klagen lijkt op ondankbaarheid. En hij vertelt over de fluistergesprekken met zijn vrouw, alles luistert hier altijd mee, uit arren moede appen ze elkaar om gezinsdingen te bespreken. Terwijl ze in dezelfde ruimte zijn. Terwijl er zoveel te bespreken is.

De kamers hebben geen plafond, er staan stalen stapelbedden, een vrouw tilt een tapijttegel op, daaronder is het nat. Compartimenten is een beter woord. Lawaai waait over dunne lage scheidingswanden, huilende baby’s, een vrouw onwel, de wind slaat ’s nachts tegen het tentdoek zodat kinderen gaan schreeuwen.

Dit gingen de autoriteiten nooit meer doen: een tentenkamp bouwen waar mensen in onacceptabele omstandigheden maandenlang moeten leven. Toch kwam op dezelfde plek hetzelfde kamp met dezelfde tenten terug, ‘paviljoententen’, corrigeren de autoriteiten, zoals ze dat in 1999 al deden toen tenten voor asielzoekers acceptabel werden verklaard als ‘tijdelijke noodvoorziening’. Flexibel, economisch, efficiënt. Dat was nog voor de zegetocht van het begrip ‘massa-emigratie’, voor Geert Wilders, voor de gure wind die opstak tegen vreemdelingen.

Vluchtelingenkamp Heumensoord. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Maar dit zijn geen asielzoekers, dit zijn evacués, op het nippertje uit Kabul gered waar ze banen hadden, huizen, een toekomst. Veel werkten voor internationale organisaties. Nu doen ze hun best op dit land en op de taal – in appgroepen sturen ze foto’s van hun huiswerk rond, op de fiets verkennen ze de stad, ze willen aan het werk maar dat mag niet want ze hebben geen adres.

Op zanderig terrein verzamelt zich een groep, één uit dat de situatie matig is en snel verslechtert, totdat hij wordt afgekapt, de rondleiding moet verder. Daarachter deelt het Rode Kruis kleding uit zoals dat ook gebeurt in echte vluchtelingenkampen.

De Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens verklaarden dit kamp ‘onacceptabel’, ‘groot gebrek aan privacy’, ‘sluiten’ – wat is daar onduidelijk aan? Wat was er onduidelijk aan dezelfde teksten van zes jaar geleden? Wat was er onduidelijk aan de woorden van de Ombudsman in 2001: ‘Het vereiste van humane opvang is te ver op de achtergrond geraakt’?

Keurig vragen we de locatiemanager waarom dit kamp bestaat, ‘ik ga daar niet over’, ‘dit is wat wij kunnen faciliteren’, ‘wij werken ons de pestpokken’ – wat moet ze anders zeggen. Alles wat vreemdelingen betreft is politiek en dit is het resultaat.

Keurig vragen we de Afghanen of ze weten van het huizentekort, ja, dat weten ze, ‘wij begrijpen dit probleem volkomen, wij zijn dankbaar dat we worden opgevangen, maar er moeten toch betere alternatieven zijn?’

Zes jaar geleden woonden hier drieduizend Syriërs, nu duizend Afghanen en er is geleerd: kinderen mogen naar school in de stad, mogen naar voetbal, er is psychische zorg, een pop-up-bieb, een tafeltennistafel. De immigratiedienst werkt voortvarend aan de procedures, iedereen krijgt razendsnel een verblijfsvergunning. Maar uitzicht is er niet.

Er zijn geen ramen in de kamers. Grote gezinnen hebben geluk, die krijgen een eigen compartiment, de rest slaapt bij wildvreemden, ‘dus als mijn vrouw zich wil omkleden moet dat op de wc, of met iemand voor de deur’.

Dan valt de locatiemanager ineens hard uit tegen een journalist – te hopen is dat ze dezelfde toon aanslaat tegen haar meerderen. De mensen van de opvangorganisatie doen zoals gewoonlijk wat ze kunnen, trouw en betrokken, maar vertellen ze hun staatssecretaris ook dat het kamp een reflectie is van het onbeschaafdste dat dit land te bieden heeft?

Elke avond dooft het licht om tien uur, ‘iedereen probeert dan slaap te krijgen maar het is steeds weer wakker worden van nieuw geluid’. En in de eetzaal hangt artikel 1 van de Grondwet in zes talen, opdat de vreemdelingen daarvan kennis nemen.

De rondleiding ten einde, maant de locatiemanager nog één keer de privacy van de mensen te respecteren. Het is geen ironie.