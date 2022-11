Wat is er aan de hand in de VS? Is 80 het nieuwe 40, is sterven volkomen passé?

Donald Trump heeft zichzelf deze week opnieuw gelanceerd, maar het lijkt erop dat hij met een pisboogje even verderop weer is neergestort. Deze week werd de aankondiging dat hij in 2024 weer gaat meedoen aan de presidentsverkiezingen opmerkelijk lauw ontvangen. Natuurlijk waren er de meelopers die het zekere voor het onzekere namen en zeiden dat ze nog altijd in Trump geloofden, maar er kwamen uit de Republikeinse hoek veel geluiden van twijfel.

Eigenlijk was ik het alweer bijna vergeten, die dreinerige stem, het stompzinnige gepoch, de met grote stelligheid gebrachte leugens, die slangenblik en de levenloze ogen, dat autoverkoperskapsel. Maar in Mar-a-Lago, waar Trump dinsdag zijn kandidatuur bekendmaakte, was het er allemaal weer – een nachtmerrie.

Donald Trump was weerzinwekkend en is dat, zo bleek, nog steeds. Dat zou op zich niet zo erg zijn, als hij maar niet opnieuw president van de VS zou willen worden. En dat wil hij dus wel. Straks is hij 78 en neemt hij het op tegen de dan 82-jarige Joe Biden, die met zijn baseball-cap ook maar blijft doen alsof hij een jonge god is.

Wat is er aan de hand, in de VS? Bestaat de rustige levensavond niet meer? Is tachtig het nieuwe veertig? Heeft Meta de levenscode gekraakt, is sterven opeens volkomen passé?

De moed niet opgeven, mensen. Er is een lange lijst met Republikeinen die serieus overwegen zich ook kandidaat te stellen, omdat ze denken dat Trump geen kans maakt en, belangrijker, zij wel. Rijke sponsors keren zich van Trump af. Zijn eigen dochter twitterde dat ze haar gezinnetje belangrijker vindt dan het bijstaan van haar vader. Zijn voormalige propaganda-zender Fox zette vraagtekens bij zijn kandidatuur. De voormalige Trump-krant The New York Post had het op de voorpagina ironisch over ‘een gepensioneerde uit Florida’ die verrassend had bekendgemaakt dat hij president wilde worden.

Chris Sununu, de gouverneur van New Hampshire, draaide er niet omheen en verwees naar 2020: ‘He’s a loser.’ De Republikein die dat twee jaar geleden over Donald Trump had durven zeggen, was politiek dood geweest.

Zo gaat het dus ook met Trump, het ene moment ben je de held en is iedereen doodsbang voor je, het volgende – en je weet nooit precies waar het is omgeslagen – ben je oud nieuws, gedateerd en een zielig geval, wil iedereen je weghebben en word je belaagd door ambitieuze concurrenten.

Trump had het in zijn speech in Mar-a-Lago over zijn succesvolle omgang met Kim Jong-un van Noord-Korea en verzekerde zijn gehoor dat onder zijn bewind Poetin het nimmer had gewaagd ten oorlog te trekken. Hij was kennelijk vier jaar president van het paradijs geweest, van de beste natie in de geschiedenis van de wereld. Het had allemaal iets wanhopigs, die illusies over vroeger; hij las ze voor van de autocue alsof hij zo langzamerhand ook doodziek werd van zijn eigen gebral.

De factcheckers van CNN waren ook maar weer aan het werk getogen, en telden meer dan twintig onwaarheden in ruim een uur, wat me trouwens nog meeviel.

Veiligheidsmensen moesten intussen voorkomen dat toehoorders de balzaal van Mar-a-Lago voortijdig verlieten omdat ze het chaotische gezwets van de pensionado op het podium niet langer konden verdragen.

Trump heeft zijn fans lang aangezien voor idioten die hij alles kon wijsmaken en, eerlijk is eerlijk, die indruk wekten ze ook. We moeten afwachten of er een nieuwe Trump komt, maar dat de ouwe over de datum lijkt, is vooruitgang en vooral een opluchting.