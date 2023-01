‘Wat in Brazilië is gebeurd, gaat weer gebeuren - de vraag is alleen wanneer, waar en op welke manier’

Confrontatie tussen aanhangers van oud-president Jair Bolsonaro en Braziliaanse ordetroepen bij het parlementsgebouw in Brasilia. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

‘Het was leuker geweest om meer verrast te zijn door de chaos in Brazilië, maar het ging geheel volgens script. Toch is wat de aanhangers van Bolsonaro hebben aangericht veel ernstiger geweest dan de invasie van het Congresgebouw door Trump-aanhangers in januari 2021', aldus Amerika-correspondent Tommi Hannula in een opiniestuk voor de Finse krant Helsingin Sanomat. ‘Wat zondag in Brasília heeft plaatsgevonden, zou je moeten vergelijken met Trump-aanhangers die niet alleen het Congres hadden bestormd en bezet, maar ook het Witte Huis en het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het is duidelijk dat de omvang en de materiële schade in Brazilië vele malen groter is.’

Brazilië-correspondent Philipp Lichterbeck schrijft in een opiniestuk voor Deutsche Welle dat het herstellen van de fysieke schade na de razernij van de ‘Bolsonaro-fanatici’ waarschijnlijk miljoenen zal gaan kosten, maar de schade aan de Braziliaanse democratie en aan de collectieve psyche van het land ‘veel groter’ is. ‘Terwijl de liberale media de verantwoordelijken nu bij naam noemen – golpistas, criminosos, terroristas (staatsgreepplegers, criminelen, terroristen) – koesteren anderen nog steeds het bolsonarisme. Het draait allemaal om ratings, clicks, likes en natuurlijk veel geld.’

Vooral dat laatste heeft volgens Lichterbeck het mogelijk gemaakt dat ‘het bolsonaristische gif van leugens en halve waarheden, eigenrichting, pseudo-religieuze waanvoorstellingen, onverdraagzaamheid, onwetendheid, arrogantie, geweld en ronduit domheid zich hebben verspreid en zijn doorgedrongen in de hoofden en harten van miljoenen Brazilianen en tal van leden van de Braziliaanse veiligheidstroepen’.

Het is een ‘onheilspellende ontwikkeling’, aldus Lichterbeck, en pogingen om deze mensen weer zoiets als burgerlijke, democratische praktijken bij te brengen, ‘zullen waarschijnlijk nutteloos blijken te zijn’. Daarom moeten zij en hun geldschieters, zo stelt Lichterbeck, ‘echt van de straat worden gehaald en gestraft, ter wille van het welzijn en de veiligheid van de werkelijk rechtschapen burgers’.

Dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan, meent Eduardo Porter, die voor Bloomberg columns schrijft over Latijns-Amerika. ‘De demonstranten die de hoofdstad van Brazilië plunderden, keken naar het noorden voor inspiratie en professionele tips.’ Daarom hebben de Verenigde Staten volgens Porter ‘de verantwoordelijkheid om te helpen bij het blussen van de branden die in navolging van die 6 januari zijn ontstaan’.

Maar waar in de VS extreem-rechts een president steunde die zijn herverkiezing had verloren en zijn toevlucht nam tot beschuldigingen van fraude, gingen de betogers in Brazilië nog een stap verder, aldus politicoloog Daniel Kersffeld in de Argentijnse krant Pagina 12. ‘Ze bespraken openlijk de afschaffing van de democratie en de noodzaak van een militaire interventie. In hun opvatting is niet langer de Braziliaanse president Lula de Silva of politiek links het probleem, maar de democratie als systeem.’

De Spaanse krant El País schrijft in een hoofdredactioneel commentaar dat de gebeurtenissen die zondag in Brasilia hebben plaatsgevonden, net als de aanval op het Amerikaanse Capitool twee jaar geleden, zouden moeten dienen ‘als herinnering aan het enorme gevaar dat radicale bewegingen vertegenwoordigen’. Maar ook aan ‘de noodzaak van democratische krachten om verenigd te blijven en te voorkomen dat deze radicale bewegingen zuurstof krijgen’.

Het is een oproep tot eensgezinde waakzaamheid waartoe ook Fanny Jönsson in een commentaar voor de Zweedse krant Aftonbladet maant: ‘Is dit het nieuwe normaal? De poging tot een staatsgreep in Brazilië vond bijna precies twee jaar plaats na de poging tot een coup in het Amerikaanse Capitool, en slechts een maand na de grootste antiterrorismeoperatie tot nu toe in Duitsland, die ook gericht was op het stoppen van een extreem-rechtse poging tot een putsch. Over de hele wereld zijn er berichten over het verval van de democratie. Je moet oogkleppen op hebben om hier geen patroon in te zien. (...) Hoe de situatie in Brazilië zich zal ontwikkelen, is onduidelijk. Wat wel helder is, is dat zoiets weer gaat gebeuren - de vraag is alleen wanneer, waar en op welke manier. Maar of het de norm wordt, is aan ons om te beslissen.’

Voorlopig zijn alle ogen nog gericht op Brazilië. Daar zal, volgens mediastrateeg Arick Wierson in een opiniestuk voor CNN, de manier waarop Lula da Silva de jongste aanval op de democratie gaat aanpakken wel eens bepalend kunnen worden voor zijn derde termijn als president. ‘Lula da Silva (eerder van 2003 tot 2011 president) werd gekozen om veel van het hard-rechtse beleid van de regering-Bolsonaro ongedaan te maken, Brazilië opnieuw op te nemen in de internationale economische wereldorde en, als rentmeester van het Amazone-regenwoud, het land opnieuw positioneren in de voorhoede van de strijd tegen klimaatverandering.

‘Hij moet al die kwesties nog steeds aanpakken, maar richt zich nu op andere, veel urgentere uitdagingen: de rechtsstaat herstellen, herbevestigen dat het leger zich inzet voor de democratische instellingen van het land en het geloof van de Brazilianen in democratie nieuw leven inblazen. Zijn presidentschap is pas iets meer dan een week oud, maar Lula de Silva moet nu al snel in actie komen tegen een reële en voortdurende bedreiging van de democratie.’