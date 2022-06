Hoe zal men straks, als Oekraïne stand heeft weten te houden en Poetin bij een paleiscoup uit de weg is geruimd, terugkijken op dit conflict? Zelensky verwijt het Westen veel te lang te hebben weggekeken. Voor ons is de Russische expansieoorlog pas op 24 februari begonnen, voor Kyiv al in 2014, met de Krim.

Zowel het revanchisme van Rusland als het nietsontziende karakter van de dictator van dienst, als de lang trage westerse reactie, herinnert aan (de omgang met) nazi-Duitsland in de jaren dertig. En die parallel is ook nuttig om die nu als wegkijken gehekelde reactie te verklaren. Wat Hitler en Poetin gemeen hebben, is dat ook de meest onredelijke dictators beginnen met het minst onredelijke.

Dat men Hitler indertijd zo lang liet begaan, is naderhand verklaard uit het trauma van de Eerste Wereldoorlog: een strijd die men, met de snelle veldtocht van de Frans-Duitse Oorlog van 1870 in het achterhoofd, binnen een paar maanden dacht te beslissen, maar in de loopgraven in een bloedbad van vier jaar uitmondde.

Nooit meer ‘zomaar’ oorlog ‘om niets’: dat was de insteek van de nu veel gesmade appeasement-politiek van Chamberlain, wiens ‘Peace for our time’ - waarbij Tsjechoslowakije ‘omwille van de vrede’ het Sudetenland moest afstaan - toen in de meeste westerse kranten inderdaad als vredereddend werd gevierd.

Versailles

Maar daaronder, onder dat ‘niet nogmaals een oorlog om niets’, lag iets, wat toen minder duidelijk uitgesproken werd en wordt: dat Hitler ‘best wel een punt had’ met zijn kritiek op de Vrede van Versailles. Een vrede, waarvan intussen in bredere kring erkend werd dat zij onredelijk was geweest, omdat zij te veel door begrijpelijke Franse wraakzucht - het was het noorden van Frankrijk dat in een maanlandschap was veranderd, niet het westen van Duitsland - werd gedicteerd, terwijl Berlijn en Wenen echt niet de enige schuldigen waren.

De overwinnaars van 1918 moesten op grond van de uitgangspunten van Versailles - bovenal de 14 Punten van Wilson - erkennen dat de eerste internationale daden van Hitler (ik laat dus de afbraak van de Duitse rechtstaat als binnenlandse aangelegenheid buiten beschouwing), hoe onheilspellend ook in het licht van diens doeleinden, op zich niet echt onacceptabel oogden. In elk geval was verhindering geen oorlog waard. Uittreden uit de Volkenbond: beslissing van een soevereine staat. De militaire bezetting van het Rijnland: dat was wel Duits territorium. De annexatie van het Saarland: uitkomst van een legaal referendum.

Een en ander gold zelfs voor de eerste expansie buiten de Duitse grenzen van 1919. De Anschluss, hoezeer ook het referendum door Hitler was gemanipuleerd: Oostenrijk was in Versailles het nationale zelfbeschikkingsrecht ontzegd, dat aan alle overige Midden-Europese volken gewoon was gegund. Logisch in dit concrete geval - Frankrijk was de oorlog ingegaan om Duitsland kleiner te maken, niet nog groter - maar wel een schending van Wilsons eígen pretentieuze uitgangspunt.

En ook bij het Sudetenland heeft dit vast een rol gespeeld. De inwoners waren voor liefst viervijfde Duits: waarom was hen in 1919 niets gevraagd, en waren zij - alleen op grond van de oeroude historische grenzen van het koninkrijk Bohemen - automatisch tot Tsjechische onderdanen gemaakt? Pas met Hitlers overval op Polen werd een volstrekt evidente grens overschreden.

Parallellen

Daar liggen ook de parallellen met Hitlers hedendaagse epigoon Poetin. Waarom heeft het Westen zich na de Krim en de Donbas tot wat sancties beperkt? Vermoedelijk mede omdat men in Brussel ergens vond dat ook Poetin in die gevallen ‘best wel een punt had’. In feite begon het al met de Russische steun voor de Zuid-Ossetische separatisten in 2008: als Georgiërs een eigen staat mogen vormen, waarom de Ossetiërs dan niet? Geen misverstand: Poetin steunde ze niet uit nobele menslievendheid - maar met de westerse steun aan een onafhankelijk Kosovo (hoe begrijpelijk toen ook) was er wel al een precedent gecreëerd.

En dan de Krim: in meerderheid door Russen bewoond, en zeer lang ook gewoon tot Rusland behorend. In 1954 met een pennestreek door Chroesjtsjov naar Oekraïne overgeheveld. Iets waartegen toen niemand protesteerde (in Sovjettijden natuurlijk ook niet raadzaam), tevens omdat het een ambtshandeling zonder veel echte staatkundige consequenties betrof.

Vergelijk het met Vlieland en Terschelling: tot 1942 behorend bij Noord-Holland, toen door de Duitse bezetter naar Friesland overgeheveld omdat de boot uit Harlingen vertrekt. Dat is in 1945 zo gelaten: provinciale grenzen zijn in de Nederlandse eenheidsstaat voor burgers betrekkelijk betekenisloos. Maar stel dat de FNP volgend jaar bij de Statenverkiezingen de meerderheid haalt en de Friese onafhankelijkheid uitroept? Dan zullen ze op die twee eilanden terecht zeggen: hoho, dáárin gaan wij niet automatisch mee. Een referendum graag!

Referendum

Dat had men dus bij de ontbinding van de Sovjet-Unie eigenlijk ook op de Krim moeten houden. Poetin heeft dat in 2014 op zijn manier alsnog gedaan, zoals Hitler dat in 1938 op zijn manier ook in Oostenrijk deed. Er is voldoende reden om aan te nemen dat zelfs bij een eerlijk referendum beide keren de bevolking voor Berlijn cq. Moskou had gestemd. Natuurlijk niet met zo’n Noord-Koreaanse meerderheid, maar wel met zeg 60 procent Ik snap: zo’n referendum had in 1991 een Doos van Pandora geopend. Maar de opening daarvan volgde later alsnog.

Ik maak mij sterk dat dit in 2014 voor Europa in het achterhoofd heeft meegespeeld. Over een halve eeuw zullen we het zeker weten, als de archieven opengaan, mits het archiefbeheer elders beter is dan dat van Mark Rutte. Het punt is dat Poetin het net zomin als Hitler daarbij wil houden. Dat net als toen, nu een point of no return is bereikt en het Westen niet kan rusten tot Rusland is gevloerd.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus.