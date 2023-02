Wat het Uber-algoritme doet met de woede van de chauffeurs, blijft ook geheim

Said demonstreert niet want hij moet omzet rijden, twaalf uur per dag het algoritme achterna. Hij stuurt zijn Uber naar het hoofdkantoor en snelt dan weg, 4,96 sterren gemiddeld en dit is zijn 11.787ste rit. Hij rijdt voor UberX Saver, de allergoedkoopste variant; ‘soms is het goedkoper dan de tram’.

25 duizend euro voor een auto en taxipapieren, ook daarom zit-ie eraan vast. De app is goed, zegt hij, maar als er iets misgaat is contact krijgen onmogelijk, de chat-functie voor chauffeurs is uitgeschakeld. Omzet rijden is lastig omdat Uber te veel chauffeurs toelaat, waardoor de tarieven dalen, met de stijgende kosten is het nauwelijks meer te doen en daarom rijden ‘de jongens’ vaak ‘maximaal’. ‘We kijken allemaal naar het einde van de maand, op hoop van zegen.’

Hoofdkantoor in Amsterdam, behangen met leuzen. Beeld Lina Selg / ANP

Het Uber-hoofdkantoor is een anoniem bedrijfsverzamelpand zonder logo’s, en elke demonstratie weer groeit de woede. Tegen de honderd wagens komen aangereden, ‘oplichters, oplichters’ roepend werken de chauffeurs zich naar binnen. Wat het algoritme met hun woede doet, blijft ook geheim.

Uber bepaalt wie welke ritten krijgt voor hoeveel geld; dat is, zei de rechter, ‘modern werkgeversgezag’. Het bedrijf verliest rechtszaak na rechtszaak, maar blijft rekken met procedure na procedure: de minister zegt dat Uber zich aan de cao moet houden, Uber begint alweer een hoger beroep. Disruptief en lomp liggen dicht bij elkaar, dat is na al die jaren wel duidelijk, en zolang het de zaken niet schaadt, kan het de platformtypes weinig schelen.

De demonstranten willen een gesprek met de baas, Maurits Schönfeld, maar die heeft ‘ouderschapsverlof’. Hij was wel op de radio bij BNR om te zeggen dat een Uber-chauffeur 32 euro per uur verdient, ‘ver boven het minimumloon’ – niemand kan dat controleren, dat weet hij ook. Uber zit in Amsterdam vanwege het belastingvoordeel, werd duidelijk uit de Uber-files, maar de topman weet van niets: ‘Ik heb daar… eerlijk gezegd… ik weet het niet… ik zit daar niet dicht genoeg bij.’

Hoe macht z’n gang gaat, is terug te lezen in de vrijgegeven berichten tussen premier Rutte en überlobbyist Neelie Kroes, oude bekenden en partijgenoten. Kroes wilde Travis Kalanick laten ‘invliegen’, de voorman van Uber: ‘Je moet hem ontmoeten’, ‘heb jij volgende week een ½ u voor mij?’

Kroes had een lobbyverbod, Uber werd in Nederland vervolgd als criminele organisatie, Rutte liet een ambtenaar reageren, ‘enthousiast en passend van toon’: nu even niet. Maar een jaar later stonden ze samen op een foto, in het hoofdkantoor van Uber in San Francisco - Rutte moest trouwens door de leveranciersingang (‘loading dock’) naar binnen; ‘niet meest elegant’, schreef een ambtenaar.

Mark Rutte, Travis Kalanick en Neelie Kroes op het Uber-hoofdkantoor, 2016. Beeld Jerry Lampen / ANP

Kalanick houdt op die foto disruptief de handen in de zakken, hij wilde ‘subsidie’ en ‘fiscale instrumenten’. Interessant zijn de mailtjes tussen ambtenaren die vaststellen dat Uber ‘wel enigszins omstreden is’, maar ook ‘het soort bedrijf is waar een liberaal premier als Rutte voor open staat’, en dat ‘de huidige praktijken enorm op zijn kop gaat zetten’.

Dat klopt: echte taxibedrijven verdwijnen, Uber is wat rest voor de chauffeurs. Flexibel werk, maar overgeleverd aan een ononderhandelbaar algoritme. De app heeft inmiddels Uber Pro, een ‘beloningsprogramma’ voor volgzame chauffeurs, die naast omzet ook ‘punten’ moeten verdienen om Gold, Platinum of Diamond te worden. Steeds nieuwe ‘quests’, schreef undercoverjournalist Jeroen van Bergeijk al, die ertoe leiden dat ‘je je serviel gaat gedragen’.

Maar nu even niet: chauffeurs bonzen op de ramen en geven tegengas aan een groepje mannen dat de camera’s zoekt om te vertellen dat Uber geweldig is. Moderne stakingsbrekers, zeggen de demonstranten, ingehuurd door Uber, maar zelf ontkennen ze dat.

Na afloop terug met Mohamed (4,89 sterren), die ook geen tijd had om te demonstreren, en de vraag weglacht of 32 euro per uur haalbaar is. ‘Chauffeurs zijn de pilaren van het bedrijf’, zegt hij, ‘maar wij zijn weinig waard.’

Nog 68 punten, klaagt zijn app, anders verliest hij de status Uber Pro Gold.