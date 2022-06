Wat had ik het ze gegund, een rietgedekte villa om samen op adem te komen

In de Volkskrant stond een aangrijpende reportage over adoptie. ‘Het is rond zijn 18de dat de uit Ethiopië afkomstige Zenebe voor het eerst hardop zegt dat het misschien beter was geweest als hij niet was geadopteerd. Zenebe: ‘Dan leefde ik misschien in armoede, maar wel bij mijn familie en zonder de hele tijd dit gedoe in mijn hoofd.’

Kunnen opgroeien in het gezin waar je bent geboren is een fundament in een mensenleven. Het verbaast mij dat we in de discussie rond uithuisplaatsingen niet meer lering trekken uit de inzichten van het adoptiedebat. Over het algemeen zijn adoptiekinderen in vrij hechte gezinnen geplaatst. Maar ook dan kampen geadopteerden vaak levenslang met hechtingsproblematiek, trauma en verdriet.

Armoede

Armoede speelt een fundamentele rol bij adoptie en ook in de jeugdzorg en het leidt ertoe dat kinderen gescheiden worden van hun ouders.

Armoede alleen is geen grond om een kind uit huis te plaatsen, benadrukten ministers keer op keer na Kamervragen over de uit huis geplaatste kinderen van toeslagenslachtoffers. ‘Maar de praktijk blijkt ingewikkeld’, nuanceerde hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning. ‘De overheid heeft de plicht te zorgen voor geld en huisvesting, maar in Nederland zie je dat dat vaak niet wordt waargemaakt. Door financiële problemen kan de stress zo hoog oplopen dat je als ouder niet meer goed genoeg kunt functioneren.’

Maar ook een arm gezin heeft recht om bij elkaar te blijven. In het boek Recht op bescherming van het gezin beschrijft Annie van den Bosch-Höweler hoe schrijnende, langdurige armoede en uithuisplaatsing van kinderen al eeuwenlang, wereldwijd, met elkaar zijn verbonden. Het gezinsleven is voor ouders in armoede vaak de enige strohalm in hun bestaan en staat door diezelfde armoede sterk onder druk.

Zorgondernemers

Nederland is het vierde rijkste land ter wereld maar van de plusminus 40 duizend kinderen die in Nederland uit huis zijn geplaatst, komt ongeveer de helft uit arme gezinnen. ‘Termen als ‘verwaarlozing’ duiden hier op daden van ouders naar hun kinderen. Maar bij de helft van de uit huis geplaatste gezinnen gaat het om verwaarlozing van het hele gezin door de staat’, stelt Van den Bosch-Höweler terecht.

In plaats van kinderarmoedebestrijding besteden we jeugdhulpgeld anders. Follow the Money maakte een reportage over gezinshuizen. Die bieden kleinschalige zorg aan vier tot zes uit huis geplaatste kinderen. Gezinshuiszorg is goedkoper dan zorg in een residentiële jeugdzorginstelling, tussen de 111 en 215 euro per kind per dag. De omstreden gesloten jeugdzorg kost zo’n 469 euro; open residentiële jeugdzorg zo’n

260 euro.

In gezinshuizen kunnen zorgondernemers uit huis geplaatste kinderen een buitengewoon comfortabel onderkomen verschaffen. ‘Op een perceel van ruim

8.000 vierkante meter prijkt een rietgedekte villa.’ De verdiensten: een ondernemersechtpaar dat ieder bruto 90 duizend euro overhoudt. De afbetaalde villa of woonboerderij zijn een mooie pensioenvoorziening. Kom daar maar eens om in de zorg. ‘Wij zijn 24 uur per dag bezig, we worden regelmatig ’s nachts uit bed gebeld en staan altijd paraat’, aldus een zorgechtpaar.

Wat sarcastisch misschien dat door mij heen schoot dat het net ouderschap is, zeker als je meer zorgintensieve kinderen hebt. Maar dan heb je er nog een baan naast om huishouden, opvoeding en woonlasten te betalen.

Wrang

Begrijp mij niet verkeerd, ik ben een groot voorstander van liefdevolle zorg in een mooi, kleinschalig gezinshuis voor kwetsbare, beschadigde, uit huis geplaatste kinderen. Anders dan de vaak repressieve instellingszorg met alle misstanden. Maar het is bijzonder wrang voor ouders die vanwege langdurige armoede hun kinderen zijn kwijtgeraakt. Bij armoedestress is uithuisplaatsing zoals dat nu is georganiseerd überhaupt niet de juiste vorm van jeugdbescherming.

Dakloze gezinnen kun je ook opvang bieden zonder hen uit elkaar te halen. Wat had ik het de toeslagenouders gegund: een tijdje op adem komen met hun gezin in een rietgedekte villa, na de hel waarin ze terecht waren gekomen.

Bij elkaar blijven

Als we tientallen miljoenen aan uit huis geplaatste kinderen kunnen uitgeven is er ook budget voor andere interventies. Directe financiële gezinshulp moet geen taboe meer zijn en is bovendien vele malen goedkoper. Maar het is vooral een morele beslissing. Geef arme gezinnen een kindertoelage zodat ze met hulp bij elkaar kunnen blijven. Regel uitzonderingen bij schuldhulpverlening en bewindvoering. Zorg voor elke week gezonde boodschappen.

Het recht op gezinsleven is geborgd in artikel 8 van het door Nederland geratificeerde Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit kan en moet anders.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.