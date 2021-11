Wat gebeurt er als je je maar vaak genoeg het onvoorstelbare tracht voor te stellen?

Deze zomer bracht de veerboot ons van een vakantie-eilandje tussen Malta en Tunesië terug naar Sicilië. Bij het vallen van de avond bereikten we Lampedusa. Terwijl jonge Italiaanse toeristen in zwemkleding de boot op stommelden, keken we naar de haven vol kleine jachten en zeilboten en naar iets wat op een gezellige lungomare leek.

Een boot kwam langszij. De kustwacht. Binnen enkele minuten stond de kade vol met migranten. We hoorden het gejuich toen ze voet aan wal zetten. Wat anders te voelen op zo’n moment dan ongerichte schaamte?

‘Ik snap niet waarom toeristen hier komen’, zei een voormalig inwoner van Varosha donderdagavond in een nieuwe aflevering van de onregelmatig uitgezonden (en bijzonder mooie) serie Frontlinie (VPRO). Varosha, een badplaats aan de rand van Famagusta, is sinds de Turkse invasie van 1974 een bufferzone tussen het Turkse en het Griekse deel van Cyprus. In de praktijk is het een niemandsland, een spookstad. Sinds enige tijd is Varosha door Turkije geopend voor publiek. Toeristen kunnen er over de jarenlang ongebruikte straten wandelen en foto’s maken van een Cyprus dat in betrekkelijke stilte verkommert. Ook oud-inwoners van Varosha zijn welkom om te komen kijken naar hun eigen huizen, al mogen ze er niet in. Een ouder stel bleek er nog regelmatig te komen, om te zwemmen op het strand waar ze elkaar een halve eeuw geleden ontmoetten. ‘We kunnen hier niet wegblijven. Dit is onze stad. We horen hier.’

De vorige aflevering van Frontlinie, een week of zes geleden, speelde zich af op Lampedusa. Presentator Bram Vermeulen toonde hoe vluchtelingen onmiddellijk na aankomst naar een ‘hotspot’ (een soort kamp) werden vervoerd. Op de rest van het eiland, een wereldwijd symbool van de vluchtelingencrisis, was geen vluchteling te bekennen.

Van die septemberaflevering zijn me veel beelden bijgebleven: die van de Libische kustwacht die het vuur opent op wrakke vluchtelingenbootjes. Die van het beschadigde vluchtelingenmonument. Die van mensen die zich vastklampen aan een omgeslagen boot. Die van een gefilmde pushback door een onder een Nederlandse vlag varend schip. En die van een lokale politicus op Lampedusa, die ervan overtuigd was dat de ngo’s die migranten in veiligheid trachtten te brengen, in werkelijkheid opereerden volgens een ingewikkeld verdienmodel. ‘Ik vertrouw geen enkele humanitaire organisatie’, zei de vrouw, die hoopt de volgende burgemeester van het eiland te worden.

Ik dacht nog eens aan mijn eigen ongemak over onvoorstelbare verschillen tussen het lot van verschillende mensen toen ik die groep jongens, die hoopten hun hele leven achter zich te hebben gelaten, zag juichen op de kade. Misschien, als je je maar vaak genoeg vergeefs het onvoorstelbare probeert voor te stellen, lengt je hoofd de realiteit automatisch aan met precies genoeg cynisme om haar weer voorstelbaar te maken.