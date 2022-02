Wat gaat er om in dat roerloze hoofd? Wat heeft Poetin zich voorgenomen en waartoe is hij bereid?

Ik heb gisteren anderhalf uur lang gefascineerd zitten kijken naar de bijeenkomst van president Poetin en de Russische Veiligheidsraad, waar werd besloten dat Rusland Donetsk en Loehansk erkende, de twee separatistenrepublieken in Oekraïne. Poetin zat het geheel voor vanachter een heel groot bureau, dat op intimiderende afstand – een metertje of twintig – van de overige Veiligheidsraadleden was geplaatst. Die zaten op een rijtje op ongemakkelijke stoelen te luisteren naar wat De Leider had besloten.

Macht zie je niet af aan de machthebber, maar aan degenen waarover hij macht uitoefent: de bange pluimstrijkers, uit op behoud van hun positie. Toen zij aan het woord kwamen, kreeg het geheel iets ongemakkelijks. Poetin keek misprijzend, verveeld of geïrriteerd, begon met zijn vingers op het bureau te trommelen of interrumpeerde een spreker. Sergej Narysjkin, het hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst, werd daar zo zenuwachtig van dat hij begon te hakkelen. Poetin lachte hem uit, maar zijn ogen lachten niet mee. Die keken Narysjkin koud aan – de arme man zag het kopje poloniumthee al klaarstaan.

De sfeer werd gekenmerkt door één woord: angst. Er ging iets sinisters uit van Vladimir Poetin. Opeens begreep je hoe terreur ontstaat en snapte je wat de Amerikaanse president Joe Biden ooit tegen Poetin zei: ‘Ik keek in je ogen en ik denk dat je geen ziel hebt.’ Onvriendelijke opmerking – al zat Poetin er volgens Biden niet zo mee: ‘Hij keek terug en zei: wij begrijpen elkaar.’

Vladimir Poetin hoort bij de drie machtigste individuen ter wereld, maar niemand kent hem echt. Dat is spijtig, want als we hem zouden begrijpen, zou ons dat iets vertellen over zijn beweegredenen en konden we beter inschatten hoe gevaarlijk hij is. Wat gaat er om in dat roerloze hoofd? Wat heeft hij zich voorgenomen en waartoe is hij bereid?

Er is inmiddels een boekenkast vol geschreven over Poetin en er zijn documentaires over hem gemaakt – Putin: A Russian Spy Story van Nick Green bijvoorbeeld. Het zijn allemaal pogingen hem te doorgronden, maar je krijgt nooit het gevoel dat het masker van zijn hoofd is getrokken en we de ware Poetin zien.

Fiona Hill, een Engelse mijnwerkersdochter uit County Durham die het tot adviseur Rusland schopte van een aantal Amerikaanse presidenten (Bush, Obama, Trump), schreef in 2013 Mr. Putin: Operative in the Kremlin. Ze spoedt zich, doordat haar onderwerp momenteel zo aan de weg timmert, van het ene interview naar het andere. Hill weet waarom Poetin niet bepaald een open boek is: hij is een meester in het manipuleren en onderdrukken van informatie over zichzelf en het creëren van pseudo-informatie. Hij wil kortom niet dat we hem kennen; dat zet hem op achterstand en maakt hem voorspelbaar. Poetin leest volgens Hill aan de lopende band boeken over de Russische geschiedenis en ziet het uiteenvallen van het Sovjet-imperium als de grootste ramp sinds de Tweede Wereldoorlog; hij wil de gevolgen daarvan herstellen. Hoe? ‘Hij is een vechter, en als dat nodig is, zal hij smerig vechten om te winnen.’

Poetin is, ook volgens zichzelf, een gokker. Hij is nu de facto Oekraïne binnengevallen en gokt erop dat het Westen niet bereid is daarom een oorlog te beginnen. Sancties raken hem niet persoonlijk, en premier Medvedev zat maandag al grappen te maken over de hoge gasprijzen in Europa.

Joe Biden vroeg gisteravond, nadat hij sancties tegen Rusland had aangekondigd: ‘Wie denkt Poetin in godsnaam dat hij is?’

Dat was een cruciale vraag.