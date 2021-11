Wat gaan wij in de derde coronawinter doen?

Langlaufers begroeten elkaar coronaproof in het bos. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Brief van de dag

De derde coronawinter kondigt zich aan volgens bekend recept: alarmerende intensive care cijfers, de ‘intrede van een korte lockdown’ en geruchten over sluitende scholen. Straks zitten opnieuw een paar miljoen kinderen, jongeren en jongvolwassenen thuis. Essentiele ontwikkelingstappen kunnen ze niet zetten, levensvaardigheden kunnen ze zich niet eigen maken - voor sommige dingen is nu eenmaal niet eeuwig de tijd.

In deze derde coronawinter zullen de solidariteit van de eerste en de vaccin-hoop van de tweede winter ontbreken. Het is aan ons wat daarvoor in de plaats komt: vijandigheid versus niet-gevaccineerden en rellen in Rotterdam?

Of dan toch dat fundamentele gesprek over hoe we als samenleving duurzaam op het coronavirus reageren? Waarbij we verder kijken dan onze doodsangst en de immense sociale schade eindelijk eens gaan meetellen?

Bauke Koekkoek, verpleegkundige en epidemioloog, Zeist

Witte doek

Columnist Elma Drayer schreef erover , lezer Patrick Hendriks reageerde. Hij wil naar het Malieveld om zijn onvrede te uiten over de reacties van een minderheid op de coronamaatregelen of andere hun onwelgevallige zaken.

Zelf voel ik ook een sterke aandrang om te laten zien dat het grote deel van Nederland er anders in staat. Naar het Malieveld reizen is een omvangrijke operatie, en in verband met de pandemie onwenselijk. Bovendien is er een grote kans op confrontaties.

Maar we kunnen op een willekeurige dag massaal een groot wit doek voor ons raam hangen. Daarmee geven we aan dat we in grote meerderheid gevaccineerd zijn en graag willen dat anderen dat ook doen en zich aan de beperkingen houden. Om elkaar te bemoedigen en verdere escalatie tegen te gaan.

Harry Visser, Vlissingen

Klappen

Klappen voor de zorg. Hoe letterlijk moeten we dat nu nemen?

Hans Bastings, Amsterdam

Zelftest

Om een zelftest laagdrempeliger en gebruiksvriendelijk te maken, zou ik, bij sommige testen, beginnen met de gebruiksaanwijzing in een grotere letter te drukken en de begeleidende tekeningetjes in de goede volgorde te zetten.

Cathy van Beek, Bodegraven

Wokeisme

In het artikel Il, elle, of misschien ‘iel? Frankrijk schrikt van genderneutraal drieletterwoord wordt wat schamper gedaan over de Franse tegenreactie. Volgens de schrijfster zijn Franse politici gevoelig voor de import van ‘wokeisme’, wat volgens haar grofweg samen te vatten is als ‘alertheid op maatschappelijke ongelijkheid zoals racisme en discriminatie’. Raar inderdaad, hoe kunnen ze daar nu tegen zijn?

Misschien omdat die rooskleurige definitie al een tijdje niet meer strookt met de realiteit. Een realiteit waarin de rest van ons verbijsterd ziet hoe ‘wokeisme’ van een alertheid is verworden tot een autoritaire, dogmatische tunnelvisie.

Een ideologie waarvan het wereldbeeld (alles is onderdrukking) en de contraproductieve ‘oplossingen’ (identiteit en gekwetstheid als leidend principe voor wijzigingen) via emotionele chantage (je wilt toch niemand kwetsen) en agressieve maatschappelijke druk en afstraffing (jij bent toch wel een goed mens, hé) door steeds meer goedbedoelende beleidsmakers en instituten wordt omarmd.

Chapeau, dat het land met het gedenkwaardige motto ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ beseft dat de woke invulling van inclusiviteit en diversiteit daar uiteindelijk niets mee te maken heeft.

Navajo Broere, Groningen

Belastingfraude

Het zelflerend algoritme van de Belastingdienst wees uit dat huishoudens met een laag inkomen een hoger risico op fraude vormen dan die met een hoog inkomen. Ik ben geen algoritme maar heb wel een zelflerend vermogen en dat zegt mij dat het omgekeerde eerder het geval is.

Renée van Rossum, Zoetermeer

Brievenbusfirma’s

Door belastingontduiking middels brievenbusfirma’s verdienen wij 650 miljoen euro per jaar en lopen andere landen 20 miljard aan belastingopbrengsten mis. Wat leven wij toch in een gaaf land.

Leo Hutter, Den Bosch

Oppotvarken

In de column van Peter de Waard kom ik tot mijn verbazing de term spaarvarken tegen. Een woord dat ook nog steeds in de Dikke van Dale en in menig economieboek voorkomt.

Maar sparen is economisch gezien geld rentegevend maken en dat is bij een spaarvarken niet het geval. Hier is sprake van oppotten, dat vergelijkbaar is met het stoppen van geld in een oude sok. Daarom een verzoek: gebruik voortaan in dit kader de term oppotvarken.

Ton Verbeek, Zwolle

Kijk ook naar de minister van Justitie

Afgelopen dagen was het weer raak. Groepen relschoppers zorgden voor veel onrust en vernielingen. Zijn het de coronamaatregelen of is er meer aan de hand? Hoewel er weinig over wordt gesproken, is van belang de houding van het kabinet, waaronder de minister van Justitie en Veiligheid. In het bijzonder deze minister presteerde het de door het kabinet genomen maatregelen te overtreden, sancties af te zwakken, maar vervolgens niet af te treden.

Dat zijn gedrag invloed zou kunnen hebben op het gezag was voor hem minder belangrijk dan zijn eigen belang. De voormalige president van de Hoge Raad, Geert Corstens, vond dat de minister niet meer geloofwaardig was en had moeten aftreden. Dat diezelfde minister naderhand ook nog eens meende grappig te moeten zijn door publiekelijk een liedje te zingen over het mondkapje, draagt ook niet bij aan de geloofwaardigheid.

Het is aannemelijk dat de houding van deze minister mede van invloed is op de aantasting van het gezag en het werk van de politie mogelijk nog moeilijker heeft gemaakt. Het is te hopen dat bij de formatie niet slechts gekeken wordt naar de politieke achtergrond: in de huidige situatie is het van groot belang dat er bewindslieden komen die daadwerkelijk gezag uitstralen, integer zijn en daar ook naar handelen.

Gerard Jansen, Drachten